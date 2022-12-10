Выходец из влиятельного клана: СМИ сообщают, что дочь Пескова вышла замуж за состоятельного бизнесмена

Любимая дочь
9 января 1998 года в семье потомственных дипломатов родилась Лиза Пескова: за границей работали оба ее деда и отец. Почти 20 лет Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская прожили в браке, в котором помимо Лизы появились на свет сыновья Мик и Дени.
Родители с детства взялись за образование дочки. С семи лет Лиза учила от 10 до 100 английских и французских слов в день. На лето девочку отправляли в языковые лагеря в Шотландии и Франции. Получив такую базу, Пескова сама начала смотреть фильмы и сериалы без перевода на русский.
Поклонники называют Лизу иконой стиля и восхищаются ее стройностью, но в школьные годы девочка не отличалась худобой. Всё началось с проблем с шейными позвонками, по этой причине Пескову освободили от физкультуры и ее активность заметно снизилась.
— Задуматься о своей форме меня сподвигли родители. Сперва мама, когда в магазине на меня не налезли джинсы восьмого размера. Поставив меня перед зеркалом в раздевалке, она сказала: «Посмотри на себя, ты толстая. Посмотри на свой живот, на ляжки». Затем папа, под влияние которого я сразу попала, переехав в Москву: он постоянно ходит в зал, бегает и мало ест — с него невозможно не брать пример, — вспоминала девушка в одном из интервью.
В 12 лет Лизу отдали в школу-интернат, где два года она изучала французский на спецкурсах, а потом перевелась в полноценную школу. С одной стороны, благодаря путешествиям у подростка появились друзья, но с другой — в подростковый период Лизу начали травить. Дело в том, что у Песковой была сильная угревая сыпь, а соседки по комнате не отличались тактичностью.
— В интернате во Франции надо мной открыто издевались. Как в фильмах, я, съежившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: «Боже, что на твоем лице?» Я жила в комнате с четырьмя особо «открытыми» девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником, пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику, или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с 10 слоями штукатурки, — делилась Лиза.
Девушке понадобилось четыре года на борьбу с акне. Чего она только не пробовала: гомеопатию, чистку, гормональные мази. Лиза летала в клинику в Гамбурге, где специалисты сообщили, что помочь ей может лишь определенный антибиотик. Курс приема расписали на год, но на
— Этими же таблетками, только под постоянным наблюдением доктора, контролем анализов, адаптацией количества миллиграммов и с применением увлажняющих средств. Сейчас я до сих пор нахожусь под наблюдением врача и пользуюсь только аптечной косметикой, — рассказывала Лиза «СтарХиту».
Девушка окончила французскую школу, и преподаватели, отметившие, что воспитанница хорошо рисует, советовали ей поступить в местный университет искусств. Однако Дмитрий Песков настаивал на получении классического российского образования, так что Лиза вернулась в Москву и начала учебу в Институте стран Азии и Африки, который в свое время окончили ее папа и дедушка.
Заскучав по Франции, Пескова вернулась в Париж, где поступила в школу бизнеса на бакалавриат. Позднее Лиза стажировалась в Европарламенте, после чего приняла окончательное решение идти в магистратуру в России. Так она попала на факультет международных отношений МГИМО.
Жена или нет?
Слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни ходили еще год назад, но сама Лиза опровергала эту информацию. А в сентябре в Сети появились сообщения о дате будущей свадьбы звездной наследницы. Об этом рассказал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
— Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником дочери пресс-секретаря президента РФ стал
Сама Елизавета не любит делиться подробностями личной жизни и никак не прокомментировала эту информацию.
А недавно СМИ написали — скорее всего, мероприятие всё же состоялось. Косвенным подтверждением этого журналисты считают кольцо на пальце Елизаветы — недавно она вместе с отцом Дмитрием Песковым была на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате.
О личности предполагаемого зятя Дмитрия Пескова известно немного:
Отметим, никто из семьи Песковых эту информацию на сегодняшний момент не подтвердил.
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