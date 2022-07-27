Ревновал, бил и убил: 17-летнюю девушку жестоко зарезали после расставания — до этого мать трижды обращалась в полицию
У Кристины не было ни одного шанса выжить после 15 ударов огромным ножом
В ночь на 27 июля в Новосибирске на дороге была жестоко убита 17-летняя девушка — напавший мужчина в ярости нанес ей не менее 15 ударов ножом. По горячим следам следователи и полиция задержали ее ранее судимого 27-летнего парня. Сейчас он находится в статусе подозреваемого, но, по данным силовиков, свою вину признал. Знакомые девушки рассказали, что она не раз пыталась бросить его из-за патологической ревности и периодических побоев. Мы побывали на месте трагедии, поговорили со знакомыми пары и узнали подробности жестокого убийства.
В ярости бил ножом
Трагедия произошла на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке. Всё запечатлел видеорегистратор машины — на нем время 22:14. Ролик был опубликован в telegram-канале «АСТ-54 Black».
На нем мы видим, как девушка Кристина (имя изменено. — Прим. ред.) пытается убежать от преследующего ее мужчины. Тот догоняет жертву, опрокидывает ее и с яростью наносит удары ножом. Один за одним — не менее 15 раз, в живот, грудь беззащитной девушки, которая сначала пыталась отмахнуться, а потом свернулась калачиком.
Водитель машины, где был установлен видеорегистратор, выскочил на дорогу, но всё произошло за считаные секунды, и ничем помочь девушке он не смог. От первого удара длинным ножом до последнего всего 12 секунд. Дальше нападавший бросается наутек с окровавленным ножом в руках. Девушка уже не шевелится.
Подозреваемого задержали утром 27 июля на улице Хилокской в Ленинском районе около 9 утра. По данным полиции, он собирался сбежать из России. Его заметили автоинспекторы и задержали. Источник НГС из правоохранительных органов подтвердил, что задержанный — 27-летний Роман, с которым встречалась девушка. По данным полиции, мужчина признался в преступлении. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство». Меру пресечения подозреваемому будут избирать завтра.
Всё, что сейчас известно о происшествии, вы можете посмотреть в нашем видео.
Мать написала три заявления в полицию
Знакомые Кристины в один голос утверждают — Роман ее бил, обращался жестоко и ревновал по любому поводу.
— Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой, — объяснил корреспонденту НГС друг девушки. — Сказать плохого о ней ничего не могу.
Подруга погибшей утверждает, что девушка бросала ревнивца, который поднимал на нее руку, несколько раз. Окончательно расстаться с ним Кристина решила недавно.
— Много раз видела этого парня, чаще всего он был с алкоголем в руках. Я в шоке от случившегося, — недоумевает девушка.
Другая знакомая, которая училась в одной школе с Кристиной, объяснила, что у девушки были большие планы. Она собиралась дальше учиться.
— Закончила школу только в этом году, собиралась поступать. Добрая и отзывчивая. В школе было немного друзей, но была лучшая подруга, говорят, чаще видели в школе ее с телефоном, а не с подругами. После выпуска не с многими я поддерживаю общение, но с ней общались периодически. Другая одноклассница говорит, что гуляла на днях с Кристиной и разговаривали, мол, Кристина рассказала, что рассталась из-за сильной ревности парня и рукоприкладства.
Сейчас в СУ СК РФ по Новосибирской области проверяют информацию, что родственники убитой девушки «неоднократно сообщали об угрозах от подозреваемого в органы полиции» и что реакции на заявления никакой не последовало. Они дадут оценку действиям правоохранителей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в полицию поступило три заявления от матери погибшей. Она указывала, что знакомый угрожает дочери убийством. В одном из заявлений женщина написала, что он нанес девушке телесные повреждения.
— Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились подразделением участковых уполномоченных полиции, по всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Надзорным органом принятые решения утверждены, — говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.
Полиция возбудила административное производство по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Матери 22 июня выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты не поступили в правоохранительные органы. Руководство ГУ МВД по НСО также назначило сейчас служебную проверку.
Пытался расправиться с другой девушкой
Роман, которого подозревают в убийстве, приехал в Россию из Таджикистана несколько лет назад. Настоящее имя у него другое, но, как рассказали его знакомые, он старался представляться именно Романом. Мужчина объяснял, что его настоящее имя трудно воспринимается на слух.
По данным полиции, мужчина уже был осужден за побои и угрозу убийством. Один из знакомых Романа рассказал, что под раздачу в тот раз в 2019 году попала другая девушка — тоже возлюбленная. Но она выжила.
— В декабре была похожая ситуация с ним. Точно так же жил в Нижней Ельцовке и встречался с девушкой. Тоже убивался на работе, дарил много подарков, а она им пользовалась, — утверждает мужчина.
По его данным, Роман не выдержал расставания, тоже схватился за нож, но тогда не довел дело до конца. Знакомый Романа говорит, что тот провел за решеткой не больше года. В последнее время подозреваемый работал в местном магазине, и сотрудники отзываются о нем хорошо.
— Ничего плохого не могу о нем сказать. На работе он вел себя хорошо. Он у нас отработал буквально 1,5 месяца кассиром. В коллективе тоже всё хорошо было. Все были в шоке, — отметила сотрудница магазина.
Несколько девушек рассказали корреспонденту НГС, что мужчина не прочь был пообщаться с противоположным полом, пока был в отношениях с Кристиной, при этом ее обвинял в неверности.
— Написывал мне сначала, всё пообщаться хотел. Сразу показался мутным, — утверждает одна из знакомых Романа. — Особо с ним и не общалась, только в магазин когда приходил. Девушка молодая еще была в магазине у нас пару дней, медом и вареньем торговала. Вот к ней тоже как-то с общением приставал. А вообще все говорили не связываться с ним, потому что он мутный и агрессивный.
Какое наказание грозит преступнику
Сейчас уголовное дело по факту убийства 17-летней Кристины возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Наказание по ней — от 6 до 15 лет лишения свободы.
— Я убежден, что будет изменена квалификация на более тяжкую — часть 2. Здесь возможны варианты, исходя из обстоятельств дела могут вменить преступление, совершенное с особой жестокостью. На это влияют определенные факторы, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы. Также здесь возможно совершение преступления из хулиганских побуждений, так как сделано это на глазах других людей, в общественном месте, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
По ч. 2 ст. 105 наказание более суровое — от 8 до 20 лет и вплоть до пожизненного. Но самая суровая мера, по мнению юриста, маловероятна.
По данным полиции, Роман уже был ранее осужден за побои и угрозу убийством. Если судимость не погашена, то это рецидив.
— Исходя из обстоятельств дела однозначно рецидив будет отягчающим обстоятельством, и наказание будет более строгое. При любом виде рецидива наказание не может быть ниже 1/3 максимального срока самого строгого вида наказания. Из моей практики, обычно по таким делам дают 13–14 лет лишения свободы, но всё зависит от обстоятельств, — отметил юрист.
Как определить жестокого человека
Клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков объяснил поведение мужчины.
— Это человек, который уже был судим, присутствовали антисоциальные, социопатические тенденции и проявления. У него уже, вероятно, была предрасположенность. Часто таким людям свойственно стремление тотально контролировать всё происходящее, в том числе и людей, с которыми они так или иначе связаны, — объяснил эксперт. — Девушка решила расстаться, уйти от этого мужчины, то есть в его понимании она проявила акт неподчинения, за что вслед за этим пошла такая неконтролируемая ярость. Множественные удары ножом часто говорят о том, что человек был затоплен эмоциями. Он хотел на бессознательном, вероятно, уровне не просто убить, а уничтожить.
Насколько психологически здоров подозреваемый, будет определять психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперт отмечает, что человека ревнивого и жестокого распознать достаточно сложно. С этим с трудом могут справится даже специалисты, но определенные звоночки всё же есть.
— Антисоциальные личности очень хорошо имитируют эмоции. И очень хорошо умеют втереться в доверие. Маркерами могут быть ваши собственные чувства — допустим, ваш страх, когда этот человек показывает свою ярость. Например, на первых этапах знакомства, когда что-то идет не по его, то он становится пропитанный этой яростью, — отмечает Дмитрий Клочков. — И когда человек стремится контролировать любой ваш шаг везде — это тоже маркер. Как правило, такие люди проникают везде — мессенджеры, соцсети, телефон. Ничто не остается без контроля такого человека.
Сейчас происшествие бурно обсуждают в соцсетях. Пользователи пишут проклятия на странице парня, но находятся и те, кто поливает грязью и обвиняет во всем девушку.
— Это делается, как правило, бессознательно и связано с нашими собственными страхами. Нам тяжело принять то, что это может произойти с любым из нас. Никто из нас от такого не застрахован. И это приводит к тому, что нам проще обвинить жертву в том, что она что-то сделала не так. Что-то в ее поведении привело к такому трагическому концу. И нам становится легче, потому что мы думаем, что мы-то не такие! Мы такого не совершим и в такую ситуацию не попадем, и это успокаивает. И забываем, что жертва — это жертва, а виноват преступник, — подчеркивает клинический психолог.
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