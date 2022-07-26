Более 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»
Больше всего кандидатов предложили в номинацию «Медицинский центр года»
Более 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» — присылать свои заявки можно до
По-прежнему больше всего компаний прислали в номинацию «Медицинский центр года», на втором месте — «Детский центр года», а на третьем — «Бар и ресторан года».
— Красивое, суперзеленое заведение в центре города, великолепная авторская подача блюд, — пишет один из читателей к предложенному названию заведения.
Еще в категории «Бар и ресторан года» отмечают хороший сервис и приветственную воду, которую мало кто наливает.
— Простая девушка создала настоящий бренд, узнаваемый во всем мире, без денег, рекламы и связей! Одежда высочайшего качества! Модная, стильная, современная! — отзыв о номинанте «Сделано в Сибири».
Один из детских центров Новосибирска характеризуют так:
— Профессиональное и правильное отношение к детям. Нестандартные задания по математике, развивающие логическое и абстрактное мышление.
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года».
Ранее мы рассказывали про три интересных бизнес-проекта, которые были созданы в Новосибирске.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: