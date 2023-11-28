Драма еще есть: Полина Гагарина вышла в свет с новым возлюбленным — до этого он жил с танцовщицей из ее коллектива

Похудела после развода

Мало кто помнит, но Полина не всегда была такой точеной красоткой, как выглядит сейчас. Впервые певица заметно похудела еще во время первого развода. В браке с актером Петром Кисловым в 2007 году (пара распалась в 2010 году. — Прим. ред.) у Полины родился сын Андрей. Тогда певица попала в ловушку, знакомую многим молодым мамам. Сильно поправившись за время беременности, после рождения ребенка она впала в отчаяние: малыш родился, а живот остался на месте. Главной проблемой стал волчий аппетит: сколько бы Полина ни ела, ей хотелось еще. В итоге вес певицы достиг отметки 88 кг.

