Жестокое убийство 17-летней девушки: у подозреваемого сегодня будет первый суд. Онлайн
Задержанного везут в Советский районный суд
Советский районный суд Новосибирска сегодня, 28 июля, изберет меру пресечения Роману, парню 17-летней девушки, которая была жестоко зарезана на дороге. Заседание назначено на 15:00.
Мужчину подозревают в ее убийстве. Он пытался вчера сбежать из страны, но был задержан. По данным силовиков, в преступлении он признался.
Мы ведем онлайн-трансляцию из зала суда и рассказываем всё, что известно об этом громком преступлении. Также всё самое главное будет опубликовано в нашем Telegram-канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.
Корреспонденты НГС уже находятся в суде. Пока людей перед залом заседания немного.
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Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 — убийство. Вчера они опубликовали небольшое видео допроса Хушнуда.
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Хушнуда задержали утром 27 июля на улице Хилокской в Ленинском районе.
По данным полиции, он собирался сбежать из России. Его заметили автоинспекторы и задержали. Источник НГС из правоохранительных органов подтвердил, что задержанный — 27-летний Хушнуд, с которым встречалась девушка. По данным полиции, мужчина признался в преступлении.
Знакомые убитой утверждают, что парень издевался над ней — бил и сильно ревновал. Из-за этого Кристина решила расстаться с ним.
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Трагедия произошла на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке в ночь на 27 июля. Всё запечатлел видеорегистратор машины, видео с которого было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На ролике мы видим, как 17-летняя девушка Кристина (имя изменено. — Прим. ред.) пытается убежать от преследующего ее мужчины. Он догнал ее, опрокинул и с яростью нанес не менее 15 ударов ножом в живот и грудь жертвы.
Подозреваемый — 27-летний Хушнуд Хамроев (также известный под именем Роман. — Прим. ред.). Он приехал из Таджикистана несколько лет назад и, как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, уже был ранее судим за побои и угрозу убийством.
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Пока мы ждем начала заседания, напомним всё, что сейчас известно об этом шокирующем преступлении.
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Заседание суда назначено на 15:00.
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