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Убили 17-летнюю девушку

Следователи проверят работу полиции после убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Мать погибшей написала три заявления в полицию об угрозах убийством в адрес девушки, но в возбуждении дел отказали

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Убийство произошло в ночь на 27 июля

Убийство произошло в ночь на 27 июля

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Новосибирские следователи проверят работу полиции после убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке. По предварительной информации, подозреваемый ранее угрожал погибшей, и родственники сообщали об этом в правоохранительные органы.

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что родственники убитой девушки, обнаруженной на улице Лесосечной, ранее неоднократно сообщали об угрозах от подозреваемого в органы полиции. При этом указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.

Следователи дадут «правовую оценку бездействию полиции».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в полицию поступило три заявления от матери погибшей. Она указывала, что знакомый угрожает дочери убийством. В одном из заявлений женщина написала, что он нанес девушке телесные повреждения.

— Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились подразделением участковых уполномоченных полиции, по всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Надзорным органом принятые решения утверждены, — говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

Полиция возбудила административное производство по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Матери 22 июня выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты не поступили в правоохранительные органы.

Руководство ГУ МВД по НСО назначило служебную проверку, в ходе которой дадут оценку мерам реагирования на поступавшие заявления.

Жестокое убийство произошло в ночь на 27 июля. Подозреваемый нанес девушке минимум 15 ударов ножом, нападение попало на камеру видеорегистратора автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело. После убийства подозреваемый пытался сбежать на родину в Таджикистан, но был задержан. На допросе он признался в содеянном. НГС собрал всё, что известно об этой трагедии, в одном видео.

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