Новосибирец получил удар ножом во время драки во дворе рядом с крупным ЖК — его пытались реанимировать
Следователи возбудили уголовное дело после гибели
Утром в воскресенье, 15 мая, в Новосибирске на смотровой площадке ЖК «Марсель» завязалась драка между двумя компаниями, в результате которой погиб мужчина.
По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», конфликт произошел утром, примерно в 06:00, один из мужчин получил ножевое ранение. На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой, пытавшиеся реанимировать пострадавшего.
В управляющей компании ЖК «Марсель» рассказали, что знают о случившемся, но комментарий давать отказались.
В пресс-службе СК по Новосибирской области подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что мужчина погиб от ножевого ранения.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
В конце апреля на улице Пермской в Ленинском районе произошла массовая драка между местными жителями. По словам очевидца, некоторые участники драки были вооружены ножами.