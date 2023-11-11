Из Краснокаменска — в Канны. Как Виктория Боня сбежала из деревни с зэками, родила от миллиардера и сделала себе лицо за 20 млн

Вокруг богатых, знаменитых и успешных женщин часто плетутся интриги, множатся слухи и сплетни. Оно и понятно, нужно что-то или кого-то пообсуждать (такова человеческая природа, кстати), а объект для этого должен быть максимально яркий и блестящий, как конфета в золотой обертке. Такой и стала для поклонников и хейтеров Виктория Боня — бывшая участница телепроекта «Дом-2», а сейчас модель, бизнесвумен и блогер. Мы решили посмотреть на жизнь Виктории со всех сторон и узнать, где начинала свой тернистый путь к славе скандальная светская львица.
Девочка из деревни с тюрьмами
Будущая звезда красных ковровых дорожек родилась в городе Краснокаменске Читинской области в семье шахтера и медсестры. Боня — настоящая фамилия Виктории, хотя долгое время все были уверены, что это псевдоним.
Ее отец ушел из дома, когда девочке было два года. Но от дочерей не отказывался и исправно помогал, у Виктории есть еще старшая сестра Ангелина. Так получилось, что сестры росли с мамой и бабушкой, которые изо всех сил старались обеспечить их материально.
Телеведущая рассказывала, что своей необычной внешностью обязана молдовским и китайским корням. По маминой линии дед Виктории был китайцем.
Отдельно нужно сказать про Краснокаменск — вокруг города располагались урановые рудники, на которых трудились заключенные. Контингент и нравы жителей были соответствующие, и Вике уже в достаточно раннем возрасте пришлось учиться жить «по понятиям». Она упоминала Краснокаменск в интервью нашим коллегам из «СтарХита», на вопрос, почему ее не приглашает на съемки Ксения Собчак.
— Одно дело иметь дело с открытой и доверчивой Волочковой, которая готова пустить ее в свой дом, и другое дело — встречаться с человеком, который вырос в местности, где главной достопримечательностью были тюрьмы и зэки, — отрезала телеведущая.
Но вернемся в детство, мама и бабушка Вики работали целыми днями, а сестры, бывало, собирали и сдавали стеклянные бутылки, и на эти деньги могли позволить себе билет в кино или мороженое. По словам Бони, с седьмого класса она четко знала, что не останется жить в Краснокаменске и при первой подходящей возможности уедет в Москву.
Официантка на Старом Арбате
В середине 90-х годов в родном городе телезвезды стало небезопасно даже просто ходить по улицам. И семья перебралась в Москву.
В столице Боня сначала устроилась официанткой в кафе на Старом Арбате, затем работала кассиром в «Лото Бинго» на Цветном бульваре и секретарем в компании по продаже окон. Параллельно училась на экономическом факультете в институте пищевых производств. Как вспоминает Виктория, денег в семье постоянно не хватало — иногда приходилось сидеть на одних макаронах и маргарине.
Первым шагом в мир дорогих нарядов и влиятельных мужчин для Бони было участие в конкурсе «Краса России», далее Вика уже представляла страну на международном конкурсе «Мисс Земля», проходившем на Филиппинах. В финал девушке попасть не удалось, зато за рубежом она впервые обзавелась влиятельным поклонником.
Трамплин к славе
Всероссийская известность пришла к Виктории Боне в 2006 году. В тот год будущая знаменитость попала на телепроект «Дом-2». Здесь девушка стала покорительницей мужских сердец (на реалити-шоу Боня с разной степенью успешности пыталась построить отношения со Степаном Меньщиковым и Антоном Потаповичем). Виктория стала одной из самых ярких участниц телепроекта «Дом-2».
Боня провела на площадке всего 8 месяцев, но ушла с него звездой — вскоре она стала телеведущей. Она — одна из немногих, кто сумел уйти вовремя и использовать известность, которую дал проект, по назначению.
Виктория вела массу шоу и премий, снялась в нескольких фильмах и клипах, была моделью. Сейчас женщина занимается блогингом, считается одним из богатейших блогеров России и ведет курсы по повышению женственности. В 2020 году она рассказывала своей миллионной армии подписчиков про всемирный заговор, опасность вышек 5G и о массовом чипировании под видом вакцинации от коронавируса, после чего подверглась жесткой критике со стороны многих российских медиаперсон.
Любовь с сыном миллиардера и переезд в Монако
Надо сказать, что если бы мы перечисляли всех известных мужчин, с кем приписывали романы Виктории, наши читатели бы устали и всё равно не дочитали этот список до конца, а автор текста ушел в монастырь. Но в 2010 году в личной жизни Бони появился ирландский миллионер Александр Михаэль Смерфит. И вот о нем нельзя не рассказать.
Алекс Смерфит — ирландский предприниматель, наследник империи Smurfit Kappa Group, сын Майкла Смерфита, ирландского бизнесмена и миллиардера.
Алекс пошел по семейным стопам — он занимается бизнесом в Монако и России, владеет сетью семейных отелей по всему миру.
Виктория впервые увидела Алекса Смерфита на вечеринке. Тот имел репутацию ловеласа и тут же предпринял попытку поухаживать за ней. Виктория решила не поддаваться на стандартные подкаты и на совместном ужине то и дело копалась в телефоне и переписывалась в Сети. Такого отношения к своей персоне миллиардер не ожидал, что вызвало у него непреодолимое желание завоевать и покорить «своенравную интриганку».
Отец богатого наследника был не в восторге от такой невестки, несмотря на это молодые люди стали вместе выходить в свет, ходили слухи о свадьбе, но она так и не состоялась. Зато в середине марта 2012 года Виктория родила дочь Анджелину Летицию Смерфит. Телеведущая всегда мечтала о детях, поэтому была очень рада появлению дочки.
Переехав в Монако, Боня сменила имидж, стала выбирать более скромные и утонченные наряды. На этом настоял богатый ухажер. К сожалению, несколько лет отношений с олигархом так ничего и не дали. Законной женой Алексу Виктория не стала, хоть и родила ему дочь.
— Для меня важны не статус и доход мужчины, важно, чтобы человек мог развиваться. Все считают, что я с какими-то олигархами встречаюсь, нет, мне кажется, это такие люди, которые не принадлежат себе, а я человек, который любит внимание. Поэтому для меня отношения — это в первую очередь человеческие отношения, — комментировала Виктория расставание с отцом своей дочери. — Важно, чтобы человек был идейный, чтобы у него было желание развиваться, что-то делать. Я заметила, что, когда встречаюсь с мужчиной, он в своей деятельности начинает достигать еще больших успехов. Мне кажется, от женщины тоже многое зависит, от энергии, которую она дает. Я всегда смотрю, здоровая ли у мужчины психика, — отмечала она.
Видимо, самая здоровая психика оказалась у мужчин с более северных широт. Журналисты выяснили, что нового возможного возлюбленного зовут Руслан Гасанов, ему 30 лет. Руслан родом из Якутии, но долгое время жил в Новосибирске и учился в НГУЭУ.
Как удалось установить НГС, имя и фамилия тезки Руслана числятся в газете НГУЭУ, в 2010 году он мог быть первокурсником. Руслан участвовал в конкурсе авторской песни.
По данным социальных сетей мужчины, он часто находится в Дубае и отдыхает по всему миру от Индонезии до Парижа. Если верить его профилю, то Руслан — владелец лаундж-бара SKY5 Dubai, который расположен на 40-м этаже. Наши коллеги из Woman.ru пообщались с Русланом, он рассказал, что родился, чтобы любить Викторию. По его словам, встречаются они с Боней более двух лет. Только вот и тут есть одна пикантная подробность, оказывается, с бывшей женой он так и не развелся.
Траты и квартира в Монако
Виктория Боня зарабатывает приличные деньги на различных коммерческих проектах (об этом мы поговорим ниже) и отмечает, что привыкла тратить много.
— Сколько я трачу в месяц? От 15 тысяч евро (около 912 тысяч рублей. — Прим. ред.) и больше. Всё зависит от того, что я делаю, чем занимаюсь. Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег. Недавно я купила маме машину. Она так довольна, да и счастлива оттого, что могу себе позволить подарить ей машину, — поделилась 43-летняя телеведущая в личном блоге.
Также у звезды «Дома-2» есть квартира в Монако. Виктория не скрывает: она буквально влюблена в свое жилье. Здание, в котором расположены апартаменты звезды, находится прямо на берегу. При этом у экс-участницы реалити есть собственная лестница к воде. А иногда она наслаждается лучами солнца прямо на террасе, размер которой, по признанию Виктории, больше, чем нужно — 120 квадратных метров.
Виктория продемонстрировала кухню, где любит готовить, комнату для рабочих съемок и просторный коридор. Полки в апартаментах украшены снимками с дочерью, также у Бони есть целый шкаф с обувью.
Виктория часто отмечает прекрасный климат на лазурном берегу — именно из-за погоды она уехала из Лондона.
— Мы с Анджелиной решили, что возвращаемся жить в Монако. Не смогли адаптироваться к Лондону, Анджелине не нравится, погода — серая и холодная, солнце нам больше по душе. Думаю, что Монако — наше место, но не попробуешь — не поймешь, — заключает блогер.
Знакомства от Бони и курсы женственности
Телеведущая и блогер создавала немало курсов: от практик фейсфитнеса до обучающих тренингов, как стать «женщиной-богиней» и «выглядеть на миллион». Но чтобы научиться выглядеть на миллион, нужно было заплатить за курс от 8 до 60 тысяч рублей.
Боня также рассказала еще об одной идее для стартапа. Блогер планирует создать приложение для знакомств, которое станет аналогом Tinder. Компания свернула свой бизнес в России летом этого года. Но пока это лишь планы, свет проект приложения не увидел.
Наши коллеги из MSK1.RU узнали, что у блогера есть еще один бизнес — бренд одежды Victoria Bonya Jeans. Вещи у Бони довольно бюджетные — стоят до 10 тысяч рублей. Модель открыла компанию еще в 2020 году, работает она по упрощенной системе налогообложения, но данных о прибыли компании нет (следует из базы «Спарк-Интерфакс»).
Еще одна фирма Виктории Бони, «Фейс скульптор», находится в стадии ликвидации. Это был салон красоты на «Хлебозаводе», где клиентам предлагали разные услуги для омоложения: ручную пластику лица, массаж лица, тейпирование и т. д. Компания существовала с 2021 года, но о ее доходах ничего не известно.
Новое лицо за 19 миллионов
В последний раз СМИ активно обсуждали новый виток в публичной карьере Виктории — пластическую операцию за четверть миллиона долларов. Светская львица отправилась к хирургу, который ранее оперировал Беллу Хадид. Блогер рассказала, что решилась на лифтинг-операцию по коррекции формы глаз.
Позже на сайте клиники было размещено фото Бони, сделанное после хирургического вмешательства. Виктория с закрытыми глазами лежит на операционном столе, по всей видимости, еще под наркозом. Несмотря на отеки, видны результаты преображения: вздернутые брови, гладкая кожа, измененная область вокруг глаз и носа. Все манипуляции сделаны эндоскопически — с помощью маленьких надрезов.
Телеведущая ранее сообщала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов, или 22 миллиона рублей. Но ей сделали скидку, и поэтому окончательная стоимость — 215 тысяч долларов (19 миллионов рублей). Сумма немаленькая, а так как Виктория предприниматель, она сразу придумала, как на этом заработать. Она пообещала показать в соцсетях свое новое лицо после пластики. Но не просто так, а подписчикам — за деньги. Самые преданные поклонники вступили в ее закрытый платный Telegram-канал, где Боня должна была продемонстрировать откровенные фото. Но обещанного любопытные не дождались.
Виктория сразу оправдалась: как заявила блогер, для демонстрации фотографий она планировала набрать пул в 30 тысяч человек, каждый из которых скинулся бы по 1300 рублей. Однако новое лицо звезды «ДОМа-2» за такие деньги захотели посмотреть только 200 человек. Что не устроило диву — ведь такую сумму она тратит за пару дней жизни в Монако. А сейчас мы вам покажем новое лицо светской львицы абсолютно бесплатно.
Подписчики, как всегда, заподозрили Викторию в обмане. Мол, раз клиника позволила себе выложить фото Вики без мейка, значит, это, скорее всего, бартер и пиар. Думаем, что мы никогда не узнаем правды, а история с пластикой просто еще одна интрига в извилистой и яркой биографии светской львицы.
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