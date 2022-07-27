Следователи проверят работу полиции после убийства 17-летней девушки в Новосибирске
Мать погибшей написала три заявления в полицию об угрозах убийством в адрес девушки, но в возбуждении дел отказали
Новосибирские следователи проверят работу полиции после убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке. По предварительной информации, подозреваемый ранее угрожал погибшей, и родственники сообщали об этом в правоохранительные органы.
— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что родственники убитой девушки, обнаруженной на улице Лесосечной, ранее неоднократно сообщали об угрозах от подозреваемого в органы полиции. При этом указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.
Следователи дадут «правовую оценку бездействию полиции».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в полицию поступило три заявления от матери погибшей. Она указывала, что знакомый угрожает дочери убийством. В одном из заявлений женщина написала, что он нанес девушке телесные повреждения.
— Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились подразделением участковых уполномоченных полиции, по всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Надзорным органом принятые решения утверждены, — говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.
Полиция возбудила административное производство по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Матери 22 июня выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты не поступили в правоохранительные органы.
Руководство ГУ МВД по НСО назначило служебную проверку, в ходе которой дадут оценку мерам реагирования на поступавшие заявления.
Жестокое убийство произошло в ночь на 27 июля. Подозреваемый нанес девушке минимум 15 ударов ножом, нападение попало на камеру видеорегистратора автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело. После убийства подозреваемый пытался сбежать на родину в Таджикистан, но был задержан. На допросе он признался в содеянном. НГС собрал всё, что известно об этой трагедии, в одном видео.