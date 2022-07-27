Следователи проверят работу полиции после убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Жестокое убийство произошло в ночь на 27 июля. Подозреваемый нанес девушке минимум 15 ударов ножом, нападение попало на камеру видеорегистратора автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело. После убийства подозреваемый пытался сбежать на родину в Таджикистан, но был задержан. На допросе он признался в содеянном. НГС собрал всё, что известно об этой трагедии, в одном видео.