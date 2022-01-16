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Развод родителей и жизнь на 30 тысяч в месяц: как сейчас выглядит и чем занимается дочь Дмитрия Пескова

Лизу периодически хейтят в Сети за ее неоднозначные высказывания — посмотрим, как сложилась ее жизнь

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Сложно поспорить — за эти годы Елизавета стала очень эффектной девушкой

Сложно поспорить — за эти годы Елизавета стала очень эффектной девушкой

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О наследнице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заговорили в 2015 году, после Бала дебютанток Tatler. Уже тогда Лиза сетовала, что ее воспринимают исключительно дочкой известного отца. Прошло 7 лет, а девушка по-прежнему борется со стереотипами. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили, что известно о Елизавете Песковой.

Детство и юность

Лиза с папой

Лиза с папой

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9 января 1998 года в семье потомственных дипломатов родилась Лиза Пескова: за границей работали оба ее деда и отец. Почти 20 лет Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская прожили в браке, в котором помимо Лизы появились на свет сыновья Мик и Дени.

Родители с детства взялись за образование дочки. С семи лет Лиза учила от 10 до 100 английских и французских слов в день. На лето девочку отправляли в языковые лагеря в Шотландии и Франции. Получив такую базу, Пескова сама начала смотреть фильмы и сериалы без перевода на русский.

Сейчас у Елизаветы дружеские отношения с отцом и его новой семьей

Сейчас у Елизаветы дружеские отношения с отцом и его новой семьей

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Поклонники называют Лизу иконой стиля и восхищаются ее стройностью, но в школьные годы девочка не отличалась худобой. Всё началось с проблем с шейными позвонками, по этой причине Пескову освободили от физкультуры и ее активность заметно снизилась.

— Задуматься о своей форме меня сподвигли родители. Сперва мама, когда в магазине на меня не налезли джинсы восьмого размера. Поставив меня перед зеркалом в раздевалке, она сказала: «Посмотри на себя, ты толстая. Посмотри на свой живот, на ляжки». Затем папа, под влияние которого я сразу попала, переехав в Москву: он постоянно ходит в зал, бегает и мало ест — с него невозможно не брать пример, — вспоминала девушка в одном из интервью.

В 12 лет Лизу отдали в школу-интернат, где два года она изучала французский на спецкурсах, а потом перевелась в полноценную школу. С одной стороны, благодаря путешествиям у подростка появились друзья, но с другой — в подростковом периоде Лизу начали травить. Дело в том, что у Песковой была сильная угревая сыпь, а соседки по комнате не отличались тактичностью.

— В интернате во Франции надо мной открыто издевались. Как в фильмах, я, съежившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: «Боже, что на твоем лице?» Я жила в комнате с четырьмя особо «открытыми» девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником, пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику, или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с 10 слоями штукатурки, — делилась Лиза.

Так Пескова выглядит сейчас

Так Пескова выглядит сейчас

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Девушке понадобилось четыре года на борьбу с акне. Чего она только не пробовала: гомеопатию, чистку, гормональные мази. Лиза летала в клинику в Гамбурге, где специалисты сообщили, что помочь ей может лишь определенный антибиотик. Курс приема расписали на год, но на 10-й месяц блондинка отменила препарат, так как ее кожа сохла до крови. Окончательно же Пескову вылечили уже в дерматологическом центре в Москве.

— Этими же таблетками, только под постоянным наблюдением доктора, контролем анализов, адаптации количества миллиграммов и с применением увлажняющих средств. Сейчас я до сих пор нахожусь под наблюдением врача и пользуюсь только аптечной косметикой, — рассказывала Лиза «СтарХиту».

Девушка окончила французскую школу, и преподаватели, отметившие, что воспитанница хорошо рисует, советовали ей поступить в местный университет искусств. Однако Дмитрий Песков настаивал на получении классического российского образования, так что Лиза вернулась в Москву и начала учебу в Институте стран Азии и Африки, который в свое время окончили ее папа и дедушка.

Заскучав по Франции, Пескова вернулась в Париж, где поступила в Школу бизнеса на бакалавриат. Позднее Лиза стажировалась в Европарламенте, после чего приняла окончательное решение идти в магистратуру в России. Так она попала на факультет международных отношений МГИМО.

Отношения с семьей

Постоянные переезды негативно сказывались на характере Лизы, поэтому примерно до 19 лет у нее случались конфликты с мамой. При этом Екатерина Солоцинская оставалась для дочери непререкаемым авторитетом, а в дальнейшем нередко вставала на защиту наследницы от хейтеров.

Дочь пресс-секретаря президента с мамой

Дочь пресс-секретаря президента с мамой

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— Несмотря на все сложности, с ней всегда можно было поговорить на любую тему абсолютно. Это главное правило воспитания мамы — общаться с ребенком как с другом, взрослым человеком и на равных. И никаких табу от секса, алкоголя до религии, Вселенной и тому подобного, — подчеркивала Лиза.

Родители Песковой разошлись без скандалов, но когда 1 августа 2015 года Дмитрий женился на Татьяне Навке, Лизы на торжестве не оказалось.

— Я нахожусь между двух огней. С одной стороны — папа, с другой — мама. Потому считаю, что было бы неправильным участвовать в торжествах. И я просто решила самоустраниться и не вмешиваться. Я даже стала жить одна, — признавалась тогда Лиза прессе.

Как выяснилось, дипломатическое решение не было связано с плохим отношением к новой возлюбленной папы. Наоборот, Лиза прекрасно поладила с фигуристкой.

— Татьяна сделала очень много для того, чтобы понравиться мне и моим маленьким братьям. Она давала много разных советов, которые касались личной жизни, никогда на меня не давила. И она никогда не была такой, как те злые мачехи из сказок, а наоборот, она для меня — как подруга. С отцом у меня сейчас тоже очень теплые и дружеские отношения, — пояснила Пескова.

Позднее Лиза призналась, что толком не осознала разрыва родителей, так как в тот период умер ее близкий друг и наставник.

— Умирает Илья. Травма. Первая любовь. На каникулах в Москве гуляю с друзьями из Бутово. Шатаемся по Москве. Хорошо учусь. Сдаю ГИА и Бреве (экзамены. — Прим. «СтарХита»), хотя все думали, пиши пропало. Родители разводятся, но я этого не понимаю. Мне абсолютно пофиг, — описывала свое эмоциональное состояние тогда Лиза.

Личная жизнь, деньги и резонансные высказывания

Родители намеренно приучали девушку к самостоятельности. Когда в 2016 году Лиза приехала в Москву, отец дал девушке 30 тысяч рублей на всё лето. Дочка попросила добавить еще хотя бы пять, на что Песков возмутился, мол, не стыдно ли ей вообще просить денег у папы.

— Как только мне исполнилось 18 лет, мне просто перестали давать деньги. Меня очень строго в этом плане воспитали. Я даже сейчас не представляю, как бы я подошла и попросила денег у родителей, — уверяла Лиза пару лет назад.

Лиза говорит, что давно не берет деньги у родителей

Лиза говорит, что давно не берет деньги у родителей

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Неплохой доход Песковой приносят соцсети. Сперва девушка продавала через Instagram старые мамины вещи, а уже потом начала откровенничать о личной жизни и зарабатывать на рекламе. Интерес к Лизе рос с момента появления на Бале дебютанток Tatler: окружающие говорили как о сердечных делах дочки пресс-секретаря президента, так и о ее резонансных высказываниях.

Любые заключения о социальном положении россиян из уст блондинки воспринимают в штыки. Однажды Пескова обмолвилась, что помнит период, когда папа «бомбил» по ночам на такси, чтобы обеспечить семью в сложные времена. Пользователи Сети возмутились, ведь из более раннего интервью Екатерины Солоцинской следовало, что частным извозом супруги занимались еще до рождения дочери, а значит, Елизавета могла услышать об этом только от мамы, но никак не помнить лично.

Лизу часто травят в Сети за высказывания о жизни в России

Лизу часто травят в Сети за высказывания о жизни в России

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Негодовали окружающие и из-за критики Лизой российской системы образования и ЕГЭ. Впрочем, сетовала блондинка и из-за французской действительности, мол, Париж очень изменился, в общественных местах — постоянные обыски, всюду орудуют мошенники.

В 2017-м Лиза стала советником по молодежному предпринимательству президента Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма и посетила севастопольский судоремонтный завод. В учреждение блондинка явилась в роскошном платье, а в своей речи отметила, что следует придумать тактику «для пиара судопроизводства».

Пользователям интернета не понравился ни неподходящий наряд Песковой, ни тот факт, что она не знает разницы между судопроизводством и судостроением. Травля со стороны хейтеров оказалась такой масштабной, что на время Лиза покинула соцсети.

— А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать, — вступилась тогда за дочь Солоцинская.

Также Лизу упрекали за ужины в дорогих ресторанах, непонимание жизни бедняков, неопытность в ряде жизненных вопросов и за поступки отца.

— Не гаснет искреннее желание доказать, что всё не так, как люди себе воображают. Хочется объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что такое вообще профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, тем более к чужим должностям, — заявила девушка.

На Бале дебютанток Лиза появилась в компании Юрия Мещерякова. Тогда 17-летняя девушка порадовала прессу новостью о помолвке с возлюбленным. Тут же посыпались ассоциации с родителями: Екатерина Солоцинская вышла замуж за Дмитрия Пескова в 18 лет. Вот только дочь пресс-секретаря сразу обмолвилась, что в ее случае свадьба состоится не раньше чем через пять лет: обрученным сначала надо встать на ноги.

Брака так и не случилось, а спустя год окружающие уже говорили о романтичных снимках Лизы и французского бизнесмена Луи Вальдберга. Вместе влюбленные не только гуляли по улочкам Парижа, но и посетили Крым и Чечню, вот только и эти отношения вскоре закончились.

В 2019-м Лиза окончательно запутала поклонников, отметив, что возлюбленный появился в ее жизни пару лет назад, но называть его имя она не станет.

— Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие вопросы и предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные. К тому же я верю в сглаз, — заявила Пескова.

В следующий раз о свадьбе Лизы заговорили в прошлом году: поговаривали, что замуж она выйдет на Сардинии. Девушка опровергла домыслы и отметила, что никогда не хотела пышного торжества. К слову, в женихи записали бизнесмена Руслана Голбазова, с которым блондинка якобы встречается три года.

Выпускница МГИМО четко дала понять, что пока не собирается замуж. Тем более что дел у нее хватает: Лиза является вице-президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив, сотрудничает с модными брендами и по-прежнему ведет блог.

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