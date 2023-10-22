Учился в Новосибирске, путешествует по всему миру: что известно о новом возлюбленном Виктории Бони — он младше ее на 13 лет

Как сообщает издание, 43-летний блогер Виктория Боня опубликовала в социальных сетях фотографию мужчины со спины, с которым она сейчас отдыхает на Мальдивах. Журналисты выяснили, что возможного возлюбленного зовут Руслан Гасанов, ему 30 лет. Руслан родом из Якутии, но долгое время жил в Новосибирске и учился в НГУЭУ.