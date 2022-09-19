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Облсуд отменил оправдательный приговор новосибирскому блогеру Гомзякову по делу об убийстве

Дело уйдёт в Ленинский районный суд на новое рассмотрение

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Анатолий Гомзяков почти два года провёл в СИЗО, пока шло расследование

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19 сентября Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор новосибирскому трэвел-блогеру Анатолию Гомзякову. Ранее присяжные признали его невиновным в смерти 32-летнего рекламщика Алексея Хребтова.

Оправдательный вердикт опротестовали адвокат родственников погибшего новосибирца и сотрудники прокуратуры Новосибирской области. Правоохранители сослались на нарушения, допущенные в процессе формирования коллегии присяжных: в частности, по словам прокурора апелляционного отдела Уголовно-судебного управления прокуратуры Ивана Милюкова, «судом были удовлетворены самоотводы» некоторых кандидатов в присяжные «несмотря на то, что никакие самоотводы ими не заявлялись».

В результате апелляционная коллегия областного суда постановила отменить оправдательный приговор в отношении Анатолия Гомзякова и направить дело на новое рассмотрение.

— Это сугубо решение апелляционной инстанции. Возможно, мы его будем обжаловать, возможно, не будем, мы ещё посовещаемся. С решением суда мы не согласны. Считаем, что каких-либо нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции не имелось. Считаем вердикт присяжных законным и обоснованным, — заявила адвокат Гомзякова Виктория Лезникова.

Сам Анатолий Гомзяков комментировать решение апелляционного суда отказался. На время разбирательств ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Трагедия произошла ночью 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Анатолий Гомзяков пришёл в гости к Алексею Хребтову. Мужчины выпивали алкоголь, а наутро тело последнего было обнаружено под окнами многоэтажного дома. Блогер заявлял, что в процессе застолья уснул в квартире знакомого, а когда проснулся, то хозяина рядом уже не было. Гомзяков уверял, что отправился к себе домой в квартиру, которая также расположена в микрорайоне Ясный Берег.

По версии следователей, в ходе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Гомзяков якобы нанес Хребтову удар неустановленным предметом в голову, а затем скинул его с балкона на 24 этаже.

13 мая 2002 года присяжные оправдали Анатолия Гомзякова по делу об убийстве.

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