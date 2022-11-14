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До суда дошло дело об убийстве на набережной ЖК «Марсель» в Новосибирске

Обвиняемые вину не признали

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Инцидент произошел в мае. Он попал на видео

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До суда дошло дело против двух новосибирцев, устроивших смертельную драку на набережной в ЖК «Марсель». Инцидент произошел 15 мая ночью.

По версии следствия, обвиняемые пили алкоголь в компании девушек и повздорили с двумя мужчинами из другой компании.

— 32-летний обвиняемый согласился с предложением 31-летнего обвиняемого убить одного из мужчин. Взял нож, которым нанес мужчине удар в живот, от чего тот скончался. Затем оба обвиняемых поочередно нанесли второму потерпевшему руками, ногами, а также битой и стеклянной бутылкой множественные удары по голове, чем причинили ему легкий вред здоровью, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент попал на видео.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что уже утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 105 «Убийство» УК РФ и ч. 2 ст. 115 «Причинение легкого вреда здоровью» УК РФ. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Обвиняемые вину не признали.

На выходных цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске. Конфликт попал на видео.

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ДракаУбийствоСуд
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