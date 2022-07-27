Ревновал, бил и убил: 17-летнюю девушку жестоко зарезали после расставания — до этого мать трижды обращалась в полицию

— В декабре была похожая ситуация с ним. Точно так же жил в Нижней Ельцовке и встречался с девушкой. Тоже убивался на работе, дарил много подарков, а она им пользовалась, — утверждает мужчина.

По его данным, Роман не выдержал расставания, тоже схватился за нож, но тогда не довел дело до конца. Знакомый Романа говорит, что тот провел за решеткой не больше года. В последнее время подозреваемый работал в местном магазине, и сотрудники отзываются о нем хорошо.

— Ничего плохого не могу о нем сказать. На работе он вел себя хорошо. Он у нас отработал буквально 1,5 месяца кассиром. В коллективе тоже всё хорошо было. Все были в шоке, — отметила сотрудница магазина.

Несколько девушек рассказали корреспонденту НГС, что мужчина не прочь был пообщаться с противоположным полом, пока был в отношениях с Кристиной, при этом ее обвинял в неверности.

— Написывал мне сначала, всё пообщаться хотел. Сразу показался мутным, — утверждает одна из знакомых Романа. — Особо с ним и не общалась, только в магазин когда приходил. Девушка молодая еще была в магазине у нас пару дней, медом и вареньем торговала. Вот к ней тоже как-то с общением приставал. А вообще все говорили не связываться с ним, потому что он мутный и агрессивный.