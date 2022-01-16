Развод родителей и жизнь на 30 тысяч в месяц: как сейчас выглядит и чем занимается дочь Дмитрия Пескова

Негодовали окружающие и из-за критики Лизой российской системы образования и ЕГЭ. Впрочем, сетовала блондинка и из-за французской действительности, мол, Париж очень изменился, в общественных местах — постоянные обыски, всюду орудуют мошенники.



В 2017-м Лиза стала советником по молодежному предпринимательству президента Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма и посетила севастопольский судоремонтный завод. В учреждение блондинка явилась в роскошном платье, а в своей речи отметила, что следует придумать тактику «для пиара судопроизводства».

Пользователям интернета не понравился ни неподходящий наряд Песковой, ни тот факт, что она не знает разницы между судопроизводством и судостроением. Травля со стороны хейтеров оказалась такой масштабной, что на время Лиза покинула соцсети.

— А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать, — вступилась тогда за дочь Солоцинская.

Также Лизу упрекали за ужины в дорогих ресторанах, непонимание жизни бедняков, неопытность в ряде жизненных вопросов и за поступки отца.

— Не гаснет искреннее желание доказать, что всё не так, как люди себе воображают. Хочется объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что такое вообще профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, тем более к чужим должностям, — заявила девушка.

На Бале дебютанток Лиза появилась в компании Юрия Мещерякова. Тогда 17-летняя девушка порадовала прессу новостью о помолвке с возлюбленным. Тут же посыпались ассоциации с родителями: Екатерина Солоцинская вышла замуж за Дмитрия Пескова в 18 лет . Вот только дочь пресс-секретаря сразу обмолвилась, что в ее случае свадьба состоится не раньше чем через пять лет: обрученным сначала надо встать на ноги.

Брака так и не случилось, а спустя год окружающие уже говорили о романтичных снимках Лизы и французского бизнесмена Луи Вальдберга. Вместе влюбленные не только гуляли по улочкам Парижа, но и посетили Крым и Чечню, вот только и эти отношения вскоре закончились.

В 2019-м Лиза окончательно запутала поклонников, отметив, что возлюбленный появился в ее жизни пару лет назад, но называть его имя она не станет.

— Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие вопросы и предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные. К тому же я верю в сглаз, — заявила Пескова.

В следующий раз о свадьбе Лизы заговорили в прошлом году: поговаривали, что замуж она выйдет на Сардинии. Девушка опровергла домыслы и отметила, что никогда не хотела пышного торжества. К слову, в женихи записали бизнесмена Руслана Голбазова, с которым блондинка якобы встречается три года.

Выпускница МГИМО четко дала понять, что пока не собирается замуж. Тем более что дел у нее хватает: Лиза является вице-президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив, сотрудничает с модными брендами и по-прежнему ведет блог.

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