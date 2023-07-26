В Новосибирске присяжные в третий раз оправдали блогера Анатолия Гомзякова — его обвиняли в убийстве

26 июля коллегия присяжных заседателей Ленинского районного суда в третий раз оправдала блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняли в смерти 32-летнего Алексея Хребтова. Об этом НГС сообщил адвокат подсудимого.
— Коллегия присяжных единогласно оправдала Анатолия Гомзякова, — пояснил адвокат Михаил Сучков.
Ранее коллегия присяжных дважды признавала его невиновность, однако дело возвращалось в суд по требованию областной прокуратуры.
Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Рекламщик Алексей Хребтов пригласил в гости своего интернет-знакомого — путешественника Анатолия Гомзякова. Это была первая встреча мужчин офлайн, ранее они общались только в Сети. На протяжении нескольких часов приятели распивали алкоголь и транслировали встречу в социальных сетях.
Утром под окнами дома, где находится квартира Хребтова, было обнаружено его бездыханное тело, которое имело признаки падения с большой высоты.
Позже следователи придут к выводу, что новосибирец выпал со своего балкона, расположенного на 24-м этаже. Факт падения также будет подтвержден видеозаписью с уличной камеры наблюдения.