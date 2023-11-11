Из Краснокаменска — в Канны. Как Виктория Боня сбежала из деревни с зэками, родила от миллиардера и сделала себе лицо за 20 млн

— Одно дело иметь дело с открытой и доверчивой Волочковой, которая готова пустить ее в свой дом, и другое дело — встречаться с человеком, который вырос в местности, где главной достопримечательностью были тюрьмы и зэки, — отрезала телеведущая.

Но вернемся в детство, мама и бабушка Вики работали целыми днями, а сестры, бывало, собирали и сдавали стеклянные бутылки, и на эти деньги могли позволить себе билет в кино или мороженое. По словам Бони, с седьмого класса она четко знала, что не останется жить в Краснокаменске и при первой подходящей возможности уедет в Москву.