Очень крутая блондинка: как врач из Новосибирска стала звездой боевика про спецагентов на канале ТНТ

Актриса Мария Ремер родилась в Новосибирске, сейчас ей 30 лет Источник: masha.remer / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Имя актрисы Марии Ремер, вполне возможно, у вас не на слуху, но если открыть фотографии эффектной блондинки, то сразу становится понятно, о ком идет речь. Вы видели ее в сериалах «Триггер» и «Первокурсницы», Мария весьма ловко изобразила Ладу Дэнс в сериале «90-е. Весело и громко» и еще покажет себя в комедийном боевике «Красный 5» на канале ТНТ. Девушка родом из Новосибирска — здесь она работала врачом, пока в ее судьбу не вмешался астролог: Мария доверилась звездам и ее жизнь кардинально переменилась.



Жизнь в Новосибирске

В соцсети девушка рассказала, что с детства очень любит море Источник: masha.remer / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Мария родилась и выросла в Новосибирске. С детства в ней проявлялась тяга к творчеству и желание творить, она занималась музыкой по классу фортепиано, но выбрала сложную, ответственную профессию и выучилась на врача — по образованию она челюстно-лицевой хирург. Несколько лет она проработала в отделении челюстно-лицевой хирургии в Областной больнице и позже в интервью разным изданиям Мария рассказывала, что каждый новый день у нее было ощущение, что она входит не в те двери.

В Новосибирске Мария работала врачом — ее первая операция, где она была в роли ординатора, длилась 10 часов Источник: masha.remer / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Однажды подруга Марии посоветовала ей своего астролога, заверив, что та буквально меняет человеческие судьбы и говорит все как есть. Подумав, Мария согласилась и услышала неожиданные вещи, которые сильно повлияли на ее дальнейшую жизнь.



— Астролог видела меня в первый раз, знала только моё имя, дату рождения и время. Она открыла мою карту и сказала: «Вы врач? Боже упаси попасть к вам на приём!. Мария, вы должны уехать в Москву и поступить в театральный», — цитировало девушку издание «Аргументы недели».

Первая работа в кино

Фотографии для актерского портфолио Источник: masha.remer / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Мария окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, курс Сергея Шенталинского. В 2016 году начинающая актриса получила первую роль в кино — в драме «Другая я» режиссера Алексея Васина. Сюжет фильма рассказывал историю о девушке Лизе, которую изнасиловал отчим. После случившегося она ищет в себе силы, чтобы продолжить жить.



Для роли Лизы Мария смотрела и читала интервью жертв домашнего насилия. К работе ОНА отнеслась ответственно: изучила характер героини и ее привычки, училась рисовать и исследовала местность съемок (город Таруса), чтобы проникнуться загородной жизнью.



За работу над этой ролью актриса была отмечена на 16-м Международном кинофестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, председателем которого был Сергей Гармаш.

Популярность

Мария Ремер в образе Лады Дэнс Источник: kinopoisk.ru











После успеха у Алексея Васина актрису начали замечать другие режиссеры. Мария Ремер снялась в сериале «Морозова», затем «Свадьба в сети», «Золотая кровь. Градус смерти». Яркая роль была у девушки в сериале «90-е. Весело и громко»: Марии было интересно играть певицу Ладу Дэнс — в детстве она слушала ее песни и многие знала наизусть. На роль певицы сибирячку утвердили без проб, отметив внешнюю схожесть со звездой. Мария рассказывала в СМИ, что хотела позвонить Ладе Дэнс, чтобы больше узнать о ней, но постеснялась, потому что была начинающей актрисой.

Сибирячка уверена: для того, чтобы хорошо сыграть свою роль, нужно прочувствовать своего героя, побывать в его шкуре. Для одного из проектов (а их на счету у Ремер уже больше 20) она училась танцам на пилоне. А вот роль фельдшера в сериале «Первокурсницы» далась актрисе легко благодаря работе в Новосибирской областной больнице.

Мария фотогенична и легко меняет образы Источник: masha.remer / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Комедийная роль была у Марии Ремер в сериале «Галя, у нас отмена». В интервью изданию «Аргументы недели» Мария призналась, что постоянно попадает в нелепые ситуации и отлично умеет разряжать обстановку шутками. Тем не менее для роли Энджи Мария ходила на курсы стендапа.



— У каждого поколения свои шутки, и я с каждым могу пошутить именно так, чтобы мой юмор «зашёл». А ещё я ходила на курсы стендапа, чтобы играть в комедиях. Ведь если раньше были, в основном, ситкомы, когда зрители дружно смеялись за кадром — «Счастливы вместе», например, то сейчас юмор немного другого формата, и шутки в тексте не всегда видны для обычного актёра. Так вот, чтобы тебя утвердили на роль, нужно увидеть эту шутку в тексте. Не все могут. А курсы стендапа помогают в этом, — рассказала актриса.



Звезда ТНТ



8 апреля на ТНТ стартовал сериал — «Красный 5», в котором снялась Мария Ремер, и критики уже пророчат ей статус новой звезды телеканала. «Красный 5» — это пародия на фильмы о спецагентах с элементами экшна. Имя Марии Ремер стоит в одном ряду с такими актерами, как Гоша Куценко, Ян Цапник, Александр Яцко, Егор Дружинин, Денис Шведов.

Известно, что в последний раз Мария Ремер посещала Новосибирск в 2020 году. О родном городе она вспоминает с теплотой, особенно яркие воспоминания связаны у нее с временем студенчества и корпусом НГМУ на Красном проспекте. Личную жизнь актриса скрывает от общественности, соцсети ведет в коммерческом ключе — это скорее портфолио, чем страница о ее жизни.

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