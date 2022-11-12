Цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске — конфликт попал на видео
На ролике видно, что они бьют женщину по голове
Цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске. Конфликт попал на видео, которое было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск». По данным очевидцев, драка произошла в маршрутке
На ролике видно, что как минимум три женщины бьют по голове другую пассажирку. Они кричат и матерятся. Один из пассажиров пытается удержать их.
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее. По указанному на сайте ЦУГАЭТ телефону диспетчера перевозчика, обслуживающего маршрут, трубку взял мужчина, который сообщил, что не имеет отношения к компании.
На прошлой неделе на парковке ТРЦ «Аура» произошел конфликт между несколькими мужчинами. Как рассказал НГС Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «ACT-54 Black», ссылаясь на очевидцев, несколько парней оскорбили женщин в хиджабах, после чего началась потасовка.