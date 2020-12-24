Облсуд утвердил оправдательный приговор по делу о шприце с лидокаином, которое длилось более шести лет

Сегодня, 24 декабря, Новосибирский областной суд утвердил оправдательный приговор по делу о шприце с лидокаином. Александр Филиппов, который обвинялся в убийстве своего родного брата, окончательно признан невиновным. Об этом сообщила адвокат Филиппова Ольга Ковалёва.

Ленинский районный суд полностью оправдал Филиппова еще прошлой зимой, но прокуратура обжаловала решение. Сегодня областной суд отклонил протест прокуратуры:

— Сегодня протест прокурора был отклонен, и оправдательный приговор засилил суд апелляционной инстанции. То есть приговор вступил в законную силу, а Филиппов на сегодняшний день официально оправдан, — объяснила Ольга Ковалёва.