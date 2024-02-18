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«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

Разбиваем миф о злобных разлучницах, которые часто оказываются несчастными и неуверенными в себе

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Любовница — это от слова «любовь»? Правила русского языка говорят, что да. Еще и звучит нежно и красиво. Но в жизни всё немного иначе. И хотя связь с женатым мужчиной романтизируется, она часто приносит всем участникам этого союза много боли. И о любви там часто не идет даже речи.

Зачем вмешиваться в чужие отношения? Почему нельзя выбрать свободного мужчину? Что заставляет женщин стать чьей-то любовницей? Наши тюменские коллеги из 72.RU обсудили эту непростую тему с психологом и сексологом Натальей Павлюк.

Почему становятся любовницами

Психолог объясняет, что не все любовницы одинаковые. И далеко не у всех есть проблемы!

— Есть женщины, которые не хотят выходить замуж, иметь детей, брать на себя ответственность. Они это осознают и специально вступают в свободные отношения. Но тут ключевое слово «осознают». Про них даже говорить не стоит, у них всё хорошо. То же самое можно сказать о так называемых содержанках: они воспринимают отношения как карьеру. Проблемы есть в более классической ситуации. Когда женщина искренне влюбляется в мужчину, становится его любовницей и надеется со временем построить семью. Верит, что он уйдет от жены. Мы знаем, что этого почти никогда не происходит. Всё заканчивается многолетней зависимостью и разбитым сердцем, — рассуждает Наталья Павлюк.

С психологической точки зрения именно такие любовницы — неуверенные в себе девушки. Многие из них имеют очень сильный страх одиночества. Это противоречит традиционному мнению о том, что любовница — это роковая разлучница, охотница за «добрым мужем».

— Есть несколько жизненных обстоятельств, которые могут привести женщину к тому, чтобы она стала любовницей. Это различные психологические травмы. Самый простой вариант — повторить судьбу мамы, которая была любовницей. Они с дочкой были второй семьей, папа приходил редко. Большую часть внимания получала первая семья. Дочь выросла, и для нее это стало нормой, другого варианта она не видела, — объясняет психолог. — Либо у женщины сформирован страх близких отношений, или контрзависимость. Он зарождается в детстве, когда ребенка постоянно бросают. Например, мама часто оставляла его одного, игнорировала его потребности. Малыш может получить и травму отвержения. Вырастая, такие девочки могут бессознательно искать именно женатых мужчин. Чтобы сближаться не надо было. Ну вот есть какие-то отношения — и ладно.

Любовница всегда на втором месте после жены. Что бы мужчина ни говорил

Любовница всегда на втором месте после жены. Что бы мужчина ни говорил

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Есть еще два распространенных сценария. Первый: девочку любят подчеркнуто меньше, чем брата. Родители неосознанно приучают ее ко второй роли. А любовница — это именно второе место. Потому что первое всегда занимает жена. Второй вариант более интересный: мама девочки была домохозяйкой, но в плохом смысле этого слова. Она была обслугой, не получала благодарности от семьи. Дочь видела, что мама несчастна, и решила идти в противовес. Никаких каш, борщей и пеленок! Только секс, подарки и радость.

— Рассмотрим и аналог эдипова комплекса. У девочек он называется «комплекс Электры». Смысл в том, что в возрасте 5–6 лет дети влюбляются в родителя противоположного пола. Это условная влюбленность, конечно, детская. Ребенок начинается больше тянуться к конкретному родителю, ревновать, требовать внимания. Можно услышать фразы вроде «Когда я вырасту, то выйду замуж за папу!» или «Мама — ты самая лучшая. Ты будешь моей женой». Это нормально. Важно, как будут вести себя родители. Нужно выдержать грань, не идти на поводу у ребенка. Папа не должен говорить, что женится на дочке. Надо отвечать: «Я тебя люблю. Ты — моя принцесса. Но моя жена — это твоя мама. А у тебя будет другой муж, когда ты вырастешь. Он будет очень хороший». Первый раз ребенок может ответить истерикой. Но точно всё поймет, надо проявить терпение. Но если этот комплекс прожит неправильно, то это может привести к проблемам в отношениях. В том числе и к роли любовницы, — рассказала Наталья Павлюк.

Как можно верить женатому

В отношениях мужчины и его любовницы всегда есть третий участник — жена. Причем она, в отличие от остальных, оказывается в этом треугольнике без согласия.

— Жен своих мужчин любовницы воспринимают по-разному. Кто-то смотрит свысока, снисходительно: «Я такая красивая и желанная, твой муж со мной, а ты дома в халате и с борщом». Понятно, что так пытаются поднять себе самооценку. Но есть и любовницы, которые ревнуют к женам. Потому что те тоже бывают разные. Изменяют ведь не только тем, кто с грязной головой и в старом халате. Это может быть и роскошная ухоженная бизнесвумен, у которой просто нет времени на мужа. Она ездит на дорогом авто, ходит по салонам красоты. Тут уже включаются женская зависть и конкуренция. А есть любовницы, которые абсолютно равнодушны к женам своих мужчин. Могут и пожалеть по-женски даже, — уверена психолог.

Многие семьи выглядят гармоничными и счастливыми. Но за закрытыми дверями может происходить что угодно

Многие семьи выглядят гармоничными и счастливыми. Но за закрытыми дверями может происходить что угодно

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Самые негативные эмоции испытывают как раз таки девушки с низкой самооценкой: вторая роль, постоянная нервотрепка, ревность. Любовница боится быть брошенной. В отличие от жены, она точно знает: сейчас мой мужчина с другой. Она делит с ним постель и рожает ему детей, он ее обеспечивает и заботится. Это постоянные сравнения, страх одиночества.

— Есть и другой тип любовниц. Очень интересный! Их называют «адреналинщицы». Им нравятся риск, состояние подвешенности, возможность быть пойманными. Обычные отношения не интересны. А вот тайком заняться сексом в машине или в туалете — да. Вот это чувство: «А вдруг его жена узнает? А может, подразнить ее фотографией в соцсетях, где видно кусочек его руки? Или СМС прислать двусмысленную». От этого кайф получают, — улыбается эксперт. — Это тоже не очень нормально с точки зрения даже, наверное, физиологии. Потому что адреналин вырабатывается в состоянии стресса, страха. На адреналин люди могут подсаживаться. Потому что он дает чувство уверенности, спасает нас, позволяет быстро решать проблемы. Тут аналогию можно провести с людьми, которые занимаются экстремальными видами спорта.

Почему мужчина заводит отношения на стороне

Психолог уверена, что почти 90% пар живут в созависимых, детско-родительских отношениях. Модели две: либо «мама и сын», либо «папа и дочка». Речь не о возрасте, а о роли в отношениях.

— Люди не умеют разговаривать друг с другом, прямо выражать чувства, говорить о своих потребностях, решать общие проблемы. Сложность в том, что мы все находились в таких отношениях и прекрасно там себя чувствуем. Это отношения родителя и ребенка. Это про подчинение, а не партнерство. Мы вырастаем и строим такие отношения в семье. Наши женщины часто становятся мужьям мамочками. Начинается слежка, вопросы, контроль бесконечный: «Ты зачем сюда кружку поставил? Ты что купил? Ты почему не доел?» Это большая ошибка. Как вы думаете: нормальный мужчина хочет заниматься сексом со своей мамой? Конечно, нет. Даже если мужчина любил свою жену, хотел ее и уважал, ему захочется найти отдушину. Такие говорят мне на консультациях: «Да достала своим контролем уже!» Так и появляются любовницы. Но есть категория мужчин, которые заменяют интрижки другими вещами. Например, алкоголем, наркотиками, компьютерными или азартными играми и так далее. Это защитная реакция психики, которая называется «регресс». Мы впадаем в состояние детства, измененное состояние сознания, — объясняет Наталья Павлюк.

Жена и виновата в этом, и нет. Она сама не умеет строить отношения по-другому. К тому же такая модель семьи поощряется обществом

Жена и виновата в этом, и нет. Она сама не умеет строить отношения по-другому. К тому же такая модель семьи поощряется обществом

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Есть мужчины, которые падки на социальную установку о том, что круто иметь много женщин. Мол, чем их больше, тем ты более полноценный. Можно друзьям похвастаться! Но это тоже про низкую самооценку и попытку ее компенсировать.

— Есть интересная тема про полигамность мужчин. Они часто любят ей прикрываться. Мол, ничего не могу с собой поделать, это природа. Но замечу, что секс — это не базовая потребность. Базовая потребность — это та, без удовлетворения которой мы умрем. Вода, еда, сон, безопасность. А без секса мы не умрем. Ничего вам не будет, не надо выдумывать. Соблазнился — значит, сам так захотел. Любой мужчина в состоянии удержаться, — уверена психолог. — Но если говорить о мусульманах, которым разрешено иметь несколько жен, то ситуация немного другая. Это не просто любовницы и подруги. Это жены. Они имеют юридический статус, и такие отношения одобрены религиозной общиной. Мужчина несет за них ответственность. Две официальные жены — это не то же самое, что жена и любовница. Абсолютно разные статусы, права и отношения.

Психолог говорит, что есть и ситуации, когда мужчина уходит от жены осознанно. По-настоящему влюбляется и создает семью с другой женщиной. Такие пары бывают счастливыми и поддерживают хорошие отношения с детьми от прошлого брака и бывшими партнерами. Когда взрослые ведут себя адекватно, то и дети не получают психологической травмы. Но чаще, конечно, бывает по-другому.

— Мужчина мог жениться не по любви. Как у нас говорят: «Надо, пора. Вот какая девочка хорошая по соседству живет». А потом эта девочка еще и забеременела, и деваться уже некуда. И вот брак заключается, а жену-то он не любит. Любовница в этом случае — логическое продолжение этой истории. Потому что потребность в близости и понимании никуда не уходит. В таких отношениях неизбежно появится третий, — с грустью констатирует эксперт.

Ранее сексолог называла причины женских и мужских измен. Они сильно отличаются! При этом в 75% случаях всё еще изменяют мужчины. А в этом материале про любовниц мы рассуждали, почему они не виноваты в крахе семьи и как вести себя, если вы оказались третьей в чужих отношениях.

Недавно мы публиковали подборку историй читательниц о неверности мужей. Одна девушка узнала о распущенности супруга из-за опоздания на поезд, другая отследила его по геолокации, а третья застала любимого прямо во время оргии.

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