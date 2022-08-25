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Народная премия НГСОнлайн-трансляция

Андрей Малахов на сцене Оперного театра: гости собираются на «Народную премию НГС»

Следим за шоу в НОВАТе в нашем онлайн-репортаже

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Сегодня, 25 августа, в Новосибирске проходит четвертая «Народная премия НГС». Сегодня на сцене оперного театра мы наградим бизнес, который делает нашу жизнь лучше в любое время.

Все лето горожане выбирали лучшие компании этого города, а 1 августа началось голосование. В шорт-лист попали 100 компаний — по 10 в каждой из 10 номинаций. Своими голосами каждый из вас благодарил бизнес, который ценит и любит.

Проголосовать можно было только один раз и за одного участника. Голосование закончилось только этой ночью, совсем скоро мы услышим имена победителей со сцены НОВАТа — начинаем следить за награждением в нашем онлайн-репортаже.

В этом году мы будем вести и видеотрансляцию из зала! Она начнется ближе к 19 часам, подключайтесь.

Маша Вьюн

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В зале пока пусто, но на улице уже начался сбор гостей!

В зале пока пусто, но на улице уже начался сбор гостей!

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Маша Вьюн

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Дорогие читатели, приветсвуем вас! До начала церемонии награждения победителей «Народной премии» осталось совсем немного, а мы начинаем нашу онлайн-трансляцию.

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Народная премия НГС
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