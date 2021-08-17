Новосибирская полиция подала иск к оппозиционерам на 2,8 млн рублей из-за зимних протестов

ГУ МВД РФ по Новосибирской области подало иск на 2,8 миллиона рублей к оппозиции из-за акции протеста 23 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко.
Иск поступил в Железнодорожный районный суд 10 августа, а зарегистрировали его на следующий день. Ответчиками на сайте суда значатся бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский, независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, его помощники Елена Носковец и Кирилл Левченко, помощники депутатов горсовета Даниил Маркелов и Наталья Позднякова и оппозиционный политик Вячеслав Якименко.
Сергей Бойко опубликовал на своей странице на Facebook пост о случившемся и прокомментировал ситуацию:
— Новосибирское ГУ МВД выставило мне счет за проведение публичного мероприятия 23 января. По мнению генерал-майора Кулькова, услуги 802 ребят в форме обошлись мне и коллегам в
Областная полиция оценила расходы на сверхурочные выплаты (акция прошла в выходной) для своих сотрудников в
Пока что дата первого заседания по этому делу еще не назначена.
Роскомнадзор требует заблокировать канал депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко на сервисе YouTube. Об этом он рассказал в стриме на своем канале 28 июля.