«Слово пацана», «Смута» и не только. Институт развития интернета подвел итоги 2023 года и рассказал о ближайших планах

— Итоги 2023 года показывают не только, как растет ИРИ, но и как растет рынок российского контента. По данным Mediascope, из топ-20 проектов прошлого года в прокате большая часть — отечественные. По нашим данным, ситуация на онлайн-платформах схожая: отечественные сериалы и документальные проекты — в топе по просмотрам. А это значит, что решается главная задача: российский контент не просто выходит, а становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории, — сказал генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

