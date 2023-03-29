Коллегию присяжных по делу об убийстве на пляже Бумеранг распустили — дело рассмотрят заново

— Вчера стороны выступили в прениях, присяжные удалились в совещательную комнату. Совещались более четырех часов, поскольку, видимо, не было единодушного вердикта, но после того, как они вышли, вопросный лист был возвращен судье. Она удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, сказала, что в вопросном листе есть противоречия, но какие — не сказала, — пояснил НГС адвокат Ивана Прудникова Владимир Бузюргин.

Заседание перенесли на следующий день, однако из восьми присяжных в суд пришли только четверо. Остальные якобы были заняты на работе.