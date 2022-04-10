Новосибирский блогер эмигрировал в Израиль — он остался должен полиции 1,5 миллиона

Вместе с тем блогер признает, что последние события ускорили реализацию его давней мечты. Октябрьский районный суд Новосибирска 21 февраля удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области о взыскании с него и депутата горсовета Антона Картавина более 3 миллионов рублей за несанкционированные акции протеста в январе 2021 года. Ханова и Картавина признали их организаторами. Суд пришел к выводу, что оба должны оплатить расходы, которые понесла полиция: сверхурочные силовиков и расходы на бензин.



— Я, конечно, мог решить этот вопрос со штрафом в 1,5 миллиона рублей: попытаться собрать донаты или объявить себя банкротом. Ведь я пенсионер, с меня нечего взять. Есть более веские причины: меня тревожат странные звонки, мой телефон прослушивают, а социальные сети взламывают. Не хочу ходить и оглядываться! — сказал Ханов в разговоре с НГС.

