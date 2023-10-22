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Учился в Новосибирске, путешествует по всему миру: что известно о новом возлюбленном Виктории Бони — он младше ее на 13 лет

Боня показала мужчину в социальных сетях

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Пара вместе отдыхает на Мальдивах

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня показала своего возлюбленного в социальных сетях. По данным издания Super, мужчина учился в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

Как сообщает издание, 43-летний блогер Виктория Боня опубликовала в социальных сетях фотографию мужчины со спины, с которым она сейчас отдыхает на Мальдивах. Журналисты выяснили, что возможного возлюбленного зовут Руслан Гасанов, ему 30 лет. Руслан родом из Якутии, но долгое время жил в Новосибирске и учился в НГУЭУ.

Как удалось установить НГС, имя и фамилия тезки Руслана числятся в газете НГУЭУ, в 2010 году он мог быть первокурсником. Руслан участвовал в конкурсе авторской песни.

По данным социальных сетях мужчины, он часто находится в Дубае и отдыхает по всему миру от Индонезии до Парижа. Если верить его профилю, то Руслан — владелец лаунж-бара SKY5 Dubai, который расположен на 40-м этаже.

Журналисты Super уверяют, что мужчина был женат, он сыграл свадьбу в 2018 году. Весной прошлого года супруги вместе отдыхали на Бали. Наши коллеги из Woman.ru пообщались с Русланом, он рассказал, что родился, чтобы любить Викторию. По его словам, встречаются они с Боней более двух лет.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Недавно актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа актера Павла Прилучного, уроженца Новосибирска. Она хочет выписать экс-супруга из совместной жилплощади.

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