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«Слово пацана», «Смута» и не только. Институт развития интернета подвел итоги 2023 года и рассказал о ближайших планах

Рассказываем, какие сериалы и игры выйдут при поддержке ИРИ

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Сериал «Слово пацана» (18+) стал одним из самых успешных проектов при поддержке ИРИ

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Институт развития интернета подвел итоги 2023 года и поделился планами на этот год. Организация объявила о партнерстве с исследовательской компанией Mediascope и рассказала о трендах цифрового рынка. Рассказываем, о чем говорили на презентации ИРИ сегодня.

Итоги 2023 года

При поддержке ИРИ в 2023 году вышло почти 400 проектов, треть из которых — контент в блогосфере, а количество просмотров составило 6,5 миллиарда. Контент публикуется также на стриминговых площадках, просмотры проектов на российских онлайн-площадках составили 334 миллиона. Среди наиболее популярных сериалов — «Слово пацана» (18+), «Мастодонт» (16+), «Политех» (16+), «Крутая перемена» (18+) и другие.

— Итоги 2023 года показывают не только, как растет ИРИ, но и как растет рынок российского контента. По данным Mediascope, из топ-20 проектов прошлого года в прокате большая часть — отечественные. По нашим данным, ситуация на онлайн-платформах схожая: отечественные сериалы и документальные проекты — в топе по просмотрам. А это значит, что решается главная задача: российский контент не просто выходит, а становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории, — сказал генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

В этом году ИРИ планирует выпустить 18 ТВ-проектов. Для сравнения: в 2022-м их было всего три, а в 2023-м — 15. На поддержку проектов планируют направить 18,2 миллиарда рублей.

Партнерство с Mediascope

Также ИРИ и Mediascope объявили о стратегическом партнерстве. Генеральный директор исследовательской компании Руслан Тагиев рассказал о системе, которая осуществляет обработку данных по онлайн-кинотеатрам и преобразует их в стандартные метрики анализа медиарынка.

Помимо данных о времени и длительности взаимодействия пользователей с контентом, в системе также есть информация о названии, хронометраже, дате и стране производства контента.

— Мы реализовали систему, которая на лету принимает и обрабатывает огромные потоки внешних данных, а затем преобразовывает их в информацию, близкую к аудиторным стандартам медиарынка. Эта работа играет большую роль в повышении прозрачности рынка и формировании единых метрик для измерения онлайн-видео, — заявил Тагиев.

В рамках партнерства ИРИ будет использовать данные Mediascope в своей работе.

Тренды цифрового рынка

Также в ИРИ рассказали о том, какие темы будут популярными у российской аудитории в 2024 году. По их словам, на смену интереса к национальным сказкам придет фэнтези. В планах — поддержка музыкальных и аудиальных проектов и кросс-форматные истории, например, с музеями.

Кроме того, усилится интерес к национальной культуре. Институт развития интернета планирует поддерживать проекты, связанные с малоизученными периодами истории и менее известными героями. Особое внимание обратят на проекты, посвященные истории XII—XIII веков.

Также ИРИ планирует развивать онлайн-шоу и форматы.

Проекты 2024 года

Среди ожидаемых релизов в январе — мае 2024 года — шпионская драма «ГДР» (16+) о противостоянии разведок мира в 80–90-е годы в Берлине, сериал «Десять дней до весны» о событиях 2014 года в Крыму, первый художественный сериал на тему СВО «20/22» (16+) и другие патриотические проекты.

Помимо этого, при поддержке ИРИ будут выходить семейные сериалы и контент для подростков. Например, комедийный сериал «Многодетство» (6+), где главный герой разрабатывает проект мечты — идеальный жилой комплекс для больших и дружных семей, первый российский сериал о важной профессии «Курьеры», детский приключенческий проект «Три друга, клад и матрос Кошка» и многие другие.

Также планируется выход ожидаемой компьютерной игры «Смута» (12+) на игровой площадке VK Play.

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