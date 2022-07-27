«Пытался покинуть Россию»: парень зарезавший 17-летнюю девушку признался в преступлении

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки на Нижней Ельцовке — ее парень, который не мог смириться с расставанием с ней. Об этом корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

После убийства он попытался сбежать из страны.

— 27 июля, около 9 утра, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Ранее он привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.