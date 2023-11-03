А деточки созрели: звездные наследники, которые уже затмили своих известных родителей, — вы только посмотрите на них

Бытует мнение, что детям знаменитостей всё дается легко и просто. Связи, деньги и имя родителей открывают для них любые пути. Но у этой медали есть и обратная сторона: если ты вдруг не соответствуешь общепринятым ожиданиям, тебе об этом тут же скажут все кому не лень. Редакция Городских порталов решила вспомнить детей звезд, которые взяли от своих родителей всё самое лучшее и вполне имеют потенциал затмить своих звездных мам и пап (если это уже не произошло).
Василий Рыбин
Сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина только 24 года, а молодой человек уже успел жениться, развестись и представить родителям новую возлюбленную.
Но публика интересовалась Василием и до перипетий в личной жизни. Многих поразила внешность звездного наследника: длинноволосый, статный, со стальным прессом. В Сети брутального шатена даже прозвали Акваменом.
«Как же ты хорош!»; «Сыграйте, пожалуйста, принца в фильме. С такой внешностью не сниматься — кощунство»; «Когда впервые увидела вас по телевидению, была удивлена. Насколько красивый молодой человек. У таких замечательных родителей должен был родиться именно такой ребенок», — восторгаются в соцсетях подписчики Василия.
Кстати, Василий неплохо поет — он создал музыкальную группу и говорит, что хочет покорить российский шоу-бизнес.
Лия Меладзе
Дочь Константина Меладзе тоже покоряет музыкальную сцену. Лия Меладзе — младшая дочь продюсера от первого брака с Яной Сумм. Также у Лии есть старшая сестра Алиса и брат Валерий. В свое время наследница продюсера проходила обучение в британской школе, сейчас она готовится к поступлению в университет США.
За плечами юной Меладзе есть опыт работы в музыкальной группе — она пела в девичьем коллективе FAR FOR. Похоже, теперь Лия мечтает стать сольной певицей и громко заявить о своем таланте.
В свое время девушка тяжело переживала развод родителей. Напомним, мама Лии Яна Сумм посвятила себя воспитанию детей и долго прощала увлечения творческого мужа, пока одно из них не стало слишком серьезным. В итоге супруги развелись, а продюсер женился на солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой. Константин никогда не высказывался негативно о бывшей супруге. Наоборот, он признавал, что был далеко не идеальным мужем.
А недавно и второй брак продюсера распался. Певица подтвердила домыслы в своих социальных сетях, когда рекламировала новый альбом.
— *** [спецоперация], развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моем мини-альбоме, — лаконично отметила
Алеся Кафельникова
Недавно Алесе исполнилось 25 лет, она достигла успехов в мире моды и сотрудничает с мировыми брендами. Также наследница часто становилась героиней светской хроники из-за своей любви к вечеринкам. Но теперь всё в прошлом. Уже третий год, как она находится в новом статусе: в 2021 году модель родила дочку Киару.
Алеся Кафельникова замужем за 35-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным. Недавно в семье Кафельниковой произошел скандал. Мать модели Мария Тишкова заявила, что ее дочь несчастлива в браке. По ее словам, Петришин жестоко обращается с Алесей, записывает компроматы на нее и «кошмарные видеодопросы». В ответ на упреки матери Кафельникова заявила, что беспокоится за нее. Муж звезды подиума тоже высказался. Бизнесмен признался, что они с избранницей переживают не из-за того, что скажут люди, а потому что у его тещи проблемы с ментальным здоровьем.
Александра Морозова
Певица Слава впервые стала мамой довольно рано: в 18 лет у нее родилась дочь Саша. С отцом девочки звезда вскоре развелась. У артистки также есть младшая дочь Антонина, которую она родила от бизнесмена Анатолия Данилицкого. Старшая наследница Славы решила пойти по ее стопам и не так давно начала певческую карьеру. Несколько раз девушка появилась на сцене со звездной мамой, и интернет-пользователи отметили, что Саша растет ее копией.
Александра Морозова признавалась, что обожает петь. Ранее она исполняла песни под псевдонимом Мамина Дочь, но позже заявила, что хотела бы добиться всего сама.
Недавно Александра и сама вышла замуж и стала мамой, Морозова родила певице внука, которого назвали Платоном. Будет ли звездная наследница продолжать карьеру певицы, пока неизвестно.
Дева Кассель
Дева Кассель родилась в 2004 году и стала первым ребенком Венсана Касселя и Моники Беллуччи. В
Специалисты прочат Деве Кассель большое будущее в мире модельного бизнеса: звучат даже мнения, что она может затмить свою мать. В новостях и на обложках глянцевых журналов Дева уже к 2022 году появлялась чаще, чем Беллуччи.
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Как живет сын Децла
После смерти Кирилла Толмацкого осталась его музыка и единственный сын — Меркурий Антоний Иоан Киселев. Парень взял один из творческих псевдонимов своего отца (Juzeppe. — Прим. ред.), добавил к нему Junior и уже снял свой первый клип.
О том, что рэпер был близок с наследником, говорили все знакомые семьи. Особую связь отца и сына отмечали и поклонники, следившие за жизнью кумира: одинаковые стиль и прически. Музыкант забирал сына из школы, гулял и играл с ним. Нередко Тони участвовал в концертах отца или был за кулисами. За год до своей смерти Кирилл рассказывал, как воспитывает сына.
— Я вообще всё делаю, что нужно: и готовлю, и в школу вожу, и уроки делаю… Помогаю с английским и математикой. Я не избегаю своих отцовских обязанностей. И простых бытовых обязанностей тоже, — делился рэпер.
Сам юноша в интервью говорил:
— Отец был для меня колонной, на которую опиралась вся моя жизнь. Я мог не париться, заниматься всякой фигней. У нас какой был договор: я вырасту, отучусь и стану его концертным менеджером. Я рассчитывал на то, что я уже нашел свою нишу. А когда он умер, это будто из-под тебя табуретку выбили.Чем занимается дочь Дмитрия Пескова
25-летняя наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза популярна в социальных сетях. Но сейчас она там появляется всё реже. Возможно, виной всему недавнее бракосочетание с Русланом Голбазовым. По информации СМИ, свадьба прошла в октябре прошлого года.
О личности предполагаемого зятя Дмитрия Пескова известно немного:
Лиза является вице-президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив и сотрудничает с модными брендами.
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