Попросил присяжных: дело об убийстве школьника в парке «У моря Обского» начал рассматривать суд

В Советском районном суде Новосибирска сегодня состоялось первое заседание по существу дела об убийстве 16-летнего Дмитрия Абрамова. Обвиняемый в преступлении не признал вину и попросил о том, чтобы материалы изучали с участием присяжных заседателей.
В июне 2018-го подросток вместе с тетей и другом отдыхал в кемпинге парка «У моря Обского», утром он вышел из домика в туалет, а вернулся, истекая кровью. Спасти юношу не удалось.
— В результате сквозного колото-рубленного ранения шеи, с повреждением сонной артерии и надгортанника, с последующим развитием острой кровопотери наступила смерть потерпевшего, — прокомментировали ситуацию в Советском районном суде, ознакомившись с материалами уголовного дела.
Подозреваемого искали в течение трех лет, СК неоднократно публиковало составленный фоторобот. В итоге предполагаемого убийцу нашли спустя три года, в Калининграде. Им оказался 21-летний на тот момент Иван Прудников. В 2018-ом году он работал охранником кемпинга, и, по данным следствия, в результате внезапного конфликта не менее четырех раз ударил свою жертву ножом в шею.
Сегодня суд начал формирование коллегии присяжных, в связи с этим дело будут рассматривать без участия СМИ. По словам стороны адвоката обвиняемого Владимира Бузюргина, обвиняемый не признает вину.
Ранее НГС писал о том, что в ближайшее время начнется рассмотрение дела об убийстве на набережной ЖК «Марсель».