Новосибирец получил удар ножом во время драки во дворе рядом с крупным ЖК — его пытались реанимировать

Утром в воскресенье, 15 мая, в Новосибирске на смотровой площадке ЖК «Марсель» завязалась драка между двумя компаниями, в результате которой погиб мужчина.



По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», конфликт произошел утром, примерно в 06:00, один из мужчин получил ножевое ранение. На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой, пытавшиеся реанимировать пострадавшего.