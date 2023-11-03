А деточки созрели: звездные наследники, которые уже затмили своих известных родителей, — вы только посмотрите на них

Сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина только 24 года, а молодой человек уже успел жениться, развестись и представить родителям новую возлюбленную.

Но публика интересовалась Василием и до перипетий в личной жизни. Многих поразила внешность звездного наследника: длинноволосый, статный, со стальным прессом. В Сети брутального шатена даже прозвали Акваменом.