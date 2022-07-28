Жестокое убийство 17-летней девушки: у подозреваемого сегодня будет первый суд. Онлайн

Советский районный суд Новосибирска сегодня, 28 июля, изберет меру пресечения Роману, парню 17-летней девушки, которая была жестоко зарезана на дороге. Заседание назначено на 15:00.

Мужчину подозревают в ее убийстве. Он пытался вчера сбежать из страны, но был задержан. По данным силовиков, в преступлении он признался.

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