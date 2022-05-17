СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 63.44
eur 65.82
Тема дняПерекрыли улицу Ленина — там застрял мусоровоз
Все новости
Все новости

Новосибирец получил удар ножом во время драки во дворе рядом с крупным ЖК — его пытались реанимировать

Следователи возбудили уголовное дело после гибели

477
Конфликт во дворе ЖК «Марсель» случился утром в воскресенье

Конфликт во дворе ЖК «Марсель» случился утром в воскресенье

Поделиться

Утром в воскресенье, 15 мая, в Новосибирске на смотровой площадке ЖК «Марсель» завязалась драка между двумя компаниями, в результате которой погиб мужчина.

По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», конфликт произошел утром, примерно в 06:00, один из мужчин получил ножевое ранение. На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой, пытавшиеся реанимировать пострадавшего.

В управляющей компании ЖК «Марсель» рассказали, что знают о случившемся, но комментарий давать отказались.

В пресс-службе СК по Новосибирской области подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что мужчина погиб от ножевого ранения.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В конце апреля на улице Пермской в Ленинском районе произошла массовая драка между местными жителями. По словам очевидца, некоторые участники драки были вооружены ножами.

По теме (5)

Следственный комитетдраканожевое ранениеубийство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2