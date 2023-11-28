freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 88.70
eur 97.16
СрочноВ Сибири два посетителя разнесли пиццерию — видео
Все новости
Все новости
Подробности

Драма еще есть: Полина Гагарина вышла в свет с новым возлюбленным — до этого он жил с танцовщицей из ее коллектива

Еще летом стало известно, что между певицей и Станиславом Миковым всё серьезно

1 401
Полина выглядит счастливой рядом с новым избранником

Полина выглядит счастливой рядом с новым избранником

Поделиться

Наверное, больше, чем расставания звездных пар, поклонников интересуют только их новые пассии. Особенно, если это не звезды, а обычные люди. Вот и Полина Гагарина, уже прославив своего второго супруга-фотографа на весь интернет, теперь закрутила роман с танцором. Редакция «Городских порталов» решила посмотреть на влюбленных и узнать, почему в этой паре есть место драме.

Уже не секрет, что одна из самых востребованных певиц России больше не одинока. Ее избранником стал танцор Станислав Миков. На днях пару засняла Ксения Собчак и поделилась в своем Telegram-канале милым видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Влюбленные действительно смотрятся отлично

Видео: ksbchk / telegram.org

Избранник исполнительницы работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, среди них — Ани Лорак, Наталья Подольская, Ольга Бузова, он участвовал во множестве танцевальных шоу. До Полины Станислав встречался с коллегой Оксаной Стратулат, с которой работал в балете Гагариной. Он даже называл девушку женой, но есть информация, что брак не был официально зарегистрирован.

Несмотря на это, Оксана носила обручальное кольцо на руке

Несмотря на это, Оксана носила обручальное кольцо на руке

Поделиться

Еще недавно в социальных сетях танцора было множество счастливых фотографий с девушкой, которой он посвящал трогательные посты. А на его YouTube-канале до сих пор сохранилась надпись: «Супермен, лакимен и хороший муж».

Что на самом деле произошло между Станиславом и Оксаной, пока неизвестно. Очевидно, история не лишена драматизма, ведь бывшие возлюбленные — сотрудники коллектива Гагариной, которые работали с ней не один год.

Похудела после развода

Мало кто помнит, но Полина не всегда была такой точеной красоткой, как выглядит сейчас. Впервые певица заметно похудела еще во время первого развода. В браке с актером Петром Кисловым в 2007 году (пара распалась в 2010 году. — Прим. ред.) у Полины родился сын Андрей. Тогда певица попала в ловушку, знакомую многим молодым мамам. Сильно поправившись за время беременности, после рождения ребенка она впала в отчаяние: малыш родился, а живот остался на месте. Главной проблемой стал волчий аппетит: сколько бы Полина ни ела, ей хотелось еще. В итоге вес певицы достиг отметки 88 кг.

Когда-то певица боролась с большим лишним весом

Когда-то певица боролась с большим лишним весом

Поделиться

Но уже в 2009 году Полина Гагарина вернулась на телевизионные экраны с триумфом: певица избавилась от 40 лишних кило и полностью сменила имидж, превратившись из невзрачной плюшки в сексапильную блондинку в дизайнерском наряде. Певица буквально слепила для себя новое тело.

Сейчас Полина рядом с сыном выглядит как старшая сестра

Сейчас Полина рядом с сыном выглядит как старшая сестра

Поделиться

После расставания со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым (в браке с ним у певицы родилась дочь) звезда еще серьезнее взялась за себя, вернулась к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни. Наставница шоу «Голос» тренируется самостоятельно дома и под наблюдением личного тренера. Выглядит Полина сейчас лучше, чем когда-либо.

Глядя на Полину, возникает мысль перестать есть (хотя бы до ужина)

Глядя на Полину, возникает мысль перестать есть (хотя бы до ужина)

Поделиться

Многие обеспокоены тем, что с таким жестким режимом и питанием (а точнее, его отсутствием) блондинка доведет себя до анорексии. Даже на отдыхе артистка не набирает и лишнего килограмма и на всех фото больше похожа на старшую сестру своего взрослого сына, чем на его мать. Одно из своих фото в социальных сетях певица шутливо подписала: «Мне всегда 15», и правда, экстремальная стройность позволяет Гагариной выглядеть максимально молодо.

Что еще почитать:

  • нашел молоденькую? Почему на самом деле развелись Вера Брежнева и Константин Меладзе — фото предполагаемой разлучницы.

По теме

ЗвездыБракиРазводыПолина ГагаринаДмитрий Исхаков
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter