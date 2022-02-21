Суд решил взыскать более 3 млн рублей с депутата и блогера за работу полиции на митинге в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области о взыскании с депутата горсовета Антона Картавина и блогера Тимура Ханова более 3 миллионов рублей за акции протеста в январе 2021 года.
Иск поступил в Октябрьский районный суд еще 19 августа. Несколько раз, по данным сайта суда, заседание откладывалось. Сегодня же стало известно, что суд принял решение в пользу областной полиции.
— Пока еще не взыскали сумму, суд только постановил ее взыскать. Решение суда нам еще не выдали, только огласили. Речь идет о сумме в
Блогер Тимур Ханов после заседания вышел из здания суда «без штанов» в качестве протеста.
— Я хотел привлечь внимание к проблеме. Этот эпатаж — это протест против этого решения. Если нам не удастся отстоять свое мнение в суде, тогда мы пойдем во все инстанции, до конца, — пояснил блогер.
Помимо этого иска, ГУ МВД РФ по Новосибирской области подавало иск на 2,8 миллиона рублей к оппозиции из-за акции протеста 23 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщал независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко.