«Ей было 15. Что с ней делать?»: скандальная история любви короля «Ледникового периода» Авербуха и «папиной дочки» Арзамасовой

А вот за романтическими отношениями фигуриста давно следит вся страна. В 1995 году Авербух женился на своей партнерше по фигурному катанию Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин.



Но как позже выяснилось, брак Ильи и Ирины идеализировали. До появления в жизни Авербуха «Ледникового периода» всё было и правда в порядке. По словам Лобачевой, затем на мужа стали вешаться молодые девушки и он не выдержал напора. Поводом для развода Ирина называет ситуацию с любовницей.

