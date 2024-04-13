Очень крутая блондинка: как врач из Новосибирска стала звездой боевика про спецагентов на канале ТНТ

Имя актрисы Марии Ремер, вполне возможно, у вас не на слуху, но если открыть фотографии эффектной блондинки, то сразу становится понятно, о ком идет речь. Вы видели ее в сериалах «Триггер» и «Первокурсницы», Мария весьма ловко изобразила Ладу Дэнс в сериале «90-е. Весело и громко» и еще покажет себя в комедийном боевике «Красный 5» на канале ТНТ. Девушка родом из Новосибирска — здесь она работала врачом, пока в ее судьбу не вмешался астролог: Мария доверилась звездам и ее жизнь кардинально переменилась.
Жизнь в Новосибирске
Мария родилась и выросла в Новосибирске. С детства в ней проявлялась тяга к творчеству и желание творить, она занималась музыкой по классу фортепиано, но выбрала сложную, ответственную профессию и выучилась на врача — по образованию она челюстно-лицевой хирург. Несколько лет она проработала в отделении челюстно-лицевой хирургии в Областной больнице и позже в интервью разным изданиям Мария рассказывала, что каждый новый день у нее было ощущение, что она входит не в те двери.
Однажды подруга Марии посоветовала ей своего астролога, заверив, что та буквально меняет человеческие судьбы и говорит все как есть. Подумав, Мария согласилась и услышала неожиданные вещи, которые сильно повлияли на ее дальнейшую жизнь.
— Астролог видела меня в первый раз, знала только моё имя, дату рождения и время. Она открыла мою карту и сказала: «Вы врач? Боже упаси попасть к вам на приём!. Мария, вы должны уехать в Москву и поступить в театральный», — цитировало девушку издание «Аргументы недели».
Первая работа в кино
Мария окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, курс Сергея Шенталинского. В 2016 году начинающая актриса получила первую роль в кино — в драме «Другая я» режиссера Алексея Васина. Сюжет фильма рассказывал историю о девушке Лизе, которую изнасиловал отчим. После случившегося она ищет в себе силы, чтобы продолжить жить.
Для роли Лизы Мария смотрела и читала интервью жертв домашнего насилия. К работе ОНА отнеслась ответственно: изучила характер героини и ее привычки, училась рисовать и исследовала местность съемок (город Таруса), чтобы проникнуться загородной жизнью.
За работу над этой ролью актриса была отмечена на 16-м Международном кинофестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, председателем которого был Сергей Гармаш.
Популярность
После успеха у Алексея Васина актрису начали замечать другие режиссеры. Мария Ремер снялась в сериале «Морозова», затем «Свадьба в сети», «Золотая кровь. Градус смерти». Яркая роль была у девушки в сериале «90-е. Весело и громко»: Марии было интересно играть певицу Ладу Дэнс — в детстве она слушала ее песни и многие знала наизусть. На роль певицы сибирячку утвердили без проб, отметив внешнюю схожесть со звездой. Мария рассказывала в СМИ, что хотела позвонить Ладе Дэнс, чтобы больше узнать о ней, но постеснялась, потому что была начинающей актрисой.
Сибирячка уверена: для того, чтобы хорошо сыграть свою роль, нужно прочувствовать своего героя, побывать в его шкуре. Для одного из проектов (а их на счету у Ремер уже больше 20) она училась танцам на пилоне. А вот роль фельдшера в сериале «Первокурсницы» далась актрисе легко благодаря работе в Новосибирской областной больнице.
Комедийная роль была у Марии Ремер в сериале «Галя, у нас отмена». В интервью изданию «Аргументы недели» Мария призналась, что постоянно попадает в нелепые ситуации и отлично умеет разряжать обстановку шутками. Тем не менее для роли Энджи Мария ходила на курсы стендапа.
— У каждого поколения свои шутки, и я с каждым могу пошутить именно так, чтобы мой юмор «зашёл». А ещё я ходила на курсы стендапа, чтобы играть в комедиях. Ведь если раньше были, в основном, ситкомы, когда зрители дружно смеялись за кадром — «Счастливы вместе», например, то сейчас юмор немного другого формата, и шутки в тексте не всегда видны для обычного актёра. Так вот, чтобы тебя утвердили на роль, нужно увидеть эту шутку в тексте. Не все могут. А курсы стендапа помогают в этом, — рассказала актриса.
Звезда ТНТ
8 апреля на ТНТ стартовал сериал — «Красный 5», в котором снялась Мария Ремер, и критики уже пророчат ей статус новой звезды телеканала. «Красный 5» — это пародия на фильмы о спецагентах с элементами экшна. Имя Марии Ремер стоит в одном ряду с такими актерами, как Гоша Куценко, Ян Цапник, Александр Яцко, Егор Дружинин, Денис Шведов.
Известно, что в последний раз Мария Ремер посещала Новосибирск в 2020 году. О родном городе она вспоминает с теплотой, особенно яркие воспоминания связаны у нее с временем студенчества и корпусом НГМУ на Красном проспекте. Личную жизнь актриса скрывает от общественности, соцсети ведет в коммерческом ключе — это скорее портфолио, чем страница о ее жизни.
Истории про известных новосибирцев
Свой «Метод»: как диджей из Rock City стал композитором и написал музыку к популярным сериалам (вы их смотрите каждый день).
Водянова, подвинься! Сибирячка с суровым взглядом покоряет мировые подиумы — с чего всё началось.
Тот самый медиатор: томский актер Андрей Бурковский уехал из России — за что его успели полюбить зрители и чем он занят в США.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.