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Более 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»

Больше всего кандидатов предложили в номинацию «Медицинский центр года»

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Такого количества заявок на предыдущих премиях не было — это рекорд

Такого количества заявок на предыдущих премиях не было — это рекорд

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Более 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» — присылать свои заявки можно до 30 июля, а с 1 августа уже начнется голосование.

По-прежнему больше всего компаний прислали в номинацию «Медицинский центр года», на втором месте — «Детский центр года», а на третьем — «Бар и ресторан года».

— Красивое, суперзеленое заведение в центре города, великолепная авторская подача блюд, — пишет один из читателей к предложенному названию заведения.

Еще в категории «Бар и ресторан года» отмечают хороший сервис и приветственную воду, которую мало кто наливает.

— Простая девушка создала настоящий бренд, узнаваемый во всем мире, без денег, рекламы и связей! Одежда высочайшего качества! Модная, стильная, современная! — отзыв о номинанте «Сделано в Сибири».

Один из детских центров Новосибирска характеризуют так:

— Профессиональное и правильное отношение к детям. Нестандартные задания по математике, развивающие логическое и абстрактное мышление.

Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:

Ранее мы рассказывали про три интересных бизнес-проекта, которые были созданы в Новосибирске.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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