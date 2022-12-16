«Цыпленок превратился в красивую девушку»: дочь Веры Брежневой выросла и готова затмить звездную маму — смотрим фото

В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.

— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.