«Слово пацана», «Смута» и не только. Институт развития интернета подвел итоги 2023 года и рассказал о ближайших планах

Институт развития интернета подвел итоги 2023 года и поделился планами на этот год. Организация объявила о партнерстве с исследовательской компанией Mediascope и рассказала о трендах цифрового рынка. Рассказываем, о чем говорили на презентации ИРИ сегодня.
Итоги 2023 года
При поддержке ИРИ в 2023 году вышло почти 400 проектов, треть из которых — контент в блогосфере, а количество просмотров составило 6,5 миллиарда. Контент публикуется также на стриминговых площадках, просмотры проектов на российских онлайн-площадках составили 334 миллиона. Среди наиболее популярных сериалов — «Слово пацана» (
— Итоги 2023 года показывают не только, как растет ИРИ, но и как растет рынок российского контента. По данным Mediascope, из
В этом году ИРИ планирует выпустить 18 ТВ-проектов. Для сравнения: в
Партнерство с Mediascope
Также ИРИ и Mediascope объявили о стратегическом партнерстве. Генеральный директор исследовательской компании Руслан Тагиев рассказал о системе, которая осуществляет обработку данных по онлайн-кинотеатрам и преобразует их в стандартные метрики анализа медиарынка.
Помимо данных о времени и длительности взаимодействия пользователей с контентом, в системе также есть информация о названии, хронометраже, дате и стране производства контента.
— Мы реализовали систему, которая на лету принимает и обрабатывает огромные потоки внешних данных, а затем преобразовывает их в информацию, близкую к аудиторным стандартам медиарынка. Эта работа играет большую роль в повышении прозрачности рынка и формировании единых метрик для измерения онлайн-видео, — заявил Тагиев.
В рамках партнерства ИРИ будет использовать данные Mediascope в своей работе.
Тренды цифрового рынка
Также в ИРИ рассказали о том, какие темы будут популярными у российской аудитории в 2024 году. По их словам, на смену интереса к национальным сказкам придет фэнтези. В планах — поддержка музыкальных и аудиальных проектов и кросс-форматные истории, например, с музеями.
Кроме того, усилится интерес к национальной культуре. Институт развития интернета планирует поддерживать проекты, связанные с малоизученными периодами истории и менее известными героями. Особое внимание обратят на проекты, посвященные истории
Также ИРИ планирует развивать онлайн-шоу и форматы.
Проекты 2024 года
Среди ожидаемых релизов в январе — мае 2024 года — шпионская драма «ГДР» (
Помимо этого, при поддержке ИРИ будут выходить семейные сериалы и контент для подростков. Например, комедийный сериал «Многодетство» (
Также планируется выход ожидаемой компьютерной игры «Смута» (