Темнокожие курсанты прыгнули с парашютом под Новосибирском — 14 захватывающих кадров с аэродрома

Курсанты из Африки впервые прыгнули с парашютом в Сибири
Сегодня, 25 марта, в Новосибирске пятикурсники спецфакультета высшего военного командного училища выполнили свои первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом.
Как сообщили в пресс-службе ЦВО, на сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на аэродроме «Бердск-Южный» — показываем, как шла подготовка к прыжкам и что было после приземления.
— Мне очень понравилось, правда, было страшно, когда поднимались на вертолете. Сейчас, после приземления, уже нормально. Это был первый раз. Дальше, в следующий раз, думаю, будет круче. Хочется прыгнуть с парашютом еще, — рассказал Цитарон из Республики Конго.
В июне 2020 года НГС рассказывал, 80-летняя жительница Новосибирска Тамара Киринкова впервые прыгнула с парашютом с четырех тысяч метров в честь своего юбилея. А в июне 2019 года четыре спортсмена-парашютиста впервые в истории Новосибирска собрали в небе фигуру в форме ромба. Они совершили прыжок в вингсьютах — специальных костюмах-крыльях, позволяющих выполнять планирующие полёты.