«Не поделили дорогу»: стали известны подробности массовой драки с участием курьеров «Самоката» в Новосибирске

Массовая драка с участием курьеров сервиса доставки «Самокат» произошла из-за недопонимания. Участники не поделили дорогу. Об этом НГС сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

— Группа молодых людей напала на автокурьера-партнера «Самоката» из-за недопонимания на дороге. На помощь коллеге прибыли другие курьеры сервиса, что было запечатлено очевидцами на видео. Конфликт завязали люди в черной одежде. Их личности нам неизвестны. Мы создали рабочую группу для выяснения подробностей случившегося и справедливого разрешения ситуации. На данный момент все участники драки установлены и временно отстранены от доставки заказов. После инцидента со всеми курьерами-партнерами «Самоката» был проведен подробный инструктаж по поведению в подобных и других чрезвычайных ситуациях, чтобы напомнить каждому из них, как обезопасить себя и куда обращаться в критических обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе «Самоката».