«Не поделили дорогу»: стали известны подробности массовой драки с участием курьеров «Самоката» в Новосибирске

Массовая драка с участием курьеров сервиса доставки «Самокат» произошла из-за недопонимания. Участники не поделили дорогу. Об этом НГС сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера.
— Группа молодых людей напала на автокурьера-партнера «Самоката» из-за недопонимания на дороге. На помощь коллеге прибыли другие курьеры сервиса, что было запечатлено очевидцами на видео. Конфликт завязали люди в черной одежде. Их личности нам неизвестны. Мы создали рабочую группу для выяснения подробностей случившегося и справедливого разрешения ситуации. На данный момент все участники драки установлены и временно отстранены от доставки заказов. После инцидента со всеми курьерами-партнерами «Самоката» был проведен подробный инструктаж по поведению в подобных и других чрезвычайных ситуациях, чтобы напомнить каждому из них, как обезопасить себя и куда обращаться в критических обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе «Самоката».
В «Самокате» уточнили, что в полицию их курьеры не обращались.
— По нашим данным, ни одна из сторон в полицию не обращалась, пострадавших нет.
В полиции рассказали, что решение о возбуждении делопроизводства примут по результатам проверки.
— Устанавливаются участники, проводится проверка, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Инцидент произошел 7 января на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска. У одного из участников драки в руках заметили предмет, похожий на пистолет.
— Мы шли в сторону дома и увидели, как одна толпа молодых людей бежала за другой толпой парней в розовых куртках. Случилась потасовка, кто-то кричал: «Где пистолет? Доставай пистолет!» Мы видели в руках у парня пистолет. Вызвали полицию, — рассказывали очевидцы происшествия.