Ужин в подарок и специальный тариф в отеле: на что готовы пойти компании ради выдвижения на «Народную премию НГС»

Новосибирские компании продолжают агитировать горожан выдвигать их на «Народную премию НГС», которая в этом году проходит четвертый раз. Кто-то рассказывает историю создания своей компании, кто-то говорит о преимуществах, а кто-то обещает какие-то бонусы и подарки взамен. Подробности — в нашем материале.

— Спортсмены, объединяйтесь, пара кликов, и готово! Будет прикольно, если кроме коммерческих учреждений и фитнес-центров в премию попадет наш биатлонный комплекс! Стадион для зимних видов спорта уникальный. Стрельбище и трасса суперрабочие как зимой, так и летом, — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону.