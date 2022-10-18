Назначен суд по делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе: обвиняемого задержали спустя три года после преступления

Отметим, в конце сентября суд в Новосибирске продлил срок содержания обвиняемому в убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке. По версии следствия, он нанес девушке минимум 15 ударов ножом. Мужчину с погибшей ранее связывали романтические отношения.