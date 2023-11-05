От сердца оторвали: 6 звездных пар со скелетами в шкафу — все считали их идеальными, а они неожиданно развелись

Правда вот наладить контакт с детьми Меладзе Вере Брежневой так и не удалось. Артистка пыталась сблизить своих детей с дочерями Константина, но из этого ничего не вышло. Наследница композитора Лия рассказала, что не общается с Верой.



— Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, — рассказывала девушка.



Казалось бы, наконец влюбленные, которые долгое время скрывались, стали настоящей семьей. Именно Брежневой Константин Меладзе посвятил хит «Салют, Вера», исполненный Валерием Меладзе. Поклонники ждали новостей о будущих наследниках, но спустя семь лет в СМИ появились слухи о разладе в звездной семье.

