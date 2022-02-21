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Суд решил взыскать более 3 млн рублей с депутата и блогера за работу полиции на митинге в Новосибирске

Сумму взыскивают за сверхурочную работу полиции и расходы на топливо

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Депутат горсовета Антон Картавин и блогер Тимур Ханов имеют субсидиарную ответственность по этому делу — они могут оплатить эту сумму в любых долях

Депутат горсовета Антон Картавин и блогер Тимур Ханов имеют субсидиарную ответственность по этому делу — они могут оплатить эту сумму в любых долях

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Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области о взыскании с депутата горсовета Антона Картавина и блогера Тимура Ханова более 3 миллионов рублей за акции протеста в январе 2021 года.

Иск поступил в Октябрьский районный суд еще 19 августа. Несколько раз, по данным сайта суда, заседание откладывалось. Сегодня же стало известно, что суд принял решение в пользу областной полиции.

— Пока еще не взыскали сумму, суд только постановил ее взыскать. Решение суда нам еще не выдали, только огласили. Речь идет о сумме в 3 024 877 рублей — это выплата за работу в выходной день. Из них порядка 13 тысяч — за горюче-смазочные материалы, потраченное горючее. И около 30 тысяч госпошлины. Будем обжаловать это решение, само собой. Пока апелляционная инстанция не будет пройдена, решение не вступит в силу, — сообщил депутат горсовета Антон Картавин.

Блогер Тимур Ханов после заседания вышел из здания суда «без штанов» в качестве протеста.

— Я хотел привлечь внимание к проблеме. Этот эпатаж — это протест против этого решения. Если нам не удастся отстоять свое мнение в суде, тогда мы пойдем во все инстанции, до конца, — пояснил блогер.

Помимо этого иска, ГУ МВД РФ по Новосибирской области подавало иск на 2,8 миллиона рублей к оппозиции из-за акции протеста 23 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщал независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко.

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акции протестаисксуд
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