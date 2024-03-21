А может все-таки 15 суток? Прокуратура осталась недовольна решением суда по дебошу Кологривого — силовики хотят большего

Прокуратура Новосибирской области обжалует решение суда Центрального района о назначении Никите Кологривому арест в течение семи суток. В ведомстве уверены, что наказание мягкое, поэтому будут настаивать на 15 сутках ареста.
— Прокуратура не согласна с принятым судом решением в связи с мягкостью назначенного административного наказания, будет подан протест, — сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что сегодня судья вынес решение и назначил Кологривому семь суток административного ареста за мелкое хулиганство. Скандал со звездой из Новосибирска произошел в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. 20 марта появилось видео драки. Актер лежал на коленях у сотрудницы бара и начал к ней приставать. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.
Актер признался, что в тот момент был пьян. 20 марта его задержали, и ночь Никита Кологривый провел в спецприемнике.
Никита Кологривый просил у суда помилования и наказание в виде штрафа. Судья в ответ пошутил, что помиловать может только президент. Актер подчеркнул, что попросил прощения у всех, кого обидел и извинения были приняты.
Мы вели онлайн-трансляцию с заседания.