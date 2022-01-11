Нефтяная принцесса и самая богатая женщина Казахстана: как сложились карьера и личная жизнь дочерей Назарбаева

Старшая дочь экс-президента Дарига известна своей работоспособностью. Количество занимаемых ею постов поражает, за время многолетнего президентства своего отца наследница успела сменить 20 должностей. Дарига стала депутатом парламента в 2016 году, а в марте 2019-го возглавила сенат; помимо этого, женщина была членом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Республики Казахстан и почетным президентом Федерации гимнастики Казахстана. Сейчас 58-летняя Дарига — успешная бизнесвумен: ее состояние оценивается экспертами в 595 миллионов долларов. Помимо благотворительной деятельности, старшая дочь Назарбаева известна скандалом, связанным с ее первым супругом, Рахатом Алиевым.

В браке у супругов родилось трое детей, но семейная жизнь не была безоблачной. В 2007 году Алиев оказался в центре скандала вокруг «Нурбанка», одного из ведущих банков Казахстана. Предполагалось, что Алиев пытался подчинить себе контроль над банком. В мае 2007 года против Рахата было возбуждено уголовное дело по обвинению в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. Из-за этого бизнесмен срочно покинул Казахстан и, бросив жену и детей, скрылся в Австрии. Нурсултан Назарбаев был разгневан, поэтому брак Дариги и Рахата срочно расторгли. Несмотря на неоднократные требования об экстрадиции в Казахстан, некоторое время Алиев был под защитой австрийской полиции, где подал заявление на предоставление политического убежища. Позже Рахата арестовали и отправили в австрийскую тюрьму по обвинению в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка». Спустя пару месяцев, в феврале 2015 года, Алиева нашли повешенным в камере. Официальной версией смерти стало самоубийство.