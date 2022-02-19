«Они отняли у меня 10 лет»: как бывшая жена Константина Меладзе терпела его измены с Брежневой и нашла счастье после развода

— Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!» В ответ — широко открытые глаза: «Просто тогда я посчитала, что так будет лучше». Комментарии излишни. Я поняла, что больше у меня нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту «духовность» под названием «ВИА Гра», — подчеркивала Яна.

Развод

Для Константина Меладзе новость об окончательном расставании с женой стала полной неожиданностью.

— Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада. Спасибо, что ушел быстро и по-хорошему. Помните, как Левий, отпуская Мастера, говорит: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Сначала у меня наступил покой. Потом я стала понимать, что наконец-то живу, дышу, прихожу в сознание. После развода я стала сильнее, — рассказывала Яна.

Константин никогда не высказывался негативно о бывшей супруге. Наоборот, он признавал, что был далеко не идеальным мужем.

— Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда, — подчеркивал он в программе «Наедине со всеми» Первого канала.

На фоне этого довольно неожиданной выглядела композиция «Мой брат», которую Константин записал вместе с Валерием. В этой песне мужчины рассказывают о том, как долго терпели бесперспективные отношения, от которых просто нужно было вовремя отказаться. Кстати, в тот период, когда хит увидел свет, Константин уже был женат на Вере Брежневой. Влюбленные устроили тайную свадьбу в Италии и наконец-то перестали скрываться.

А что же бывшая супруга?

Яна тоже недолго горевала в одиночестве: вскоре после расставания с Меладзе она встретила новую любовь. В браке с избранником по имени Олег она состоит уже более пяти лет. Сейчас женщина благодарна Константину за то, что он ушел из ее жизни.

Новый супруг полюбил не только Яну, но и ее детей.

— Я не представляю, как бы справилась без любимого. Был такой случай, что Валера ложился спать, прыгал на кровати и рассек себе бровь. Олег меня оставил дома с дочками, а с «летчиком» посреди ночи помчался в больницу. Я была спокойна и уверена, что муж позаботится о Валере, — рассказывала бывшая жена композитора.