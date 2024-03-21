А может все-таки 15 суток? Прокуратура осталась недовольна решением суда по дебошу Кологривого — силовики хотят большего

Напомним, что сегодня судья вынес решение и назначил Кологривому семь суток административного ареста за мелкое хулиганство. Скандал со звездой из Новосибирска произошел в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. 20 марта появилось видео драки. Актер лежал на коленях у сотрудницы бара и начал к ней приставать. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.