Более 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» — присылать свои заявки можно до 30 июля , а с 1 августа уже начнется голосование.



По-прежнему больше всего компаний прислали в номинацию «Медицинский центр года», на втором месте — «Детский центр года», а на третьем — «Бар и ресторан года».

— Красивое, суперзеленое заведение в центре города, великолепная авторская подача блюд, — пишет один из читателей к предложенному названию заведения.