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Цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске — конфликт попал на видео

На ролике видно, что они бьют женщину по голове

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Женщины громко матерились и размахивали руками

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Цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске. Конфликт попал на видео, которое было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск». По данным очевидцев, драка произошла в маршрутке № 30.

На ролике видно, что как минимум три женщины бьют по голове другую пассажирку. Они кричат и матерятся. Один из пассажиров пытается удержать их.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее. По указанному на сайте ЦУГАЭТ телефону диспетчера перевозчика, обслуживающего маршрут, трубку взял мужчина, который сообщил, что не имеет отношения к компании.

На прошлой неделе на парковке ТРЦ «Аура» произошел конфликт между несколькими мужчинами. Как рассказал НГС Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «ACT-54 Black», ссылаясь на очевидцев, несколько парней оскорбили женщин в хиджабах, после чего началась потасовка.

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