От сердца оторвали: 6 звездных пар со скелетами в шкафу — все считали их идеальными, а они неожиданно развелись

Когда два творческих человека становятся парой — этот красивый, яркий и популярный союз всегда привлекает общественное внимание. Еще больше слухов и домыслов рождается, когда такие на вид счастливые и успешные пары вдруг распадаются. Вчера они постили совместные фото с Мальдив, а сегодня сухо просят СМИ не беспокоить их и дать пережить этот сложный период в жизни семьи. Звездные разводы стали уже тенденцией. Редакция «Городских порталов» вспомнила самые неожиданно распавшиеся союзы.
Константин Меладзе и Вера Брежнева
Звездную пару из России в 2015 году лично расписал мэр курортного города Форте-дей-Марми Умберто Буратти. Он же рассказал журналистам, что Вера Брежнева и Константин Меладзе часто приезжают отдыхать в это местечко и, по его словам, их роман начался именно в Италии. Отметим, что Форте-дей-Марми — один из самых живописных городков Италии, который еще называют Тосканской ривьерой. Многие женихи и невесты приезжают сюда, чтобы вступить в брак именно в этом месте.
Правда вот наладить контакт с детьми Меладзе Вере Брежневой так и не удалось. Артистка пыталась сблизить своих детей с дочерями Константина, но из этого ничего не вышло. Наследница композитора Лия рассказала, что не общается с Верой.
— Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, — рассказывала девушка.
Казалось бы, наконец влюбленные, которые долгое время скрывались, стали настоящей семьей. Именно Брежневой Константин Меладзе посвятил хит «Салют, Вера», исполненный Валерием Меладзе. Поклонники ждали новостей о будущих наследниках, но спустя семь лет в СМИ появились слухи о разладе в звездной семье.
А недавно певица подтвердила домыслы в своих социальных сетях, когда рекламировала новый альбом.
— *** [спецоперация], развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме, — лаконично отметила
Это ее первый альбом на украинском языке. Ранее певица выступала на русском. Константин Меладзе писал песни и для Веры, и для группы «ВИА Гра», в которой она состояла. А в марте 2023 года стало известно, что почти все эти песни выставлены на продажу.
О причинах развода звездной пары можно только догадываться. В последние годы столько внешних факторов могли провоцировать разлад в семье (да и внутренние никуда не делись), что гадать на кофейной гуще бесполезно.
В СМИ появилась информация о том, что продюсер сблизился с одной из солисток «ВИА Гры»,
Павел и Мария Погребняк
Еще весной 2023 года появились слухи о разладе в семье Марии и Павла Погребняков. Футболиста не раз замечали в элитных столичных ресторанах и клубах в обнимку с девушками модельной внешности. Слухи об этих «подвигах» ожидаемо дошли до его супруги. Более того, говорят, спортсмен и раньше не отличался верностью, но жена долго закрывала на всё глаза.
Позже модель подтвердила сообщения о расставании с футболистом, Павел и Мария официально развелись после 17 лет совместной жизни.
Бывшие супруги расстались без громкого скандала. Блогерша отметила, что им с Павлом удалось сохранить теплые отношения ради детей. Сообщается, что делить имущество звезды пока не собираются, а дети останутся жить с Марией. Фамилию Павла Мария не брала, по паспорту она так и останется Шаталовой.
Напомним, что Мария и Павел сыграли свадьбу в 2014 году после рождения троих детей. Сейчас Артему, старшему сыну пары, уже 16 лет, среднему Павлу — 14 лет, а младшему Алексею — 12.
Мерил Стрип и Дон Гаммер
В 1978 году актриса была в депрессии и знакомство со скульптором Доном Гаммером буквально спасло ее. В то время Мерил переживала смерть своего парня — актера Джона Казале, который умер от рака легких.
— Дон сделал все, чтобы отвлечь меня, находился постоянно рядом, вернул тягу к жизни. Вскоре я поняла, что люблю этого мужчину и согласилась выйти за него замуж. Дон стал прекрасным мужем и отцом, он помог мне преодолеть смерть Джона, заставил идти дальше. Мне повезло с ним, он моя поддержка и опора, а также самый большой подарок в жизни, — говорила она тогда.
У супругов родились сын и три дочери, и вплоть до 2018 года ни у кого не возникало сомнений в крепости этого союза. И тут как гром среди ясного неба — новость о разводе после 45 лет брака. По словам представителя актрисы, в последние годы Стрип и Гаммер живут раздельно.
— Дон Гаммер и Мэрил Стрип расстались более шести лет назад, и, хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жить разными жизнями, — сообщил представитель
У пары уже пятеро внуков.
— Не существует никакого плана действий по созданию семьи: это всегда непрерывные переговоры, — рассказала Стрип журналу Vogue в 2002 году. — Но у меня есть целостная потребность в работе и в том, чтобы в моей жизни были любовные узы. Я не могу избегать одного ради другого.
Тимур Родригез и Анна
Будущая пара познакомилась в ночном клубе. Предложение руки и сердца Тимур Родригез сделал любимой на вершине вулкана Этна. В 2007 году они поженились, а спустя два года родился их первый сын Мигель. В 2012 году Тимур и Анна стали папой и мамой во второй раз — у них родился сын Даниэль.
Новость о разводе Родригеза шокировала публику в сентябре этого года, ведь многим казалось, что у него крепкая семья.
— Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем, — написал он тогда в социальных сетях.
Через несколько дней Тимур опубликовал в соцсетях видео, где поделился эмоциями, которые он испытывает из-за разрыва с Анной. Прежде всего музыкант поблагодарил поклонников за поддержку.
— Это жизнь, и я надеюсь, что она будет продолжаться у нас обоих, — заключил Родригез. По сообщениям СМИ, супруга шоумена уже больше года не живет в России.
Хью Джекман и Деборра
С 1996 по 2023 год Джекман был женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс, которую встретил на съёмках сериала «Коррелли». Фернесс перенесла несколько выкидышей, после чего они с Джекманом усыновили двоих детей — сына Оскара Максимилиана и дочь Аву Элиот. По словам Джекмана, пара всегда планировала и надеялась иметь как приёмных, так и биологических детей. Но получилось иначе, и актер смирился с этим. По его высказываниям было ясно, что Хью боготворил свою жену.
Например, через четыре месяца после знакомства Джекман почувствовал себя настолько уверенным в их отношениях, что сделал Фернесс предложение выйти за него замуж.
— Через две недели после знакомства с Деб я понял, что мы будем вместе до конца жизни, — откровенничал он в интервью изданию Today в 2018 году.
Впервые о разладе заговорили в 2018 году, когда Хью много путешествовал по работе, а Деборра оставалась в родной Австралии. Позднее слухи сошли на нет, и тем более неожиданно прозвучало заявление артиста о разводе.
— Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период. Это единственное заявление, которое мы можем сделать, — сообщили супруги.
Василий Рыбин и Дарья
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина привлек внимание пользователей Сети своей брутальной внешностью. Новость о том, что парень занят давно и надолго, сильно охладила пыл поклонниц.
Однако в браке со своей первой любовью Дарьей молодой человек прожил всего несколько месяцев — молодые люди были знакомы со школы. Пара устроила пышную свадьбу, родители были счастливы, что молодые наконец-то решились остепениться… как вдруг последовал развод.
Виктор Рыбин говорит, что в этот момент ему важно было поддержать наследника. Советов ему он решил не давать, потому что решение о разводе сын принимал осознанно. Единственное, что обрадовало музыканта — у Васи с Дарьей все обошлось без драматизма.
— Наше мнение вот какое: они с бывшей женой Дашей, конечно, оба виноваты. При разрывах всегда так, нельзя все валить на кого-то одного. Конечно, мы приняли сторону Васи, он же наш сын. Не будем же мы ему проедать мозги из-за того, что он предположительно себя как-то не так вел, мы же этого не знаем, не жили вместе с ребятами, — рассказали звездные супруги нашим коллегам из «СтарХита».
Сейчас Рыбин-младший счастлив с новой
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