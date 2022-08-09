Проглоченная зубная щетка и боль в спине во время секса: новосибирские медцентры — о необычных случаях из практики
Номинанты «Народной премии НГС» рассказали о своих сильных сторонах
1 августа мы опубликовали шорт-лист, в который вошли 100 номинантов на «Народную премию НГС». Их выбрали жители города, а теперь они же решают, кто из компаний победитель в каждой из номинаций. Голосование продлится до 24 августа. Мы будем знакомить вас с каждой десяткой лучших, по мнению новосибирцев. Начинаем с самой активной номинации — «Медицинский центр года». Их представители рассказали нам о самых необычных и важных случаях из врачебной практики.
По данным 2ГИС, в Новосибирске существует 307 многопрофильных медицинских центров. И 513 государственных больниц и поликлиник.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Центр новых медицинских технологий. Голосуйте!
— К нам обратился мужчина в возрасте 32 лет. За несколько лет до этого он попал в ДТП на своем мотоцикле, в котором получил перелом таза и перелом левой большеберцовой кости, а его левая нога стала короче на 3 см. Операция ему не помогла: даже спустя 3 года после происшествия боли не ушли.
Мы провели обследование и выяснили, что кость восстановилась в неправильном положении и начался ее некроз. Было решено оперировать. Мы воссоздали травмированную кость на 3D-принтере и провели операцию по замене тазобедренного сустава. Пациент сказал, что впервые за три года боли отступили и получилось выспаться. Длина нижней конечности также была восстановлена, — описали случай из практики в Центре новых медицинских технологий.
Филиалы Центра новых медицинских технологий расположены на правому, левом берегу и в Академгородке. Ключевые направления сформировались в узкоспециализированные центры, например, маммологический, травматологии и ортопедии, мужского и женского здоровья и так далее. ЦНМТ сотрудничает с Министерством здравоохранения, в том числе оказывая лечение по ОМС и федеральным квотам. В марте 2021 года ЦНМТ получил статус Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для обеспечения своевременной диагностики и дальнейшей необходимой маршрутизации онкологических пациентов по ОМС.
Клиника эстетической косметологии RED CLINIC. Голосуйте!
— Весной к нам обратился молодой человек, чтобы пройти лечение на определенном аппарате. На фото были видны лишь веснушки на лице, и я подумала: «Зачем ему убирать веснушки»? Но всё-таки решила принять его.
Приходит парень, высоченный, с багровым лицом и я, конечно, понимаю, что есть проблема акне. Заполнив документы, он идет на первую процедуру. После процедуры я назначаю ему наружное лечение.
Каждую процедуру мы приятно болтали, он расспрашивал меня, каково это быть врачом. Я услышала, что он не знал, куда поступать с 9 классами и дала совет: «Подавай документы в медицинский колледж, потом пойдешь в универ и на этой планете появится еще один прекрасный врач!»
После четырех наших встреч результат был просто потрясающим! Я узнала от него, что со своей эстетической проблемой он не мог выходить на улицу без очков, кепки и маски, даже когда был отменен масочный режим. Он очень стеснялся своего лица.
После лечения пришла уверенность в себе! Парень сменил имидж, занялся спортом и похудел — я не узнала его, когда он снова пришел ко мне. Просто нереальный красавчик — приятный и вежливый. Он делился своими личными историями, и мы очень подружились.
В один дождливый день он приехал в клинику с букетом красных цветов и благодарностями. Мы долго общались и даже звонили вместе в медицинский колледж, чтобы узнать информацию. В последующем он подал документы в колледжи Екатеринбурга и Казани, — историю дружбы пациента и доктора описала главный врач клиники Виктория Левченко.
RED CLINIC открылась 2 года назад: ее история начиналась с небольшой косметологии с двумя кабинетами и выросла в два филиала на правом и левом берегу.
Стоматологическая клиника SKYDENT. Голосуйте!
— К нам обратилась 90-летняя ветеран ВОВ — замечательный, жизнерадостный человек, с желанием расстаться с больным зубом. После осмотра и оценки состояния полости рта пациентки было принято решение о полном протезировании с применением дентальных имплантатов. Были удалены разрушенные зубы, установлены 8 имплантатов и проведено протезирование несъемными протезами обеих челюстей.
Мы сделали это бесплатно совместно с известной шведской компанией-производителем имплантатов. Сегодня пациентка пользуется новыми зубами, не ограничивает себя в своих гастрономических предпочтениях, улыбается, разговаривает и радуется жизни, а также регулярно приходит на профилактические осмотры, — рассказали журналисту НГС в клинике Skydent.
Клиника Skydent появилась в 2016 году. Своей сильной стороной они считают реализацию комплексного плана лечения, возможность проведения лечения в условиях общей анестезии, по медицинских показаниям, а также пациентов с особенностями развития. В Skydent Kids хотят вырастить здоровое поколение детей, которое не боится стоматологов, умеет правильно ухаживать за полостью рта с самого детства. Клиника участвует в социальных проектах, посещает детские сады и школы с бесплатными уроками гигиены.
Сеть медицинских центров «Семейный доктор». Голосуйте!
— Годовалый ребенок был с семьей на природе: от костра отскочил уголек и попал ему в глаз. Родители обращались в разные клиники города, но их не принимали, потому что ребенок маленький, предлагали только общий наркоз. За три дня у ребенка уже было воспаление гнойного характера, и удаление было затруднено. Мы удалили инородное тело и вылечили воспаление, без наркозов, а под местными обезболивающими, — подчеркнули в клинике «Семейный доктор».
Клиника «Семейный доктор» была основана доктором Юлией Фирсовой в 2016 году по формату у дома, а теперь это 6 медицинских центров в Новосибирске. В клинике говорят, что отдельной похвалы заслуживают медицинские сестры, которые виртуозно берут кровь из вены у маленьких детей. В их филиалы на Чистой Слободе привозят малышей из Коченево и Колывани, а в филиал в Первомайском районе — из Искитима и Бердска.
Многопрофильный медицинский центр INVITRO. Голосуйте!
— В 2009 году в лабораторию на консультацию к врачу-инфекционисту обратилась мама с 12-летней девочкой, у которой был синдром гепатита неуточненной природы. До этого почти месяц она лежала в детской инфекционной больнице. Там врачи исключили вирусные гепатиты В и С и направили на амбулаторное обследование. В поликлинике помочь не смогли — обратились к нам.
Синдром гепатита, судя по результатам биохимического анализа крови, был очень выраженным. Мы назначили полный спектр обследований для выявления природы гепатита, что крайне важно для назначения адекватной терапии. Помимо наиболее частых причин поражения печени — инфекционных, прежде всего вирусных гепатитов В и С, в подобных случаях также могут быть аутоиммунные гепатиты, наследственные заболевания — обменные поражения печени, токсические гепатиты.
В то время полное обследование синдромов гепатита у ребенка занимало до 1,5 месяца. Кровь отвозилась в разные лаборатории, результатов приходилось ждать по несколько недель, только потом мы собирали всё вместе и могли поставить диагноз.
Мы провели полный лабораторный скрининг за 4 дня. Помимо рутинного обследования было выполнено более 20 редких иммунохимических исследований. К сожалению, сдать такие анализы в рамках ОМС проблематично в силу их редкости. По результатам исследований был поставлен диагноз — аутоиммунный гепатит 1-го типа — и оперативно назначено необходимое лечение.
Аутоиммунный гепатит — редкая патология печени, при которой иммунная система человека вырабатывает специфические антитела к собственным клеткам печени. Причина этого заболевания не установлена до сих пор. При выявлении такого заболевания жизненно важно быстрое диагностирование и назначение терапии.
Если таким пациентам после появления клинических симптомов не поставить правильный диагноз, то у них в течение полугода-года формируется цирроз печени. При этом существует достаточно эффективная терапия, способная затормозить прогрессирование данного заболевания. Поэтому для таких пациентов на счету каждый день, сэкономленный для постановки верного диагноза, — объяснил лечащий врач, врач-инфекционист «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.
Медицинская компания «Инвитро» основана в 1995 году и стала первой в России частной медицинской лабораторией. У нее более 1700 медицинских офисов на всей территории присутствия и более 2500 видов лабораторных исследований. В 2022 году «Инвитро» отметит 15 лет присутствия в Сибири. В Новосибирске расположена крупнейшая за Уралом лаборатория «Инвитро», которая делает около миллиона исследований в месяц.
В Новосибирске под брендом «Инвитро» работает более 50 медицинских офисов практически в каждом районе города. А в 2022 году открылся еще и многопрофильный медицинский центр под брендом «Инвитро» площадью более 1000 квадратных метров. В нем предусмотрены взрослое и детское отделения, ведут прием более 20 высококвалифицированных специалистов.
Клиника «Претор». Голосуйте!
— К нам на прием обратилась молодая женщина, которая отдыхала в одном из санаториев курорта Белокуриха. Однажды утром она чистила зубы и случайно проглотила зубную щетку, щеточками вниз. Она обратилась в разные санатории Белокурихи, в одну городскую больницу Бийска, но необходимую помощь ей оказать не могли.
В итоге она попала к нам. Эндоскописты с помощью изменения положения тела и нагнетания желудка жидкостью низвели зубную щетку в желудок. Поймали ее за щеточки щипцами эндоскопа и осторожно эвакуировали из желудка. Если бы это не удалось выполнить нашему врачу, то щетка застряла бы, осталась на уровне двенадцатиперстной кишки, что привело к неизбежной хирургической операции, — заметили в клинике «Претор».
Клиника «Претор» была создана под другим названием — «Ваше здоровье» — в 2001 году. У нее есть амбулаторно-диагностическое и стационарное отделения. На сегодняшний день здесь принимают более 16 тысяч пациентов в месяц. В клинику приезжают на лечение пациенты не только из Новосибирска и области, но и с других регионов и стран — Казахстана, США, Мексики.
Клиника «Евромед». Голосуйте!
— Пожалуй, достаточно ярко принципы нашей работы иллюстрирует недавний случай, который произошел в отделении амбулаторной травматологии, когда за 10 минут до закрытия клиники к нам обратился маленький пациент с родителями, чей дачный отдых был прерван неудачным падением малыша.
Дежурный врач и сотрудники отделения оказали неотложную помощь, провели обследование, а уже на следующий день ребенку сделали операцию в нашем отделении оперативной травматологии и ортопедии. Мы стремимся оказать помощь в максимально сжатые сроки с максимальной эффективностью, — говорит Ирина Подволоцкая, главный врач клиники «Евромед».
За 15 лет существования клиника выросла с 8 консультативных кабинетов до 3 полномасштабных филиалов. Стоматологическое подразделение «Евромеда» — самостоятельная сеть стоматологий «СтильДент», в 2021 году стала победителем «Народной премии НГС».
Стоматологическая клиника WHITE provenance. Голосуйте!
— В практике одного из стоматологов-ортодонтов был уникальный случай: девочка-подросток с Чукотки захотела поставить брекеты. План ее лечения был рассчитан на 1 год и 12 посещений, но из-за коронавирусной инфекции были ограничены в том числе полеты. Поэтому пациенту удалось прилететь на плановые приемы всего 4 раза. И за 4 посещения мы смогли выровнять зубы и сняли брекеты.
Стоит признаться, что отличный результат мы получили и в силу молодого возраста пациента, и удачного попадания в рост лицевого скелета и челюстных костей, и профессионализма врача. Мы это называем ортодонтическим чудом. И искренне желаем и другим пациентам получать наилучший результат за максимально короткие сроки, — желают в клинике WHITE provenance.
В клинике рассказывают, что одни из популярных услуг у них — это отбеливание, брекеты, виниры и имплантация зубов, а основанием для создания стоматологической клиники назвали огромное желание приносить пользу для жителей Новосибирска. В клинике подчеркнули, что стараются изменить отношение людей к здоровью собственных зубов, к боязни их лечения и для этого собрали опытный коллектив.
Центры семейной медицины «Здравица». Голосуйте!
— Пациентка обратилась к одному из неврологов с жалобой на боли в стопах. Боль была настолько сильной, что она уже не могла самостоятельно ходить: муж буквально носил ее по квартире на руках. По ее словам, была на осмотре у нескольких врачей в разных клиниках, но назначенная терапия не приносила результата. Отсюда — эмоциональная подавленность, страхи, неоправданные ожидания.
После сбора анамнеза, лабораторных исследований врач назначила адекватную схему лечения, которая сразу изменила ситуацию к лучшему. Ушли нестерпимые боли, пациентка стала самостоятельно ходить, улучшилось эмоциональное состояние. Результатом все остались довольны, — отмечают в «Здравице».
Сейчас в сети «Здравица» 8 центров. За последние несколько лет сеть увеличила территориальную доступность: открыла еще одну клинику на левом берегу и филиал на 6-м микрорайоне, в новом ЖК «Онега».
Центр восстановительной медицины Kinetiq. Голосуйте!
— Субботний прием невролога очень богат на интересные клинические случаи. Утром на прием с супругой обратился мужчина 70 лет с выраженными болями в спине. Пациент находился в вынужденном положении и боялся лишний раз пошевелиться. Заболел накануне ночью: во время исполнения супружеского долга возникли боли в поясничном отделе позвоночника.
Вызвал бригаду скорой помощи, получил обезболивающую терапию и рекомендацию обратиться к неврологу. После манипуляций на приеме у нас пациент самостоятельно встал с кушетки, смог наклониться вперед без боли, — порадовались за пациента в центре.
В день вручения «Народной премии НГС», 25 августа, центр восстановительной медицины отметит свой первый день рождения — 1 год. Круг пациентов очень широк — от профессиональных спортсменов до дачников и офисных работников.
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Ранее мы рассказывали, на что были готовы пойти новосибирские компании ради выдвижения на «Народную премию НГС».