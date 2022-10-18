Назначен суд по делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе: обвиняемого задержали спустя три года после преступления
Предварительное слушание по уголовному делу пройдет в закрытом судебном заседании
В Новосибирске суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу в отношении Ивана Прудникова, сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска. Мужчину обвиняют в убийстве на новосибирском пляже на ОбьГЭСе.
Инцидент произошел в июне 2018 года вблизи кемпинга парка культуры и отдыха «У моря» в Советском районе Новосибирска. По данным следствия, между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, во время которого фигурант дела нанес последнему не менее 4 ударов в шею.
— В результате сквозного колото-рубленного ранения шеи, с повреждением сонной артерии и надгортанника, с последующим развитием острой кровопотери наступила смерть потерпевшего, — сообщили в суде.
Уголовное дело возбуждено по
Напомним, как сообщал ранее НГС, пострадавшим стал
Мужчину задержали сотрудники полиции в сентябре 2021 года на территории города Калининграда и этапировали в Новосибирск. Вину по предъявленному обвинению фигурант дела признал.
Отметим, в конце сентября суд в Новосибирске продлил срок содержания обвиняемому в убийстве