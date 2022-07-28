«Измена. Вот и всё»: парень жестоко зарезанной
17-летней девушки ответил на вопросы — видео его речи
Хушнуд Хамроев заявил, что собирался жениться на юной возлюбленной
Хушнуд Хамроев, обвиняемый в жестоком убийстве
Он признался в убийстве возлюбленной и заявил, что она ему изменила. Хушнуд добавил, что они с Кристиной (имя изменено. — Прим. ред.) собирались пожениться. Он утверждает, что после того, как исполосовал ее ножом, не пытался сбежать из страны, как утверждают силовики, а просто «пошел гулять».
Что еще рассказал Хушнуд, вы можете посмотреть в нашем видеоинтервью выше.
Следователями было возбуждено уголовное дело по
Самую актуальную информацию об этом громком преступлении вы можете прочитать здесь.