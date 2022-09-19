Облсуд отменил оправдательный приговор новосибирскому блогеру Гомзякову по делу об убийстве

19 сентября Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор новосибирскому трэвел-блогеру Анатолию Гомзякову. Ранее присяжные признали его невиновным в смерти 32-летнего рекламщика Алексея Хребтова.



Оправдательный вердикт опротестовали адвокат родственников погибшего новосибирца и сотрудники прокуратуры Новосибирской области. Правоохранители сослались на нарушения, допущенные в процессе формирования коллегии присяжных: в частности, по словам прокурора апелляционного отдела Уголовно-судебного управления прокуратуры Ивана Милюкова, «судом были удовлетворены самоотводы» некоторых кандидатов в присяжные «несмотря на то, что никакие самоотводы ими не заявлялись».

