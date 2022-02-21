Суд решил взыскать более 3 млн рублей с депутата и блогера за работу полиции на митинге в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области о взыскании с депутата горсовета Антона Картавина и блогера Тимура Ханова более 3 миллионов рублей за акции протеста в январе 2021 года.



Иск поступил в Октябрьский районный суд еще 19 августа. Несколько раз, по данным сайта суда, заседание откладывалось. Сегодня же стало известно, что суд принял решение в пользу областной полиции.

