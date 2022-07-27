Ужин в подарок и специальный тариф в отеле: на что готовы пойти компании ради выдвижения на «Народную премию НГС»
Некоторые из них стали рассказывать историю своего создания и описывать плюсы
Новосибирские компании продолжают агитировать горожан выдвигать их на «Народную премию НГС», которая в этом году проходит четвертый раз. Кто-то рассказывает историю создания своей компании, кто-то говорит о преимуществах, а кто-то обещает какие-то бонусы и подарки взамен. Подробности — в нашем материале.
— Спортсмены, объединяйтесь, пара кликов, и готово! Будет прикольно, если кроме коммерческих учреждений и фитнес-центров в премию попадет наш биатлонный комплекс! Стадион для зимних видов спорта уникальный. Стрельбище и трасса суперрабочие как зимой, так и летом, — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону.
К своим подписчикам обращается и фитнес-парк Academic:
— Дорогие наши, мы знаем, как сильно вы любите фитнес-парк Academic, поэтому мы решили выдвинуть наш клуб на «Народную премию НГС». Очень надеемся, что вы нас поддержите!
По-прежнему активны детские центры. «Веселый остров» пишет в своих соцсетях:
— Если вы любите посещать «Веселый остров» и с удовольствием вернулись бы еще, то переходите по ссылке и рекомендуйте нас в номинации! Это займет две минуты вашего времени, а всей команде будет очень приятно.
Как мы уже рассказывали, в номинации «Сделано в Сибири» можно выдвигать любой бизнес — как маленький, так и средний, и большой.
Создательница бренда конфет из сухофруктов и орехов «Грецкий и Вишня» Анна Попова написала в своих соцсетях, что хочет испытать удачу и выдвинуться на премию. Когда-то она и ее семья любили делать арахисовые конфеты, но потом у мужа началась аллергия.
— Как оказалось впоследствии, арахис — распространенный аллерген и достаточно часто встречается в наших повседневных продуктах. Спустя некоторое время мне пришла идея разнообразить состав конфет. В феврале я запустила этот проект, начиная с проведения мастер-классов для ребятишек по изготовлению конфет и в процессе рассказывая о пользе сухофруктов и орехов, — описывает появление своего дела Анна.
Доставки тоже призывают аудиторию выдвигать именно их.
— Друзья, мы 4 года назад начинали только как сервис доставки рыбной продукции! Сейчас мы активно доставляем вам рыбку, а также рады видеть вас в рыбном лофте, куда можно приехать и выбрать всё самому! И в этом году хотим принять участие в премии НГС в номинации «Доставка года»! — пишет «Друзья и Рыба».
Девелопер «Группа Мета» выдвигает на премию ЖК «Тихомиров»:
— По результатам недавнего опроса мы выяснили, что ценят люди в современных жилых комплексах и какими они должны быть, по мнению респондентов. В топе ответов — комфортный двор, уютные подъезды, многофункциональные планировки «для людей», непосредственная близость к инфраструктурным объектам. Именно в таком жилом комплексе мечтают поселиться люди. Немаловажным для опрошенных является современность комплекса, его обслуживание и доброжелательные соседи. Всё это есть в «Тихомирове».
Sabai Bar разыгрывает ужин на 5000 рублей среди тех, кто выдвинул их заведение на премии. Посетители должны прислать скриншот, подтверждающий отправление заявки с названием бара, ему присваивается номер. Победитель определится случайным образом 1 августа.
Парк-отель «Сосновый Бор» предлагает новосибирцам отправить им скриншот в личные сообщения и обещает взамен рассказать об условиях нового специального предложения «всё включено», которое доступно для подписчиков «ВКонтакте»:
— Самый бюджетный тариф, где не нужно задумываться о питании, — завтрак, обед и ужин уже включены в стоимость. Чтобы узнать подробнее о нашем новом специальном тарифе, который мы разработали с шеф-поварами специально для вас, выдвигайте нас в «Народной премии НГС» до
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы рассказывали, что более 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС».