Проглоченная зубная щетка и боль в спине во время секса: новосибирские медцентры — о необычных случаях из практики

Мы провели обследование и выяснили, что кость восстановилась в неправильном положении и начался ее некроз. Было решено оперировать. Мы воссоздали травмированную кость на 3D-принтере и провели операцию по замене тазобедренного сустава. Пациент сказал, что впервые за три года боли отступили и получилось выспаться. Длина нижней конечности также была восстановлена, — описали случай из практики в Центре новых медицинских технологий.



Филиалы Центра новых медицинских технологий расположены на правому, левом берегу и в Академгородке. Ключевые направления сформировались в узкоспециализированные центры, например, маммологический, травматологии и ортопедии, мужского и женского здоровья и так далее. ЦНМТ сотрудничает с Министерством здравоохранения, в том числе оказывая лечение по ОМС и федеральным квотам. В марте 2021 года ЦНМТ получил статус Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для обеспечения своевременной диагностики и дальнейшей необходимой маршрутизации онкологических пациентов по ОМС.

