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Убили 17-летнюю девушку

Обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке оставили в СИЗО

Он пробудет под стражей до 27 октября

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Хушнуда обвиняют в убийстве его 17-летней девушки

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Советский районный суд продлил срок содержания Хушнуда Хамроева под стражей на месяц. Об этом сообщается на сайте суда.

Хушнуда обвиняют в жестокой расправе над 17-летней девушкой. Трагедия произошла на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке в ночь на 27 июля. Всё запечатлел видеорегистратор машины, и ролик был опубликован в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На нем мы видим, как девушку Кристину (имя изменено. — Прим. ред.) ловит преследующий ее мужчина, валит на землю и ожесточенно наносит не менее 15 ударов длинным ножом. Обвиняемый — ее 27-летний парень, с которым Кристина рассталась. Причиной знакомые назвали патологическую ревность и побои ухажера.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».

— Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела по Советскому району г. Новосибирска СУ СК по Новосибирской области; обвиняемому Хамроеву Х. Х. продлен срок содержания под стражей на месяц до 27 октября 2022 года, — говорится на сайте суда.

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