Школьник купил желтые розы, чтобы его бросила учительница. И еще 9 забавных и милых случаев в работе цветочных салонов

Молодой человек оказался настоящим романтиком: в каждой доставке он попросил нас прятать одну цифру из его номера телефона в воздушный шар! Девушка активно вела соцсети, делилась со своими подписчиками фотографиями доставок и гадала, кто же ее тайный поклонник. А мы, в свою очередь, следили за ней и с нетерпением ждали, когда она соберет его номер полностью и им удастся встретиться.

Кстати, собирать букеты, когда клиенты не знают, что получатель любит и что ему нравится, — частая практика. Поэтому они просят нас самих определить предпочтения человека, опираясь на его фото и музыкальный вкус. И даже с такими заказами мы успешно справляемся!

Мы часто становимся участниками невероятных сюрпризов — особенно это касается предложений руки и сердца. Большинство историй завораживает и даже вызывает мурашки по коже: настолько трепетно и чувственно серьезные мужчины относятся к этому событию, продумывают все детали и стараются вызвать у любимых женщин самые красочные эмоции.

Как-то раз к нам обратился клиент, который попросил надуть огромную охапку воздушных шаров и завязать их на длинные ленты, чтобы они достали до 5 этажа. И сначала его возлюбленная увидела в окно шары, а после и самого молодого человека с букетом цветов и фразой «Выходи за меня».