Драма еще есть: Полина Гагарина вышла в свет с новым возлюбленным — до этого он жил с танцовщицей из ее коллектива

Наверное, больше, чем расставания звездных пар, поклонников интересуют только их новые пассии. Особенно, если это не звезды, а обычные люди. Вот и Полина Гагарина, уже прославив своего второго супруга-фотографа на весь интернет, теперь закрутила роман с танцором. Редакция «Городских порталов» решила посмотреть на влюбленных и узнать, почему в этой паре есть место драме.
Уже не секрет, что одна из самых востребованных певиц России больше не одинока. Ее избранником стал танцор Станислав Миков. На днях пару засняла Ксения Собчак и поделилась в своем Telegram-канале милым видео.
Избранник исполнительницы работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, среди них — Ани Лорак, Наталья Подольская, Ольга Бузова, он участвовал во множестве танцевальных шоу. До Полины Станислав встречался с коллегой Оксаной Стратулат, с которой работал в балете Гагариной. Он даже называл девушку женой, но есть информация, что брак не был официально зарегистрирован.
Еще недавно в социальных сетях танцора было множество счастливых фотографий с девушкой, которой он посвящал трогательные посты. А на его YouTube-канале до сих пор сохранилась надпись: «Супермен, лакимен и хороший муж».
Что на самом деле произошло между Станиславом и Оксаной, пока неизвестно. Очевидно, история не лишена драматизма, ведь бывшие возлюбленные — сотрудники коллектива Гагариной, которые работали с ней не один год.
Похудела после развода
Мало кто помнит, но Полина не всегда была такой точеной красоткой, как выглядит сейчас. Впервые певица заметно похудела еще во время первого развода. В браке с актером Петром Кисловым в 2007 году (пара распалась в 2010 году. — Прим. ред.) у Полины родился сын Андрей. Тогда певица попала в ловушку, знакомую многим молодым мамам. Сильно поправившись за время беременности, после рождения ребенка она впала в отчаяние: малыш родился, а живот остался на месте. Главной проблемой стал волчий аппетит: сколько бы Полина ни ела, ей хотелось еще. В итоге вес певицы достиг отметки 88 кг.
Но уже в 2009 году Полина Гагарина вернулась на телевизионные экраны с триумфом: певица избавилась от 40 лишних кило и полностью сменила имидж, превратившись из невзрачной плюшки в сексапильную блондинку в дизайнерском наряде. Певица буквально слепила для себя новое тело.
После расставания со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым (в браке с ним у певицы родилась дочь) звезда еще серьезнее взялась за себя, вернулась к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни. Наставница шоу «Голос» тренируется самостоятельно дома и под наблюдением личного тренера. Выглядит Полина сейчас лучше, чем когда-либо.
Многие обеспокоены тем, что с таким жестким режимом и питанием (а точнее, его отсутствием) блондинка доведет себя до анорексии. Даже на отдыхе артистка не набирает и лишнего килограмма и на всех фото больше похожа на старшую сестру своего взрослого сына, чем на его мать. Одно из своих фото в социальных сетях певица шутливо подписала: «Мне всегда 15», и правда, экстремальная стройность позволяет Гагариной выглядеть максимально молодо.
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