Новосибирский блогер эмигрировал в Израиль — он остался должен полиции 1,5 миллиона

Новосибирский блогер Тимур Ханов в минувшую пятницу, 7 апреля, покинул пределы России, улетев в Израиль. Он рассказал НГС о причинах эмиграции.
— У меня довольно давно было желание отправиться в большое путешествие. Я — потомок нескольких культур: поляков, башкир, татар и евреев. Мне всегда было интересно погрузиться (не просто изучить, а полностью погрузиться) в культуру своих предков, — так объяснил причины отъезда Ханов. На вопрос, навсегда ли его отъезд из России, Ханов отвечает, что надолго. Сейчас он изучает иврит и оформляет репатриацию.
Вместе с тем блогер признает, что последние события ускорили реализацию его давней мечты. Октябрьский районный суд Новосибирска 21 февраля удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области о взыскании с него и депутата горсовета Антона Картавина более 3 миллионов рублей за несанкционированные акции протеста в январе 2021 года. Ханова и Картавина признали их организаторами. Суд пришел к выводу, что оба должны оплатить расходы, которые понесла полиция: сверхурочные силовиков и расходы на бензин.
— Я, конечно, мог решить этот вопрос со штрафом в 1,5 миллиона рублей: попытаться собрать донаты или объявить себя банкротом. Ведь я пенсионер, с меня нечего взять. Есть более веские причины: меня тревожат странные звонки, мой телефон прослушивают, а социальные сети взламывают. Не хочу ходить и оглядываться! — сказал Ханов в разговоре с НГС.
Депутат Картавин в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что также не оплатил свою часть взысканий.
Помимо этого иска, ГУ МВД РФ по Новосибирской области подавало иск на 2,8 миллиона рублей к оппозиции из-за несогласованной акции протеста 23 января 2021 года.