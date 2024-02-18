«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

Почему становятся любовницами

Психолог объясняет, что не все любовницы одинаковые. И далеко не у всех есть проблемы!

— Есть женщины, которые не хотят выходить замуж, иметь детей, брать на себя ответственность. Они это осознают и специально вступают в свободные отношения. Но тут ключевое слово «осознают». Про них даже говорить не стоит, у них всё хорошо. То же самое можно сказать о так называемых содержанках: они воспринимают отношения как карьеру. Проблемы есть в более классической ситуации. Когда женщина искренне влюбляется в мужчину, становится его любовницей и надеется со временем построить семью. Верит, что он уйдет от жены. Мы знаем, что этого почти никогда не происходит. Всё заканчивается многолетней зависимостью и разбитым сердцем, — рассуждает Наталья Павлюк.