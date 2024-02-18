«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

Любовница — это от слова «любовь»? Правила русского языка говорят, что да. Еще и звучит нежно и красиво. Но в жизни всё немного иначе. И хотя связь с женатым мужчиной романтизируется, она часто приносит всем участникам этого союза много боли. И о любви там часто не идет даже речи.
Зачем вмешиваться в чужие отношения? Почему нельзя выбрать свободного мужчину? Что заставляет женщин стать чьей-то любовницей? Наши тюменские коллеги из 72.RU обсудили эту непростую тему с психологом и сексологом Натальей Павлюк.
Почему становятся любовницами
Психолог объясняет, что не все любовницы одинаковые. И далеко не у всех есть проблемы!
— Есть женщины, которые не хотят выходить замуж, иметь детей, брать на себя ответственность. Они это осознают и специально вступают в свободные отношения. Но тут ключевое слово «осознают». Про них даже говорить не стоит, у них всё хорошо. То же самое можно сказать о так называемых содержанках: они воспринимают отношения как карьеру. Проблемы есть в более классической ситуации. Когда женщина искренне влюбляется в мужчину, становится его любовницей и надеется со временем построить семью. Верит, что он уйдет от жены. Мы знаем, что этого почти никогда не происходит. Всё заканчивается многолетней зависимостью и разбитым сердцем, — рассуждает Наталья Павлюк.
С психологической точки зрения именно такие любовницы — неуверенные в себе девушки. Многие из них имеют очень сильный страх одиночества. Это противоречит традиционному мнению о том, что любовница — это роковая разлучница, охотница за «добрым мужем».
— Есть несколько жизненных обстоятельств, которые могут привести женщину к тому, чтобы она стала любовницей. Это различные психологические травмы. Самый простой вариант — повторить судьбу мамы, которая была любовницей. Они с дочкой были второй семьей, папа приходил редко. Большую часть внимания получала первая семья. Дочь выросла, и для нее это стало нормой, другого варианта она не видела, — объясняет психолог. — Либо у женщины сформирован страх близких отношений, или контрзависимость. Он зарождается в детстве, когда ребенка постоянно бросают. Например, мама часто оставляла его одного, игнорировала его потребности. Малыш может получить и травму отвержения. Вырастая, такие девочки могут бессознательно искать именно женатых мужчин. Чтобы сближаться не надо было. Ну вот есть какие-то отношения — и ладно.
Есть еще два распространенных сценария. Первый: девочку любят подчеркнуто меньше, чем брата. Родители неосознанно приучают ее ко второй роли. А любовница — это именно второе место. Потому что первое всегда занимает жена. Второй вариант более интересный: мама девочки была домохозяйкой, но в плохом смысле этого слова. Она была обслугой, не получала благодарности от семьи. Дочь видела, что мама несчастна, и решила идти в противовес. Никаких каш, борщей и пеленок! Только секс, подарки и радость.
— Рассмотрим и аналог эдипова комплекса. У девочек он называется «комплекс Электры». Смысл в том, что в возрасте
Как можно верить женатому
В отношениях мужчины и его любовницы всегда есть третий участник — жена. Причем она, в отличие от остальных, оказывается в этом треугольнике без согласия.
— Жен своих мужчин любовницы воспринимают по-разному. Кто-то смотрит свысока, снисходительно: «Я такая красивая и желанная, твой муж со мной, а ты дома в халате и с борщом». Понятно, что так пытаются поднять себе самооценку. Но есть и любовницы, которые ревнуют к женам. Потому что те тоже бывают разные. Изменяют ведь не только тем, кто с грязной головой и в старом халате. Это может быть и роскошная ухоженная бизнесвумен, у которой просто нет времени на мужа. Она ездит на дорогом авто, ходит по салонам красоты. Тут уже включаются женская зависть и конкуренция. А есть любовницы, которые абсолютно равнодушны к женам своих мужчин. Могут и пожалеть по-женски даже, — уверена психолог.
Самые негативные эмоции испытывают как раз таки девушки с низкой самооценкой: вторая роль, постоянная нервотрепка, ревность. Любовница боится быть брошенной. В отличие от жены, она точно знает: сейчас мой мужчина с другой. Она делит с ним постель и рожает ему детей, он ее обеспечивает и заботится. Это постоянные сравнения, страх одиночества.
— Есть и другой тип любовниц. Очень интересный! Их называют «адреналинщицы». Им нравятся риск, состояние подвешенности, возможность быть пойманными. Обычные отношения не интересны. А вот тайком заняться сексом в машине или в туалете — да. Вот это чувство: «А вдруг его жена узнает? А может, подразнить ее фотографией в соцсетях, где видно кусочек его руки? Или СМС прислать двусмысленную». От этого кайф получают, — улыбается эксперт. — Это тоже не очень нормально с точки зрения даже, наверное, физиологии. Потому что адреналин вырабатывается в состоянии стресса, страха. На адреналин люди могут подсаживаться. Потому что он дает чувство уверенности, спасает нас, позволяет быстро решать проблемы. Тут аналогию можно провести с людьми, которые занимаются экстремальными видами спорта.
Почему мужчина заводит отношения на стороне
Психолог уверена, что почти
— Люди не умеют разговаривать друг с другом, прямо выражать чувства, говорить о своих потребностях, решать общие проблемы. Сложность в том, что мы все находились в таких отношениях и прекрасно там себя чувствуем. Это отношения родителя и ребенка. Это про подчинение, а не партнерство. Мы вырастаем и строим такие отношения в семье. Наши женщины часто становятся мужьям мамочками. Начинается слежка, вопросы, контроль бесконечный: «Ты зачем сюда кружку поставил? Ты что купил? Ты почему не доел?» Это большая ошибка. Как вы думаете: нормальный мужчина хочет заниматься сексом со своей мамой? Конечно, нет. Даже если мужчина любил свою жену, хотел ее и уважал, ему захочется найти отдушину. Такие говорят мне на консультациях: «Да достала своим контролем уже!» Так и появляются любовницы. Но есть категория мужчин, которые заменяют интрижки другими вещами. Например, алкоголем, наркотиками, компьютерными или азартными играми и так далее. Это защитная реакция психики, которая называется «регресс». Мы впадаем в состояние детства, измененное состояние сознания, — объясняет Наталья Павлюк.
Есть мужчины, которые падки на социальную установку о том, что круто иметь много женщин. Мол, чем их больше, тем ты более полноценный. Можно друзьям похвастаться! Но это тоже про низкую самооценку и попытку ее компенсировать.
— Есть интересная тема про полигамность мужчин. Они часто любят ей прикрываться. Мол, ничего не могу с собой поделать, это природа. Но замечу, что секс — это не базовая потребность. Базовая потребность — это та, без удовлетворения которой мы умрем. Вода, еда, сон, безопасность. А без секса мы не умрем. Ничего вам не будет, не надо выдумывать. Соблазнился — значит, сам так захотел. Любой мужчина в состоянии удержаться, — уверена психолог. — Но если говорить о мусульманах, которым разрешено иметь несколько жен, то ситуация немного другая. Это не просто любовницы и подруги. Это жены. Они имеют юридический статус, и такие отношения одобрены религиозной общиной. Мужчина несет за них ответственность. Две официальные жены — это не то же самое, что жена и любовница. Абсолютно разные статусы, права и отношения.
Психолог говорит, что есть и ситуации, когда мужчина уходит от жены осознанно. По-настоящему влюбляется и создает семью с другой женщиной. Такие пары бывают счастливыми и поддерживают хорошие отношения с детьми от прошлого брака и бывшими партнерами. Когда взрослые ведут себя адекватно, то и дети не получают психологической травмы. Но чаще, конечно, бывает по-другому.
— Мужчина мог жениться не по любви. Как у нас говорят: «Надо, пора. Вот какая девочка хорошая по соседству живет». А потом эта девочка еще и забеременела, и деваться уже некуда. И вот брак заключается, а жену-то он не любит. Любовница в этом случае — логическое продолжение этой истории. Потому что потребность в близости и понимании никуда не уходит. В таких отношениях неизбежно появится третий, — с грустью констатирует эксперт.
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