Массовая драка произошла в Ленинском районе — туда стянули не менее 10 экипажей полиции
По словам очевидцев, некоторые участники конфликта получили ножевые ранения
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На улице Пермской в Ленинском районе Новосибирска сегодня вечером произошла массовая драка между местными жителями, сообщил НГС очевидец.
Все участники драки — жители частного сектора. По словам очевидца, некоторые участники драки были вооружены ножами. На место ЧП съехались не менее 10 экипажей полиции, Росгвардия и медики.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что уточняют информацию.
Ранее НГС писал о массовой драке с участием курьеров.