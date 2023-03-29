Коллегию присяжных по делу об убийстве на пляже Бумеранг распустили — дело рассмотрят заново

Сегодня, 29 марта, присяжные в Советском районном суде материалы об убийстве подростка на пляже Бумеранг отправили на новое рассмотрение. В преступлении обвиняют Ивана Прудникова.
По данным следствия, в июне 2018 года молодого человека зарезали на территории кемпинга. Убийцу искали в течение трех лет, в 2021 году по подозрению в этом преступлении задержали бывшего охранника кемпинга Ивана Прудникова. Он дал признательные показания, но после отказался от них.
Обвиняемый попросил, чтобы дело рассматривали с участием присяжных, процесс уже шел к завершению: приговор Прудникову могли огласить в конце марта — начале апреля.
Сегодня заседатели должны были огласить вердикт, но вместо этого судья решила, что нужно распустить коллегию, набрать новых заседателей и рассмотреть дело с самого начала.
— Вчера стороны выступили в прениях, присяжные удалились в совещательную комнату. Совещались более четырех часов, поскольку, видимо, не было единодушного вердикта, но после того, как они вышли, вопросный лист был возвращен судье. Она удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, сказала, что в вопросном листе есть противоречия, но какие — не сказала, — пояснил НГС адвокат Ивана Прудникова Владимир Бузюргин.
Заседание перенесли на следующий день, однако из восьми присяжных в суд пришли только четверо. Остальные якобы были заняты на работе.
— Судья огласила постановление о том, чтобы признать заседание несостоявшимся, назначить новое формирование коллегии и новое рассмотрение дела. При этом тот вердикт, которые они приняли, нам не огласили, — добавил адвокат.
Узнать позицию стороны обвинения по поводу формирования новой коллегии НГС не удалось: в прокуратуре решили ход процесса не комментировать.
Ранее НГС писал о том, что трэвел-блогера Анатолия Гомзякова будут судить в третий раз, два первых оправдательных приговора суд отменил.