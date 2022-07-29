В Новосибирске прощаются с жестоко убитой 17-летней девушкой
Церемония проходит в Советском районе
В Советском районе Новосибирска проходит прощание с 17-летней девушкой, которую 27 июля жестоко убили в Нижней Ельцовке.
— Пришло около 30-40 человек. Много молодежи, несут живые цветы, — передает корреспондент НГС Павел Пешков, который находится на месте.
Около 13:50 к месту прощания подъехал катафалк, чтобы вывезти гроб с телом погибшей девушки.
Жестокое убийство произошло в ночь на 27 июля. Обвиняемым по делу проходит Хушнуд Хамроев. По версии следствия, он нанес девушке минимум 15 ударов ножом, нападение попало на камеру видеорегистратора автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело, Хамроев признал свою вину. Накануне, 28 июля, суд заключил его под стражу на два месяца.