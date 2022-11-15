Попросил присяжных: дело об убийстве школьника в парке «У моря Обского» начал рассматривать суд

В Советском районном суде Новосибирска сегодня состоялось первое заседание по существу дела об убийстве 16-летнего Дмитрия Абрамова. Обвиняемый в преступлении не признал вину и попросил о том, чтобы материалы изучали с участием присяжных заседателей.



В июне 2018-го подросток вместе с тетей и другом отдыхал в кемпинге парка «У моря Обского», утром он вышел из домика в туалет, а вернулся, истекая кровью. Спасти юношу не удалось.