«Цыпленок превратился в красивую девушку»: дочь Веры Брежневой выросла и готова затмить звездную маму — смотрим фото

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Наши коллеги из «СтарХита» тоже посмотрели фото подросшей малышки.
Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.
В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.
— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.
— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился… в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.
Через несколько лет Сара закончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.
Снова беременна?
Поклонники же подозревают Веру Брежневу в беременности. Дочки выросли, а певица еще молода. Да и общих детей у нее с продюсером Константином Меладзе пока нет. Недавно Брежнева выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала спецоперации на Украине она, как и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, покинула Россию, не согласившись с действиями властей. Она переехала в Форте-дей-Марми, где у нее и ее мужа Константина Меладзе есть дом, и поначалу поставила на паузу музыкальную карьеру. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью. И совсем недавно вернулась к музыке, но теперь уже на европейской сцене.
Концерт Веры Брежневой в Риге собрал полный аншлаг, но зрителям вечер запомнился не только любимыми хитами. Певица появилась на сцене в струящемся белом платье, которое полностью скрыло ее фигуру. Многим зрителям показалось, что таким образом Вера Брежнева решила не акцентировать внимание на своей беременности, рассказывает «СтарХит».
Кроме того, певица никогда не выходила на сцену без каблуков, а теперь пела босиком.
В начале 2010-х годов вся страна обсуждала историю расставания братьев Меладзе с женами, с которыми они прожили в браках больше 20 лет. Причина в обоих случаях была одна — длительные романы с бывшими солистками группы «ВИА Гра». Особенно серьезным ударом это стало для бывшей жены Константина Меладзе — Яны Сумм. Мы вспоминали историю звездного брака и развода.
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