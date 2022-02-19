«Они отняли у меня 10 лет»: как бывшая жена Константина Меладзе терпела его измены с Брежневой и нашла счастье после развода

В начале 2010-х годов вся страна обсуждала личную жизнь братьев Меладзе. Тогда Валерий и Константин практически одновременно расставались с женами, с которыми прожили в браках почти 20 лет. Причина разрыва в обоих случаях была одинаковой — длительные романы с бывшими солистками группы «ВИА Гра». И если об отношениях Валерия с Альбиной Джанабаевой давно шептались в гримерках, то роман Константина с Верой Брежневой был большим секретом. Для Яны Сумм предательство мужа стало ударом, от которого она долго не могла оправиться. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили историю звездного брака и развода.
Как всё начиналось
Яна Сумм родилась 4 февраля 1976 года. Ее не привлекала певческая или актерская карьера. Куда больше девушку интересовала юриспруденция. После окончания школы Яна выбрала это направление для обучения.
Параллельно с этим Сумм участвовала в конкурсах красоты. Голубоглазая блондинка даже принимала участие в конкурсе «Мисс Украина», но победу не одержала. Корону ей заполучить не удалось, а вот Константин Меладзе был покорен ею в первый же вечер.
— История начиналась довольно легкомысленно. Мне 18 лет, Косте — 30. Мы с подружкой возвращались с дискотеки. Навстречу два товарища. Одного из них по имени Руслан мы знали. Остановились. Костя тут же позвал нас к себе в общежитие. Меня это сильно задело. Ответила: «Если пойду, ты будешь обязан на мне жениться». Он тут же согласился. «Тогда поехали со мной. Знакомиться с мамой», — я продолжала смеяться. В ответ Костя назначил мне свидание — через несколько дней на центральной улице, возле почты. Я опоздала на два часа. Проспала! Тогда вставала на работу в шесть утра и перед встречей решила вздремнуть. Была уверена, что он дождется. Но Костя ждал только час, — рассказывала позднее Сумм.
Уже после третьего свидания Меладзе сделал предложение. Тогда Константин еще не был большой звездой. Композитор только начинал творческий путь, сочиняя песни для брата. Однако Яна с самого начала разглядела огромный потенциал возлюбленного. А еще он очень красиво ухаживал.
Влюбленные поженились в 1994 году, а уже через год вышел дебютный альбом Валерия Меладзе «Сэра». Братья проснулись звездами, но, как оказалось позднее, для молодой семьи Константина это стало началом конца.
«Не оставляй меня, любимый»
Популярность, свалившаяся на братьев Меладзе, имела как преимущества, так и недостатки. И Константин, и Валерий в один миг стали крайне обеспеченными людьми. Их супруги Яна и Ирина ни в чем не нуждались, но была проблема: жены почти не видели своих звездных мужей.
— После свадьбы у Кости появились стабильная работа, гастроли, денег стало больше. Для мужчины это крайне важно. Но потом приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось всё больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода. Доходило до смешного. Как-то Костя вернулся среди ночи. Я вскакиваю, сквозь сон спрашиваю: «Кто здесь?» Он отвечает: «Лежи и привыкай, это твой муж», — поделилась воспоминаниями Сумм.
Супруги долго не становились родителями. Яна была еще молода и хотела получить диплом, прежде чем родить. Лишь в 2000 году у пары появилась дочь Алиса. В 2004 году родилась Лия, а вскоре Константин стал отцом мальчика. Сына композитор назвал Валерием в честь брата.
Поначалу Константин и Яна даже не задумывались, что у сына есть проблемы со здоровьем. Мальчик был активным и любознательным, а редкие странности родители списывали на особенности характера.
— Ничто не предвещало беды. Помню, как Костя приходил с работы, дети бежали его встречать. Папа по очереди подбрасывал их вверх, а Валерьяша всё время твердил: «А потом Валера, а потом Валера…» Однажды, прогуливаясь с сыном мимо стенда памяти одному врачу, сказала ему: «Доктор умный был, людей лечил». С тех пор он произносил эту фразу каждый раз, когда оказывался в том месте. А к трем годам начался регресс, но мы не сразу это поняли. Думали, капризничает, а он терял приобретенные речевые и коммуникативные навыки, даже не мог сам себя обслужить. Позже нам объяснили, что речь Валерьянчика была неосознанной. Абсолютно все дети до трех лет работают как диктофон, повторяют слова за окружающими, — делилась Сумм.
В итоге сыну Константина Меладзе поставили диагноз «аутизм». Это стало ударом для композитора и его супруги.
— Это не приговор, это — расстрел, после которого тебя оставили жить. Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется. Я говорю о тяжелой форме аутизма. Таких деток можно обучать. Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество «инаковых» не принимает, не признает. Но когда у ребенка появляются первые успехи, просыпается надежда, вера — и вот тогда начинается новая точка отсчета подлинных побед и светлой гордости за своего ребенка, — подчеркивала Яна.
Супруга композитора и до этого была погружена в детские заботы, а после постановки диагноза сыну она и вовсе с головой ушла в материнство. Константин в тот период находился на пике популярности: помимо успешной работы с братом, он раскручивал и коллектив под названием «ВИА Гра», сплошь состоящий из сексапильных красоток.
«Обмани, но останься»
В 2000 году Константин Меладзе воплотил свою давнюю мечту: создал женский коллектив. Состав группы постоянно менялся, в какой-то момент поклонники даже стали путаться в солистках. Однако Веру Брежневу точно помнят все фанаты коллектива. Блондинка была красива, сексуальна и неплохо пела. Устоять перед такой было бы трудно любому мужчине.
Яна Сумм долгое время не догадывалась, что у мужа появилось новое увлечение. Будучи уверенной в прочности семейного союза, она не ревновала Константина к Брежневой или любой другой солистке «ВИА Гры». Сомнения стали возникать лишь через несколько лет.
— Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — рассказала о своем общении с Верой Брежневой Сумм.
В середине 2000-х годов певица и правда пыталась устроить личную жизнь: она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, родила вторую дочь. Со стороны казалось, что Вера счастлива, но в 2012 году пара рассталась. Ходили слухи, что это произошло как раз из-за тайного романа с Меладзе.
Так или иначе, получив подтверждение непрекращающимся изменам, Яна решила расторгнуть брак. В этой ситуации ее не поддержали даже самые близкие люди: друзья и родственники считали, что женщина должна продолжать играть роль счастливой хранительницы домашнего очага. Вот только Сумм слишком устала от лжи.
Она согласилась поставить бракоразводный процесс на паузу только в 2013 году, когда Константин Меладзе тяжело переживал личную трагедию: будучи за рулем, композитор насмерть сбил 30-летнюю женщину. Тогда музыкант заперся дома и неделями не общался с окружающими. Вытащить его из состояния глубокой депрессии смогла только работа.
— Через месяц после того, как я понял, что со мной, вспомнил, что должен заканчивать музыку к фильму. Я на карачках залез в студию, включил свою аппаратуру и начал писать, потому что понимал: что бы со мной ни случилось, фильм должен выйти к определенному сроку. И, как часто бывало, музыка и работа постепенно вытащили меня за шкирку, — делился композитор в интервью.
Однажды в то непростое время в дверь дома Константина Меладзе позвонила Вера Брежнева. Для Яны Сумм появление соперницы на пороге стало знаком: пора принимать кардинальные меры.
— Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!» В ответ — широко открытые глаза: «Просто тогда я посчитала, что так будет лучше». Комментарии излишни. Я поняла, что больше у меня нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту «духовность» под названием «ВИА Гра», — подчеркивала Яна.
Развод
Для Константина Меладзе новость об окончательном расставании с женой стала полной неожиданностью.
— Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада. Спасибо, что ушел быстро и по-хорошему. Помните, как Левий, отпуская Мастера, говорит: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Сначала у меня наступил покой. Потом я стала понимать, что наконец-то живу, дышу, прихожу в сознание. После развода я стала сильнее, — рассказывала Яна.
Константин никогда не высказывался негативно о бывшей супруге. Наоборот, он признавал, что был далеко не идеальным мужем.
— Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда, — подчеркивал он в программе «Наедине со всеми» Первого канала.
На фоне этого довольно неожиданной выглядела композиция «Мой брат», которую Константин записал вместе с Валерием. В этой песне мужчины рассказывают о том, как долго терпели бесперспективные отношения, от которых просто нужно было вовремя отказаться. Кстати, в тот период, когда хит увидел свет, Константин уже был женат на Вере Брежневой. Влюбленные устроили тайную свадьбу в Италии и наконец-то перестали скрываться.
А что же бывшая супруга?
Яна тоже недолго горевала в одиночестве: вскоре после расставания с Меладзе она встретила новую любовь. В браке с избранником по имени Олег она состоит уже более пяти лет. Сейчас женщина благодарна Константину за то, что он ушел из ее жизни.
Новый супруг полюбил не только Яну, но и ее детей.
— Я не представляю, как бы справилась без любимого. Был такой случай, что Валера ложился спать, прыгал на кровати и рассек себе бровь. Олег меня оставил дома с дочками, а с «летчиком» посреди ночи помчался в больницу. Я была спокойна и уверена, что муж позаботится о Валере, — рассказывала бывшая жена композитора.
А вот Вере Брежневой наладить контакт с детьми Меладзе не удалось. Несколько лет назад Сумм жаловалась, что певица пытается втереться в доверие к ее наследникам. Якобы артистка пыталась сблизить своих детей с дочерями Константина, но из этого ничего не вышло. Недавно наследница композитора Лия рассказала, что не общается с Верой.
— Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, — рассказывала девушка.
После развода Яна Сумм вплотную занялась проектами, нацеленными на развитие и социализацию детей с аутизмом. Она создала центр помощи для малышей с таким диагнозом, работающий по АВА-терапии, придуманной в Америке. Конечно, они с Меладзе навсегда будут связаны наследниками, но кроме этого у бывших супругов не осталось ничего общего.
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