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Убили 17-летнюю девушку

Жестокое убийство 17-летней девушки: что сейчас известно о происшествии — в одном видео

Мужчина нанес ей не менее 15 ударов ножом

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Жестокое убийство 17-летней девушки произошло в ночь на 27 июля на улице Лесосечной. Девушку зарезал мужчина прямо на дороге. Подозреваемый — ее 27-летний парень — задержан и признал свою вину.

Жестокая расправа попала на видеорегистратор. В Telegram-канале «АСТ-54 Black» на ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит 15 ударов в грудь и живот. Как рассказали знакомые погибшей, она рассталась с парнем из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.

Рассказываем в видео, что сейчас известно о произошедшем.

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