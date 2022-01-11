Нефтяная принцесса и самая богатая женщина Казахстана: как сложились карьера и личная жизнь дочерей Назарбаева

С 4 января одной из главных тем в повестке дня стали массовые беспорядки в Казахстане. Всё началось с резкого повышения цен на газ, которое вывело на улицы множество недовольных таким решением людей, и ситуация стала накаляться. На фоне протестов среди населения нарастает гнев в сторону семьи экс-президента Назарбаева. Несмотря на то что в 2019 году Нурсултан Назарбаев сложил полномочия и передал их своему преемнику, действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву, образ «отца Казахстана» всё равно остался за ним. И в том, что сегодня происходит по всей стране, тоже обвиняют его, а вместе с ним — его дочерей, которые благодаря отцу и своим талантам занимали важные политические посты. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили подробности жизненного пути наследниц Назарбаева.
Дарига Назарбаева
Старшая дочь экс-президента Дарига известна своей работоспособностью. Количество занимаемых ею постов поражает, за время многолетнего президентства своего отца наследница успела сменить 20 должностей. Дарига стала депутатом парламента в 2016 году, а в марте 2019-го возглавила сенат; помимо этого, женщина была членом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Республики Казахстан и почетным президентом Федерации гимнастики Казахстана. Сейчас 58-летняя Дарига — успешная бизнесвумен: ее состояние оценивается экспертами в 595 миллионов долларов. Помимо благотворительной деятельности, старшая дочь Назарбаева известна скандалом, связанным с ее первым супругом, Рахатом Алиевым.
В браке у супругов родилось трое детей, но семейная жизнь не была безоблачной. В 2007 году Алиев оказался в центре скандала вокруг «Нурбанка», одного из ведущих банков Казахстана. Предполагалось, что Алиев пытался подчинить себе контроль над банком. В мае 2007 года против Рахата было возбуждено уголовное дело по обвинению в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. Из-за этого бизнесмен срочно покинул Казахстан и, бросив жену и детей, скрылся в Австрии. Нурсултан Назарбаев был разгневан, поэтому брак Дариги и Рахата срочно расторгли. Несмотря на неоднократные требования об экстрадиции в Казахстан, некоторое время Алиев был под защитой австрийской полиции, где подал заявление на предоставление политического убежища. Позже Рахата арестовали и отправили в австрийскую тюрьму по обвинению в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка». Спустя пару месяцев, в феврале 2015 года, Алиева нашли повешенным в камере. Официальной версией смерти стало самоубийство.
Но трагедии в жизни старшей дочери Нурсултана Назарбаева на этом не закончились. 13 февраля 2020 года ее сын, Айсултан, запросил у Великобритании политическое убежище. Это решение внук экс-президента объяснил давлением со стороны семьи. Он утверждал, что у него есть информация «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». В постах в социальной сети Facebook Айсултан Назарбаев также выразил опасение, что вскоре будет предпринята попытка устранить его или объявить его душевнобольным. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев тогда осудил цитирование постов Назарбаева, назвав их «откровениями человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости», и «фантазиями зависимого человека» и заявив, что посты «написаны под манипуляцией определенных лиц».
16 августа 2020 года Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне при загадочных обстоятельствах. 24 марта 2021 года были представлены выводы британского коронера, исследовавшего причину смерти Назарбаева, в них значится, что Айсултан умер естественной смертью в результате наркотической зависимости. Дедушка и вся семья молодого человека до сих пор не могут оправиться от этой потери.
После череды трагедий Дарига больше не состояла в официальных отношениях, но продолжила заниматься политикой. Только в мае 2020 года новый президент Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой и поблагодарил ее за активную и плодотворную работу. Причины отстранения Назарбаевой от должности не называются.
Динара Назарбаева (Кулибаева)
Судьба средней дочери Нурсултана Назарбаева не такая тяжелая, как у старшей сестры. Динара Кулибаева — самая богатая женщина в Казахстане: ее состояние оценивается в 2,9 миллиарда долларов по версии Forbes. Динара является самой непубличной личностью из всей семьи Назарбаевых. Она замужем за Тимуром Аскаровичем Кулибаевым — крупным бизнесменом, председателем президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, а также председателем Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.
Динара стала первой женщиной из Центральной Азии, появившейся в списке мировых миллиардеров журнала Forbes. Супруги Кулибаевы живут скрытно, информации об их семье очень мало; известно, что у них есть трое детей: две дочери, Алишия и Дениза, а также сын, Алтай.
Алия Назарбаева
Младшая дочь экс-президента Казахстана Алия Назарбаева впервые стала известна широкой общественности, когда в 18 лет вышла замуж за сына президента Кыргызстана — Айдара Акаева. Этот союз в глазах обычных граждан выглядел как древнеазиатская традиция «смешения царских кровей» ради геополитических выгод. Однако молодым людям не суждено было исполнить амбиции родителей. Брак быстро распался, а отношения между Казахстаном и Кыргызстаном стали заметно натянутыми.
Была еще одна история с участием младшей из сестер Назарбаевых. Алия вместе с другими инвесторами захотела построить в Швейцарии клинику класса люкс для состоятельных людей. Но что-то пошло не так: в 2013 году ирландский адвокат познакомился со швейцарским врачом-кардиологом, сообщил тому, что «управляет деньгами Алии Назарбаевой», которая «готова инвестировать в Швейцарию», и обратился к медику за содействием. Из этого вырос проект строительства клиники в престижном районе Пфеффикон. Есть информация, что на проект планировали потратить до 350 миллионов швейцарских франков.
Строительство начали, но по какой-то причине Алия и ее «представитель» отказались от проекта на половине пути. Все траты свалились на того самого доктора, который должен был стать главврачом в «замке здоровья». Несмотря на то что кардиолог требовал от представителя Алии средства на завершение проекта, ни он, ни тем более Алия не ответили на его запрос. Доктор всё больше погружался в долги, которые брал ради того, чтобы завершить строительство. Когда дошло до того, что суд забрал у врача последнее — его дом, мужчина не выдержал и покончил с собой. Перед смертью доктор написал 41-страничный документ, в котором разоблачил всех причастных к трагедии «замка здоровья», однако Алия Назарбаева никогда не комментировала этот инцидент и не обвинялась в произошедшем.
В 2002 году Алия вышла замуж во второй раз — за казахстанского бизнесмена Данияра Хасенова, с которым тоже развелась, сейчас младшая дочь Назарбаева в браке с генеральным директором и председателем правления АО «КазТрансОйл» Димашем Досановым. Алия воспитывает четверых детей от второго и третьего браков и является успешным казахстанским общественным деятелем и кинопродюсером.
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