Новосибирская компания получит 260 миллионов рублей на разработку патриотической игры «Смута»

По данным Habr.com, в техзадании на создание игры указано, что в качестве основы для сюжета нужно взять исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был впервые опубликован в 1829 году. Релиз игры запланирован на 2024 год.

На официальном сайте компании в разделе портфолио нет примеров готовых видеоигр: прежде Cyberia Limited самостоятельными проектами такого уровня не занималась. Их последний готовый проект, мобильная игра MECHARENA, была выпущена в 2018 году согласно официальной группе компании «ВКонтакте». Тогда же, по данным сервиса «Контур.Фокус», компания в последний раз искала сотрудников, при этом людей искали для работы не в Новосибирске, а в Минске.