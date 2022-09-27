Обвиняемого в жестоком убийстве
17-летней девушки в Нижней Ельцовке оставили в СИЗО
Он пробудет под стражей до 27 октября
Советский районный суд продлил срок содержания Хушнуда Хамроева под стражей на месяц. Об этом сообщается на сайте суда.
Хушнуда обвиняют в жестокой расправе над
На нем мы видим, как девушку Кристину (имя изменено. — Прим. ред.) ловит преследующий ее мужчина, валит на землю и ожесточенно наносит не менее 15 ударов длинным ножом. Обвиняемый — ее
Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».
— Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела по Советскому району г. Новосибирска СУ СК по Новосибирской области; обвиняемому Хамроеву Х. Х. продлен срок содержания под стражей на месяц до 27 октября 2022 года, — говорится на сайте суда.
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