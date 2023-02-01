Оправдательный приговор новосибирскому блогеру отменили уже во второй раз: Гомзякова снова будут судить за убийство

Во время судебного заседания 1 февраля сторона обвинения пришла к выводу, что сторона защиты манипулировала присяжными, в том числе через СМИ — что повлекло за собой оправдательный вердикт, а в материалах дела были многочисленные процессуальные нарушения, и попросила отменить предыдущее решение.