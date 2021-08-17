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Новосибирская полиция подала иск к оппозиционерам на 2,8 млн рублей из-за зимних протестов

Сергей Бойко опубликовал пост, в котором рассказал о причинах такой суммы

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Полиция включила в сумму сверхурочные своих работников и расходы на бензин

Полиция включила в сумму сверхурочные своих работников и расходы на бензин

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ГУ МВД РФ по Новосибирской области подало иск на 2,8 миллиона рублей к оппозиции из-за акции протеста 23 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко.

Иск поступил в Железнодорожный районный суд 10 августа, а зарегистрировали его на следующий день. Ответчиками на сайте суда значатся бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский, независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, его помощники Елена Носковец и Кирилл Левченко, помощники депутатов горсовета Даниил Маркелов и Наталья Позднякова и оппозиционный политик Вячеслав Якименко.

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Сергей Бойко опубликовал на своей странице на Facebook пост о случившемся и прокомментировал ситуацию:

— Новосибирское ГУ МВД выставило мне счет за проведение публичного мероприятия 23 января. По мнению генерал-майора Кулькова, услуги 802 ребят в форме обошлись мне и коллегам в 2,8 миллиона рублей.

Политик также приложил к своему посту документ с расчетом исковых требований

Политик также приложил к своему посту документ с расчетом исковых требований

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Областная полиция оценила расходы на сверхурочные выплаты (акция прошла в выходной) для своих сотрудников в 2,7 миллиона. Остальные деньги — расходы на горюче-смазочные материалы для автомобилей ОВД.

Пока что дата первого заседания по этому делу еще не назначена.

Роскомнадзор требует заблокировать канал депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко на сервисе YouTube. Об этом он рассказал в стриме на своем канале 28 июля.

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МВДСергей Бойкоакции протестаиск
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