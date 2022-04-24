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СрочноМассовая драка произошла в Ленинском районе
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Массовая драка произошла в Ленинском районе — туда стянули не менее 10 экипажей полиции

По словам очевидцев, некоторые участники конфликта получили ножевые ранения

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На место массовой драки съехались не меньше 10 экипажей полиции

На место массовой драки съехались не меньше 10 экипажей полиции

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На улице Пермской в Ленинском районе Новосибирска сегодня вечером произошла массовая драка между местными жителями, сообщил НГС очевидец.

Все участники драки — жители частного сектора. По словам очевидца, некоторые участники драки были вооружены ножами. На место ЧП съехались не менее 10 экипажей полиции, Росгвардия и медики.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что уточняют информацию.

Коллапс на Пермской был виден издалека

Коллапс на Пермской был виден издалека

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