«Только вниз не смотрите»: как 74-летняя сибирячка уже полвека учит прыгать с парашютом. Репортаж с аэродрома

— Он был инструктором на вертолетах, курсантов готовили. Здесь познакомились, поженились, дочка родилась. Со мной на аэродроме она тоже в основном пробыла. Он понимал мою работу. Я уходила в 7 утра и в 11 вечера только приходила. Так же, как вот сейчас готовишь: приходишь к 10 часам и в 10 вечера иногда уходишь, — говорит Нина Васильевна.

Несмотря на усталость, уйти с работы пока не получается.

Работа тяжелая. Но любимая... это уже действительно, — улыбается Нина Васильевна. — Просто ты так хорошо все знаешь, рад бы передать опыт, но так не шибко кто и хочет.

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