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Убили 17-летнюю девушку

«Измена. Вот и всё»: парень жестоко зарезанной 17-летней девушки ответил на вопросы — видео его речи

Хушнуд Хамроев заявил, что собирался жениться на юной возлюбленной

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Хушнуд Хамроев, обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки, в Советском районном суде Новосибирска сегодня, 28 июля, впервые поговорил с журналистами и ответил на вопросы.

Он признался в убийстве возлюбленной и заявил, что она ему изменила. Хушнуд добавил, что они с Кристиной (имя изменено. — Прим. ред.) собирались пожениться. Он утверждает, что после того, как исполосовал ее ножом, не пытался сбежать из страны, как утверждают силовики, а просто «пошел гулять».

Что еще рассказал Хушнуд, вы можете посмотреть в нашем видеоинтервью выше.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство» из-за гибели Кристины. Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева (также известного под именем Роман. — Прим. ред.) в СИЗО на два месяца. Мать погибшей жаловалась в полицию, что он угрожает расправой ее дочери.

Самую актуальную информацию об этом громком преступлении вы можете прочитать здесь.

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