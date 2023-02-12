Внешность манекенщика, характер бунтаря: как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Децла

В 2019 году умер Децл — самый юный и эпатажный рэпер начала нулевых. 35-летний Кирилл Толмацкий скончался после вечеринки в Ижевске — у него остановилось сердце. Намеки на употребление запрещенных веществ, которые якобы послужили причиной смерти музыканта, официально опровергли результаты медицинской экспертизы. У рэпера остался сын, сейчас ему 17 лет, и он вовсю продолжает дело отца. Наши коллеги из Parents.ru посмотрели, как он выглядит сейчас.
После смерти Кирилла Толмацкого осталась его музыка и единственный сын — Меркурий Антоний Иоан Киселев. Парень взял один из творческих псевдонимов своего отца (Juzeppe, и добавил к нему Junior. — Прим. ред.) и уже снял свой первый клип.
О том, что рэпер был близок с наследником, говорили все знакомые семьи. Особую связь отца и сына отмечали и поклонники, следившие за жизнью кумира: одинаковые стиль и прически. Музыкант забирал сына со школы, гулял и играл с ним. Нередко Тони участвовал в концертах отца или был за кулисами. За год до своей смерти Кирилл рассказывал, как воспитывает сына.
— Я вообще всё делаю, что нужно: и готовлю, и в школу вожу, и уроки делаю… Помогаю с английским и математикой. Я не избегаю своих отцовских обязанностей. И простых бытовых обязанностей тоже, — делился рэпер.
Сам юноша в интервью говорил:
— Отец был для меня колонной, на которую опиралась вся моя жизнь. Я мог не париться, заниматься всякой фигней. У нас какой был договор: я вырасту, отучусь и стану его концертным менеджером. Я рассчитывал на то, что я уже нашел свою нишу. А когда он умер, это будто из-под тебя табуретку выбили.
Семья
Децл был женат на бывшей модели Юлии Киселевой, она же мама Тони. После смерти артиста его родные перессорились друг с другом. Кирилл и сам не общался с отцом, не мог простить ему уход из семьи. Тони тоже не знается с дедушкой, они впервые встретились на похоронах рэпера.
Отец Кирилла, продюсер Александр Толмацкий, тогда поставил под сомнение кровное родство со своим внуком. Ведь именно Тони должен был получить все доходы от творческого наследия Кирилла.
По настоянию Толмацкого-старшего была проведена генетическая экспертиза. Она подтвердила, что покойный рэпер является биологическим отцом мальчика. Тогда дед предпринял попытку наладить с ним отношения. Тони возражать не стал. Правда, уже после первых встреч Александр сделал вывод, что тогда 15-летний парень согласился на это исключительно из-за денежного интереса. Поэтому он решил, что не будет оказывать ему финансовую помощь.
— Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует, — рассказал Толмацкий «СтарХиту».
А вот разрыв отношений с бабушкой — матерью Децла — стал ударом для нее. Ирина Толмацкая была привязана к единственному внуку и винит в произошедшем свою невестку Юлию.
Творчество
Сегодня Антоний высокий и стильный молодой человек. В нем угадываются черты отца и матери. На своей странице в соцсетях он демонстрирует модные образы и свои музыкальные опыты. Он даже выпустил свой первый клип на композицию The Dzen.
Премьера состоялась на YouTube-канале ТНТ MUSIC 17 июля 2021 года. За два дня ролик набрал более 120 тысяч просмотров. «Трек посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой, поймайте DZEN!» — такой подписью сопроводил видео юный музыкант.
Зрители оценили клип, но указали исполнителю, что его отец обладал хорошей дикцией. Тони признал, что это его слабое место. Но заверил, что хочет идти по собственному пути и не копирует стиль отца.
Еще подросшие дети знаменитостей
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Мы тоже посмотрели фото подросшей малышки.
Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы, девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.
В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.
— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.
— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.
Через несколько лет Сара окончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.
24-летняя наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова популярна в социальных сетях. Но сейчас она там появляется всё реже. Возможно, виной всему недавнее бракосочетание с Русланом Голбазовым: по информации СМИ, свадьба прошла в октябре этого года. А недавно Лиза появилась на публике с обручальным кольцом. Мы узнали немного больше о предполагаемом зяте Дмитрия Пескова.
Слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни ходили еще год назад, но сама Лиза опровергала эту информацию. А в сентябре в Сети появились сообщения о дате будущей свадьбы звездной наследницы. Об этом рассказал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
— Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет. Свадьба состоится в красивую дату — 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония пройдет в Москве, — написал Ариан в личном блоге.
Сама Елизавета не любит делиться подробностями личной жизни и никак не прокомментировала эту информацию.
А недавно СМИ написали — скорее всего, мероприятие всё же состоялось. Косвенным подтверждением этого журналисты считают кольцо на пальце Елизаветы — недавно она вместе с отцом Дмитрием Песковым была на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате.
О личности предполагаемого зятя Дмитрия Пескова известно немного: 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов, по информации СМИ, — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается уже больше трех лет. Голбазов был партнером Песковой по ресторанному бизнесу, вместе с сестрой Маликой создал ООО «Русская коммерческая группа», которое занималось консалтингом и аутсорсингом, а также является владельцем 50 % акций в разных инвестиционных фирмах: «Атлант», «Главбелрыба», «Хард констракшн» и ООО «Кидхаус».
Отметим, никто из семьи Песковых эту информацию на сегодняшний момент не подтвердил.
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