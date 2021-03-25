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Темнокожие курсанты прыгнули с парашютом под Новосибирском — 14 захватывающих кадров с аэродрома

В высшем военном командном училище есть ученики из стран Азии, Африки и Ближнего Востока

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Перед первым прыжком курсантам провели инструктаж

Перед первым прыжком курсантам провели инструктаж

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Курсанты из Африки впервые прыгнули с парашютом в Сибири

Сегодня, 25 марта, в Новосибирске пятикурсники спецфакультета высшего военного командного училища выполнили свои первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, на сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на аэродроме «Бердск-Южный» — показываем, как шла подготовка к прыжкам и что было после приземления.

Курсанты укладывают парашют&nbsp;

Курсанты укладывают парашют 

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И проверяют наличие стропореза

И проверяют наличие стропореза

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Подготовка к прыжку с парашютом начинается еще на земле

Подготовка к прыжку с парашютом начинается еще на земле

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В череде обязательных подготовительных действий к полету&nbsp;— приматывание скотчем обуви

В череде обязательных подготовительных действий к полету — приматывание скотчем обуви

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Шапки приматывают клейкой лентой, чтобы их было не потерять&nbsp;

Шапки приматывают клейкой лентой, чтобы их было не потерять 

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Такое действие может показаться кому-то странным, но так курсанты репетируют раскрытие парашюта и отрабатывают методику приземления

Такое действие может показаться кому-то странным, но так курсанты репетируют раскрытие парашюта и отрабатывают методику приземления

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Остаются считаные минуты до того, как вертолет оторвется от земли

Остаются считаные минуты до того, как вертолет оторвется от земли

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Прыжки выполняют с борта вертолета Ми-8АМТШ&nbsp;на аэродроме «Бердск-Южный»

Прыжки выполняют с борта вертолета Ми-8АМТШ на аэродроме «Бердск-Южный»

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Перед прыжком каждый участник прошел&nbsp;обязательный медицинский осмотр<br>

Перед прыжком каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр

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Свой первый прыжок курсанты выполнили с высоты 800 метров

Свой первый прыжок курсанты выполнили с высоты 800 метров

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Ученики использовали парашютные системы Д-10<br>

Ученики использовали парашютные системы Д-10

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После приземления парашютистов забирали на снегоходах&nbsp;

После приземления парашютистов забирали на снегоходах 

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— Мне очень понравилось, правда, было страшно, когда поднимались на вертолете. Сейчас, после приземления, уже нормально. Это был первый раз. Дальше, в следующий раз, думаю, будет круче. Хочется прыгнуть с парашютом еще, — рассказал Цитарон из Республики Конго.

У нашего героя счастливое лицо, потому что он получил значок за свой первый прыжок с парашютом

У нашего героя счастливое лицо, потому что он получил значок за свой первый прыжок с парашютом

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В июне 2020 года НГС рассказывал, 80-летняя жительница Новосибирска Тамара Киринкова впервые прыгнула с парашютом с четырех тысяч метров в честь своего юбилея. А в июне 2019 года четыре спортсмена-парашютиста впервые в истории Новосибирска собрали в небе фигуру в форме ромба. Они совершили прыжок в вингсьютах — специальных костюмах-крыльях, позволяющих выполнять планирующие полёты.

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НВВКУкурсантыпрыжок с парашютом
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