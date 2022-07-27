«Пытался покинуть Россию»: парень зарезавший 17-летнюю девушку признался в преступлении
Ранее он был судим за побои и угрозу убийством
Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки на Нижней Ельцовке — ее парень, который не мог смириться с расставанием с ней. Об этом корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.
После убийства он попытался сбежать из страны.
— 27 июля, около 9 утра, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Ранее он привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.
Источник НГС подтвердил корреспонденту, что речь идет о 27-летнем мужчине, с которым ранее встречалась 17-летняя Кристина. Как рассказали ее знакомые, она рассталась с парнем из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.
Подозреваемого задержали инспектора ДПС — мужчина пытался убежать от полицейского.
— В результате дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области
СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Жестокая расправа попала на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.