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Убили 17-летнюю девушку

Назначен суд по делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе: обвиняемого задержали спустя три года после преступления

Предварительное слушание по уголовному делу пройдет в закрытом судебном заседании

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В Новосибирске пройдет предварительное слушание по уголовному делу об убийстве подростка на пляже

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В Новосибирске суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу в отношении Ивана Прудникова, сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска. Мужчину обвиняют в убийстве на новосибирском пляже на ОбьГЭСе.

Инцидент произошел в июне 2018 года вблизи кемпинга парка культуры и отдыха «У моря» в Советском районе Новосибирска. По данным следствия, между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, во время которого фигурант дела нанес последнему не менее 4 ударов в шею.

— В результате сквозного колото-рубленного ранения шеи, с повреждением сонной артерии и надгортанника, с последующим развитием острой кровопотери наступила смерть потерпевшего, — сообщили в суде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Предварительное слушание в закрытом судебном заседании по уголовному делу назначено на 20 октября.

Напомним, как сообщал ранее НГС, пострадавшим стал 16-летний подросток из Новокузнецка. Он приехал в Новосибирск на отдых вместе со своей семьей, лучшим другом и его родителями. Компания остановилась в кемпинге на берегу Обского водохранилища. Утром 28 июня 2018 года мальчик пошел в туалет недалеко от своего домика, после чего вернулся, истекая кровью. Перед смертью он пытался указать на убийцу.

Мужчину задержали сотрудники полиции в сентябре 2021 года на территории города Калининграда и этапировали в Новосибирск. Вину по предъявленному обвинению фигурант дела признал.

Отметим, в конце сентября суд в Новосибирске продлил срок содержания обвиняемому в убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке. По версии следствия, он нанес девушке минимум 15 ударов ножом. Мужчину с погибшей ранее связывали романтические отношения.

ОбьГЭСУбийство
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