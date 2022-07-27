Жестокое убийство
17-летней девушки: что сейчас известно о происшествии — в одном видео
Мужчина нанес ей не менее 15 ударов ножом
Жестокое убийство
Жестокая расправа попала на видеорегистратор. В Telegram-канале «АСТ-54 Black» на ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит 15 ударов в грудь и живот. Как рассказали знакомые погибшей, она рассталась с парнем из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.
Рассказываем в видео, что сейчас известно о произошедшем.