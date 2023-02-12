Внешность манекенщика, характер бунтаря: как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Децла

После смерти Кирилла Толмацкого осталась его музыка и единственный сын — Меркурий Антоний Иоан Киселев. Парень взял один из творческих псевдонимов своего отца (Juzeppe, и добавил к нему Junior. — Прим. ред.) и уже снял свой первый клип.

О том, что рэпер был близок с наследником, говорили все знакомые семьи. Особую связь отца и сына отмечали и поклонники, следившие за жизнью кумира: одинаковые стиль и прически. Музыкант забирал сына со школы, гулял и играл с ним. Нередко Тони участвовал в концертах отца или был за кулисами. За год до своей смерти Кирилл рассказывал, как воспитывает сына.