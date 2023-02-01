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Оправдательный приговор новосибирскому блогеру отменили уже во второй раз: Гомзякова снова будут судить за убийство

Районный суд будет рассматривать дело третий раз

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Анатолия Гомзякова будут судить в третий раз. Две предыдущие коллегии присяжных сочли, что он невиновен

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Сегодня Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову. Районная инстанция будет судить обвиняемого в убийстве в третий раз.

Во время судебного заседания 1 февраля сторона обвинения пришла к выводу, что сторона защиты манипулировала присяжными, в том числе через СМИ — что повлекло за собой оправдательный вердикт, а в материалах дела были многочисленные процессуальные нарушения, и попросила отменить предыдущее решение.

В свою очередь Анатолий Гомзяков и его адвокат были уверены: до 90% журналистских статей и видеосюжетов были написаны со слов прокуратуры и потерпевшей стороны и соответственно имели обвинительный уклон, а на заседателей никто не давил.

— Прошу уже закончить суд и дать мне нормально жить, — попросил Анатолий Гомзяков в последнем слове.

В апреле 2020 года знакомый Гомзякова Алексей Хребтов при загадочных обстоятельствах выпал с балкона 23-го этажа, следствие пришло к выводу, что мужчина был убит, а виноват в его смерти блогер, который был у него в гостях.

В мае 2022 года коллегия присяжных сочла, что Гомзяков не виновен, и блогера освободили из-под стражи, но оправдательный приговор обжаловала прокуратура. В ноябре резонансное уголовное дело начали изучать заново, в другом составе — и Гомзякова снова оправдали.

Этот приговор тоже не устроил апелляционную инстанцию: Новосибирский областной суд постановил отменить ноябрьский приговор и отправить дело на новое рассмотрение.

Ранее мы публиковали большее интервью с Анатолием Гомзяковым. Он рассказал о роковой ночи и том, как изменили его жизнь три года следствия и судов.

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