Выходец из влиятельного клана: СМИ сообщают, что дочь Пескова вышла замуж за состоятельного бизнесмена

Поклонники называют Лизу иконой стиля и восхищаются ее стройностью, но в школьные годы девочка не отличалась худобой. Всё началось с проблем с шейными позвонками, по этой причине Пескову освободили от физкультуры и ее активность заметно снизилась.



— Задуматься о своей форме меня сподвигли родители. Сперва мама, когда в магазине на меня не налезли джинсы восьмого размера. Поставив меня перед зеркалом в раздевалке, она сказала: «Посмотри на себя, ты толстая. Посмотри на свой живот, на ляжки». Затем папа, под влияние которого я сразу попала, переехав в Москву: он постоянно ходит в зал, бегает и мало ест — с него невозможно не брать пример, — вспоминала девушка в одном из интервью.

