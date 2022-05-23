Новосибирская компания получит
260 миллионов рублей на разработку патриотической игры «Смута»
Она станет первым самостоятельным проектом студии: раньше Cyberya Limited занималась заказной разработкой для зарубежных партнеров
АНО «Институт развития интернета» выделил сибирской компании Cyberia Limited 260 миллионов рублей на разработку компьютерной игры в жанре RPG «Смута», сообщил «Коммерсант». Грант пойдет на разработку патриотической видеоигры, действия которой будут происходить на Руси в период смуты.
Институт развития интернета (ИРИ) образован в 2014 году как площадка для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. С 2022 года — оператор конкурса на создание национального контента в цифровой среде.
По данным Habr.com, в техзадании на создание игры указано, что в качестве основы для сюжета нужно взять исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был впервые опубликован в 1829 году. Релиз игры запланирован на 2024 год.
На официальном сайте компании в разделе портфолио нет примеров готовых видеоигр: прежде Cyberia Limited самостоятельными проектами такого уровня не занималась. Их последний готовый проект, мобильная игра MECHARENA, была выпущена в 2018 году согласно официальной группе компании «ВКонтакте». Тогда же, по данным сервиса «Контур.Фокус», компания в последний раз искала сотрудников, при этом людей искали для работы не в Новосибирске, а в Минске.
Товарный знак будущей игры «Смута» разработчики уже придумали, соответствующая заявка
Получение гранта может быть связано с конкурсом на создание видеоигр патриотической направленности, о котором писал Habr.ru в январе 2022 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания Cyberia Limited (ООО «Сайберия Лимитед») основана в 2015 году, ее учредители — Эльмира Холодова и Алексей Копцев, последний также является генеральным директором. Выручка компании за 2021 год составила 36,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,3 миллиона рублей. В компании числится 5 человек. Основным видом деятельности является консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий. По данным «Коммерсанта», разработчики работали на заказ для зарубежных партнеров на движке Unity.
Ранее НГС писал о том, что новосибирские разработчики выпустили игру про пандемию: там нужно добывать туалетную бумагу и топить печку долларами.