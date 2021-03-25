Темнокожие курсанты прыгнули с парашютом под Новосибирском — 14 захватывающих кадров с аэродрома

Сегодня, 25 марта, в Новосибирске пятикурсники спецфакультета высшего военного командного училища выполнили свои первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, на сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на аэродроме «Бердск-Южный» — показываем, как шла подготовка к прыжкам и что было после приземления.