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«Цыпленок превратился в красивую девушку»: дочь Веры Брежневой выросла и готова затмить звездную маму — смотрим фото

Сара Киперман из маленькой девочки превратилась в цветущую девушку

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14 декабря Саре Киперман исполнилось 13 лет

14 декабря Саре Киперман исполнилось 13 лет

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Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Наши коллеги из «СтарХита» тоже посмотрели фото подросшей малышки.

Вера Брежнева с дочкой

Вера Брежнева с дочкой

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Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.

В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.

— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад, и удивилась тому, как быстро растут дети

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад, и удивилась тому, как быстро растут дети

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— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился… в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.

Через несколько лет Сара закончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.

Снова беременна?

Поклонники же подозревают Веру Брежневу в беременности. Дочки выросли, а певица еще молода. Да и общих детей у нее с продюсером Константином Меладзе пока нет. Недавно Брежнева выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала спецоперации на Украине она, как и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, покинула Россию, не согласившись с действиями властей. Она переехала в Форте-дей-Марми, где у нее и ее мужа Константина Меладзе есть дом, и поначалу поставила на паузу музыкальную карьеру. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью. И совсем недавно вернулась к музыке, но теперь уже на европейской сцене.

Концерт Веры Брежневой в Риге собрал полный аншлаг, но зрителям вечер запомнился не только любимыми хитами. Певица появилась на сцене в струящемся белом платье, которое полностью скрыло ее фигуру. Многим зрителям показалось, что таким образом Вера Брежнева решила не акцентировать внимание на своей беременности, рассказывает «СтарХит».

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Зрители также отметили, что раньше артистка всегда выступала в обтягивающих топах и брюках, подчеркивающих ее фигуру

Видео: Woman.ru

Кроме того, певица никогда не выходила на сцену без каблуков, а теперь пела босиком.

В начале 2010-х годов вся страна обсуждала историю расставания братьев Меладзе с женами, с которыми они прожили в браках больше 20 лет. Причина в обоих случаях была одна — длительные романы с бывшими солистками группы «ВИА Гра». Особенно серьезным ударом это стало для бывшей жены Константина Меладзе — Яны Сумм. Мы вспоминали историю звездного брака и развода.

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