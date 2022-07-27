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Убили 17-летнюю девушку

«Пытался покинуть Россию»: парень зарезавший 17-летнюю девушку признался в преступлении

Ранее он был судим за побои и угрозу убийством

После убийства мужчина попытался сбежать из страны, но его поймали инспектора ДПС

После убийства мужчина попытался сбежать из страны, но его поймали инспектора ДПС

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Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки на Нижней Ельцовке — ее парень, который не мог смириться с расставанием с ней. Об этом корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

После убийства он попытался сбежать из страны.

— 27 июля, около 9 утра, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Ранее он привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.

Источник НГС подтвердил корреспонденту, что речь идет о 27-летнем мужчине, с которым ранее встречалась 17-летняя Кристина. Как рассказали ее знакомые, она рассталась с парнем из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.

Подозреваемого задержали инспектора ДПС — мужчина пытался убежать от полицейского.

— В результате дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Жестокая расправа попала на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.

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