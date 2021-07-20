«Только вниз не смотрите»: как 74-летняя сибирячка уже полвека учит прыгать с парашютом. Репортаж с аэродрома

НГС снял фильм про известного инструктора парашютного спорта Нину Лакизу
Прыжок с парашютом для одних — мечта, для других — сумасшествие. Подняться на километр и сделать шаг в открытое пространство, увидеть мир с высоты и приземлиться на землю — впечатления, полученные за несколько часов, останутся на всю жизнь. Нину Лакизу, летчика-инструктора парашютного спорта, знают во всей Сибири. За полвека она подготовила тысячи спортсменов и любителей, сама прыгала с парашютом, уже будучи на пенсии. 74-летняя инструктор до сих пор работает. Ее прямолинейность, строгость, доброта, чувство юмора и профессионализм не оставят равнодушными даже тех, кто далек от парашютного спорта. НГС побывали на уроках Нины Лакизы и посмотрели, как ее ученики прыгают с парашютом. Подробности — в нашем репортаже.
В этом видео вы увидите, как проходят прыжки с парашютом на бердском аэродроме, и даже немного почувствуете себя учеником именитого инструктора.
Июль, воскресенье, 7 утра. На бердском аэродроме уже полно народу. Недалеко от входа на территорию стоит Ту-104, который уже несколько лет восстанавливает авиамеханик-любитель Мария Карманова. Сегодня вокруг лайнера кипит жизнь: инструкторы сортируют парашюты, ставят стол для регистрации и выписки сертификатов. Кто-то уже переодевается и идет на медосмотр.
— Куда вы свернули? Неправильно. Я же объясняла, что поворот дальше, тут, где лайнер, — говорит кому-то по телефону Нина Васильевна. Кажется, сегодня она здесь главная. Перед съемкой она смеется, спрашивает у оператора, стоит ли вешать петличку, ведь скоро начнет ругаться.
Нина Васильевна Лакиза — летчик-инструктор-парашютист 1-го класса, мастер спорта СССР по парашютному спорту, судья международной категории по парашютному спорту. Окончила Центральную объединенную летно-техническую школу ДОСААФ СССР в Липецке. В 1968 году по распределению попала в Новосибирск. Летала на самолетах Як-18, Як-12, Ан-2. Общий налет — 4440 часов, знает больше 10 типов парашютов. На счету Нины Лакизы 2687 прыжков с парашютом. Больше 50 лет проработала в Новосибирском аэроклубе. Обучала курсантов-призывников для Воздушно-десантных войск, готовила к прыжкам курсантов Сибирского кадетского корпуса, желающих прыгнуть с парашютом впервые. Сейчас ей 74 года, она до сих пор работает.
Глядя на Нину Васильевну, не скажешь, что у человека столько регалий. Общается просто, шутит, немного строжится и по-хорошему волнуется. Сегодня прыгают ее подопечные — и спортсмены, и юники (так она называет юниоров).
— Любители! Значит, вот там разгрузили парашюты — там есть запасные парашюты. Приносите их вот на первый столб, — командует Нина Васильевна, а позже зовет всех построиться для повторения инструкций. — Голову раньше времени не высовывайте, по горизонту наблюдайте. На точке — длительный сигнал сирены, голос инструктора. Не резко, но энергично. Шагаете под 90, ножки вместе, пятую точку пониже, и начинаете отсчет: 121, 122, 123, на полностью вытянутую руку. Кольцо. Затем продолжаете отсчет, идет процесс открытия.
Со стороны, во всяком случае для того, кто ни разу не прыгал с парашютом, все эти команды, алгоритмы и инструкции выглядят чем-то сложным. Кажется, все забудешь, когда дверь самолета откроется и нужно будет сделать тот самый шаг в пустоту.
— Сколько нервов, это же надо быть такими чиканушками, — по-доброму смеется женщина, которая пришла поддержать своего друга.
У всех, кто решил прыгать, разная мотивация: испытать себя, преодолеть страх, получить впечатления. Кому-то подарили сертификат. Сначала учат теорию, потом отрабатывают инструкции на аэродроме, а дальше уже сам прыжок.
Жара или холод — не имеет значения. Парашютист должен быть одет полностью — майки и шорты недопустимы, повторяет Нина Васильевна и говорит неподготовленным, что придется делиться одеждой (кстати, она действительно потом кому-то отдала свою кофту и брюки). Это на случай, если парашютист приземлится не в поле, а, например, заденет ветки деревьев, которые могут поранить.
— Используя мышцы своих рук, я могу перемещаться в воздушном пространстве в нужном направлении, куда мне необходимо. Натянул вперед — купол пойдет медленно вперед. Натянул заднюю — купол пошел медленно назад. Натянул две правые — право, натянул две левые — лево, — учит Нина Васильевна. — И не смотрите вниз — вот где страх обуревает. Шагнуть. Вы у открытой двери в первый раз, правильно? Центр тяжести. И видите, я уже не туда смотрю, а вот так сижу. Взгляд по горизонту.
После серьезных правил, четких инструкций и контрольных вопросов Нина Васильевна успокаивает, говорит, что все будет хорошо, всем может быть страшно и можно зажмуриться. Но все выученное быстро вспомнится. Главное — сделать шаг.
— «Снижаюсь» не значит, что ничего делать не надо. Поглядывайте друг за другом, перекликайтесь. Душа начнет петь. Тишина. Горланьте песни. И в душе, можно и в атмосферу, — говорит Нина Васильевна. — Но не забываете, что самый ответственный момент прыжка — это приземление.
В последний раз Нина Васильевна прыгала в 2010 году на показательных выступлениях. Она говорит, что запросто могла бы сделать это сейчас, но в ее возрасте уже выше риск нежелательных последствий при приземлении. И это единственное, что ее сдерживает. Свой первый прыжок, кстати, она помнит в деталях — ей было всего шестнадцать.
Посвятившая жизнь небу, Нина Васильевна говорит, что практически прожила на аэродроме. Часто брала туда свою дочь. А муж понимает такую отдачу, потому что сам связан с небом.
— Он был инструктором на вертолетах, курсантов готовили. Здесь познакомились, поженились, дочка родилась. Со мной на аэродроме она тоже в основном пробыла. Он понимал мою работу. Я уходила в 7 утра и в 11 вечера только приходила. Так же, как вот сейчас готовишь: приходишь к 10 часам и в 10 вечера иногда уходишь, — говорит Нина Васильевна.
Несмотря на усталость, уйти с работы пока не получается.
Работа тяжелая. Но любимая... это уже действительно, — улыбается Нина Васильевна. — Просто ты так хорошо все знаешь, рад бы передать опыт, но так не шибко кто и хочет.
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