Облсуд утвердил оправдательный приговор по делу о шприце с лидокаином, которое длилось более шести лет

Оправдательный приговор Александру Филиппову вступил в силу в Новосибирске
Сегодня, 24 декабря, Новосибирский областной суд утвердил оправдательный приговор по делу о шприце с лидокаином. Александр Филиппов, который обвинялся в убийстве своего родного брата, окончательно признан невиновным. Об этом сообщила адвокат Филиппова Ольга Ковалёва.
Ленинский районный суд полностью оправдал Филиппова еще прошлой зимой, но прокуратура обжаловала решение. Сегодня областной суд отклонил протест прокуратуры:
— Сегодня протест прокурора был отклонен, и оправдательный приговор засилил суд апелляционной инстанции. То есть приговор вступил в законную силу, а Филиппов на сегодняшний день официально оправдан, — объяснила Ольга Ковалёва.
Прогремевшее на всю страну «Дело о шприце с лидокаином» длилось 6 лет и 7 месяцев. Из них 1 год и 9 месяцев Филиппов находился в заключении. НГС подробно рассказывал об этой истории. В апреле 2014 года 20-летний студент Леонид Филиппов умер в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, который в ту ночь тоже находился дома. У погибшего был обнаружен след от укола на левой руке. После в крови погибшего был обнаружен лидокаин, который мог привести к смерти, но экспертиза не смогла установить, была ли доза смертельной. На шприце отпечатков Александра не было.
Сначала суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решение судья уволился. Затем в июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти». Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставила без изменения.
Спустя почти два года, 24 апреля 2019 года, Новосибирский областной суд вновь отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Это случилось после рассмотрения кассационной жалобы защиты Александра Филиппова в Верховном суде. Корреспонденты НГС были первыми, кто вместе с близкими встретил вышедшего из тюрьмы Филиппова.
— Когда Верховный суд отменил обвинительный приговор, дело всё равно вернули в Ленинский суд, чтобы суд вынес оправдательный приговор, такой порядок. Судья в прошлом году вынес оправдательный приговор, всё описал, обосновал, мотивировал, что брат умер от своих собственных действий, в результате неправильного введения препарата лидокаин. Но прокуратура обжаловала приговор, дело ушло в областной суд. В апелляции прокуратура настаивала на своем, провели еще одну экспертизу, которая ничего не поменяла. Сегодня мы не знали, что ожидать. Потому что оправдательные приговоры выносятся с большим трудом, поэтому мы не были уверены в благоприятном исходе, — рассказала Ольга Ковалёва.
Ольга Ковалёва уточнила, что сегодняшний приговор суда дает Александру Филиппову право на реабилитацию.
Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.
— По моему мнению, когда Верховный суд рассмотрел — это высшая инстанция, против выводов Верховного суда никто ничего сказать не может. Это будет незаконно. Верховный суд пришел к выводу, что он не причастен к этом преступлению. Теоретически прокурор может обжаловать это решение в суде кассационной инстанции и потом в Верховном суде. Но, поскольку мы уже знаем выводы Верховного суда по этому делу, думаю, Верховный суд не будет сам себе противоречить. В большей степени это, конечно, точка, но теоретически есть возможность его обжаловать, — пояснила Ольга Ковалёва.
В феврале 2020 года НГС рассказывал о другом оправдательном решении: Кировский районный суд признал невиновной учительницу, обвиненную в избиении ребенка.