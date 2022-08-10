Школьник купил желтые розы, чтобы его бросила учительница. И еще 9 забавных и милых случаев в работе цветочных салонов
Флористы восстанавливают отношения и помогают созданию семей
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС»: сегодня это номинация «Цветочный салон года». Мы узнали, какие интересные истории произошли с их клиентами.
По данным 2ГИС, в Новосибирске существует 708 организаций, занимающихся цветами.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Цветочный салон «Раз, ромашка». Голосуйте!
— Чего только не происходило в стенах нашего салона. Потому что к нам приходят не только за цветами, но и поделиться своими эмоциями, историями.
Как-то раз пришел мальчик лет 9 — за букетом для учительницы: он заканчивал начальную школу. Очень досконально подбирал каждый цветочек и требовательно в конце заявил:
— Обязательно добавьте 3 желтых розы!
— Не советую: они негармонично будут в этом букете, — ответила я.
Он был очень настойчив: я уступила и добавила желаемые цветы — эту счастливую улыбку надо было видеть. Он засиял и сказал:
— Желтые розы — к разлуке — наконец-то больше я ее не увижу! — смеется владелица салона Альбина Шалакова.
Салон «Раз, ромашка» находится в центре Новосибирска, рядом с оперным театром, и работает с 2020 года. Своим конкурентным преимуществом здесь считают умение работать с садовыми цветами. Недавно салон стал торговать сибирской розой хозяйства «Горкунов». Отсутствие долгой дороги хорошо сказывается на стойкости и свежести этих цветов.
Студия флористики LOTOS. Голосуйте!
— Для нас давно не проблема найти пионы зимой, а ранункулюсы летом, привезти цветок, который растет только на одной плантации в мире. Нас ценят за то, что мы всегда за любые клиентские авантюры.
Найти коня для предложения руки и сердца? Не проблема! Статуэтку «Оскара» за 2 часа? Почему бы и нет! За два дня найти метровую корзину и нести этого цветочного гиганта в 35 килограмм пешком на пятый этаж? Можем!
Однажды к нам обратился клиент с, казалось бы, обыденной для цветочных салонов просьбой. Он хотел сделать предложение любимой женщине на 14 февраля. Но задачка оказалась со звездочкой: предложение, как в сказках, — белый конь, огромный букет пионов. А еще он сам живет в Москве и прилетал только за два часа до важного момента. Нам предстоял интересный квест: найти коня, пионы, а на дворе, напомним, февраль.
Мы обзвонили разные конюшни и разных организаторов, и только за неделю нам всё-таки удалось найти именно белого скакуна в частном питомнике и всеми правдами-неправдами убедить хозяина, что это вопрос жизни и смерти.
Пионы мы искали по всему миру: писали садовникам, обзвонили всевозможных брокеров. И нашли! Нашли белоснежные пионы аж за Атлантикой — в Чили. Когда их нам отправили, мы молились всем цветочным богам, чтоб они хорошо долетели и были идеальные. Так и вышло.
Нам казалось, что квест завершен, но не тут-то было. В день Х было весьма морозно: мы стояли в центре города с конем и его сопровождением. Пионы приютили в соседнем кафе. А жениха всё нет.
И тут нам звонит жених, говорит, что рейс задержали и он будет только через 40 минут, а рабочий день у девушки, которая работает риэлтором, подходит к концу, и нам надо как-то ее задержать.
Вы когда-нибудь видели адски задубевших краснощеких клиентов, которым прямо сейчас нужно купить квартиру и именно у этого риэлтора? Я сбивчиво придумывала историю о том, какая нужна квартира, всячески оттягивая момент прощания с девушкой, которая была явно недовольна перспективой задерживаться.
И вот наконец мне пришло сообщение, что все на месте и готовы. Я спешно свернула покупку, и мы спустились вниз. Конечно, следующие минуты стоили всего. Девушку ждал ее мужчина — на коне с огромным букетом и предложением.
Мы стояли в сторонке, чувствуя себя феями-крёстными, и вместе с уже невестой пускали слезу. Эта история нам запомнилась надолго и показала, что ничего невозможного нет, если очень захотеть. Теперь с этой семейной парой мы дружим до сих пор и организовываем цветочные сюрпризы их близким, — поделилась историей создательница студии Наталья Королева.
История цветочной студии LOTOS началась с того, что его создательница хотела изменить сервис в этой сфере, потому что на ее собственную свадьбу другая студия сделала букет, в котором ожидание и реальность не совпали. Наталье Королевой сказали: «А что вы хотели? Нам нравится» — и заблокировали ее в соцсети. Поэтому в студии сделали акцент на человечном сервисе: они даже ведут список любимых и нелюбимых цветов клиентов.
Сеть цветочных салонов AMOUR. Голосуйте!
— Однажды нам написал молодой человек из Москвы и поделился своей историей: он случайно увидел в социальной сети страницу девушки из Новосибирска и понял, что это любовь с первого взгляда. Ему очень хотелось удивить возлюбленную и произвести на нее сильное впечатление — на протяжении недели он анонимно посылал девушке букеты и воздушные шары.
Молодой человек оказался настоящим романтиком: в каждой доставке он попросил нас прятать одну цифру из его номера телефона в воздушный шар! Девушка активно вела соцсети, делилась со своими подписчиками фотографиями доставок и гадала, кто же ее тайный поклонник. А мы, в свою очередь, следили за ней и с нетерпением ждали, когда она соберет его номер полностью и им удастся встретиться.
Кстати, собирать букеты, когда клиенты не знают, что получатель любит и что ему нравится, — частая практика. Поэтому они просят нас самих определить предпочтения человека, опираясь на его фото и музыкальный вкус. И даже с такими заказами мы успешно справляемся!
Мы часто становимся участниками невероятных сюрпризов — особенно это касается предложений руки и сердца. Большинство историй завораживает и даже вызывает мурашки по коже: настолько трепетно и чувственно серьезные мужчины относятся к этому событию, продумывают все детали и стараются вызвать у любимых женщин самые красочные эмоции.
Как-то раз к нам обратился клиент, который попросил надуть огромную охапку воздушных шаров и завязать их на длинные ленты, чтобы они достали до 5 этажа. И сначала его возлюбленная увидела в окно шары, а после и самого молодого человека с букетом цветов и фразой «Выходи за меня».
Мы прятали коробочки с помолвочными кольцами в шары, букеты, а однажды даже привязывали колечко к еловой ветке новогодней композиции, чтобы будущая невеста получила его ровно в полночь под бой курантов.
Вместе с букетами наши курьеры передают различные подарки: украшения, часы, телефоны, технику и даже большие денежные суммы. Мы очень ценим это доверие и всегда рады устроить новый сюрприз! — радуются в сети цветочных салонов.
История компании AMOUR началась в 2010 году с того, что создательница салона, которая только окончила институт, захотела заработать на 8 Марта: купила тюльпаны в местных теплицах и продавала их со своей семьей с машины на улице. Потом она сделала бесплатный сайт, группу «ВКонтакте» — с минимальными вложениями денег. Потихоньку покупала цветы на оптовой базе и на своей машине доставляла букеты получателям. А уже в 2011-м открылся первый магазин на Красном проспекте. Теперь AMOUR — это 6 розничных магазинов, в том числе гипермаркет букетов и большой интернет-магазин.
Магазин цветов и подарков «Цветочный дворик». Голосуйте!
— Нашему самому главному романтику 87 лет. Это дедушка, который раз в 2 недели покупает у нас букет-комплимент для своей жены, которую возит на лечение. Дедушка сам за рулем, и каждый раз перед поездкой он прячет под стеклоочистители на машине несколько веточек ее любимых цветов, наблюдая за тем, как она выходит к машине и радуется цветам. Как говорит сам клиент, это его возможность не только облегчить нелегкую поездку к докторам, но и сделать любимую женщину немного счастливее.
«Цветочный дворик» — это семейный бизнес, созданный 4 года назад. Магазин всегда работает до последнего клиента, даже если он пришел за 1 минуту до закрытия.
Цветочная база «БукетОпт». Голосуйте!
— Каждый доставленный букет — отдельная история. Истории случаются разные: и трогательно-романтические, и курьезные. Сотрудник отдела доставки не только принимает заказы, он — практически психолог!
Один покупатель делал у нас регулярные доставки букетов девушке, и каждый раз к ним прилагалась открытка с нежными признаниями. А однажды от него поступил очень странный заказ — 2 розы с открыткой негативно-грозного содержания. Наш сотрудник не растерялся, связался с клиентом, попросил подумать и отказался доставлять этот букет. Спустя некоторое время мы вновь получили от покупателя заказ, но уже с открыткой о примирении. Так наш сотрудник помог восстановить чьи-то отношения, — рассказали в компании «БукетОпт».
Сеть «БукетОпт» состоит из 23 цветочных базы, расположенных по всему городу, и 1 флористического центра. Существуют более 10 лет. В конце июля провели акцию «Дари улыбку» и подарили жителям города 20 тысяч роз. Делали это в течение недели в 17 локациях.
Флористический центр «Горкунов». Голосуйте!
— Один клиент рассказывал, что подарил наши розы жене на 8 Марта и они стояли до 24 апреля! Увядали постепенно, пока не осталась одна розочка. Они посадили ее в землю: роза прижилась и теперь растет у них дома, — поделились историей в центре.
Открытие флористического центра «Горкунов» состоялось 8 июня 2021 года. В их ассортименте есть свежие розы, которые выращиваются в тепличном комбинате «Новосибирский». В конце 2020 года комбинат запустил пилотный проект по выращиванию роз голландской селекции. Сейчас они выращивают 15 сортов роз на 4 гектарах.
Цветочная мастерская «Лаванда». Голосуйте!
— У нас есть потрясающий клиент из Америки, отправлявший букеты в течение долгого времени в Академгородок для своей девушки, с которой не мог увидеться в силу обстоятельств, но тем не менее очень хотел ее порадовать и выразить свои эмоции.
Также у нас есть постоянный клиент Евгений, который с помощью цветов завоевывал свою возлюбленную и добивался согласия стать его женой. Мы получили от него много приятных слов благодарности за то, что помогали удивить и рассказать о его чувствах долгое время.
Нередко нас просят сделать что-то необычное, выслать вместе с букетом хрустящие круассаны, сертификаты, подарки и другие приятные мелочи, которые могут обрадовать получателя. Одним словом, к нам обращаются люди, которым очень важно уделить своим любимым внимание и сделать с душой.
Цветочная сеть ASTRAFLO. Голосуйте!
— Как-то к нам пришел молодой человек с кроликом под мышкой и с необычной просьбой. На следующий день он готовился сделать предложение девушке. Идея была в том, чтобы кролик был в шляпной коробке с цветами, а к его уху было привязано колечко и записка с предложением.
В итоге кролик пробыл у нас всю ночь. Мы очень волновались, когда уходили. В итоге сделали красивую композицию. Девушка сказала «да».
А композиция на фотографии была создана на день рождения девушки, где приглашенный гость, наш постоянный клиент, не смог присутствовать. Задача была непростая: сделать так, чтобы из 75 гостей, которые тоже придут с цветами, его букет был самым-самым! Чтобы он запомнился ей надолго. И всего за день до заказа. Мы справились.
Бренд ASTRAFLO был создан в 2013 году. Сейчас это две студии на правом и левом берегу города.
Студия цветов La Rose. Голосуйте!
— Нам очень приятно понимать, что мы не раз сопровождали жителей Новосибирска в самых волнительных и трогательных моментах в их жизни: с нашими букетами делали предложения, ездили на выписку в родильные дома, встречали в аэропорту после долгой разлуки.
Мы не раз сталкивались с необычными пожеланиями и просьбами, но рассказать хочется про случай, который произошел этим летом. Девушка из Благовещенска очень хотела порадовать цветами свою сестру, которая в свой день рождения будет в Новосибирске. Сестра работает проводником, и как раз в этот день поезд Тында — Москва оказался именно на нашей станции!
Время стоянки поезда — всего 50 минут, доставить нужно прямо к вагону, а еще и сделать так, чтобы цветы радовали девушку как можно дольше. Брать такой сложный заказ многие не решались. Мы сразу поняли, что это задача именно для нас.
Букет мы обсудили с заказчицей из Благовещенска, собрали и доставили вовремя. Вы не представляете, какой для девушки это был сюрприз! — поделились историей в студии.
Магазин комнатных растений Plants Nsk & Kashpo Gorshok. Голосуйте!
— Нас зовут Маша — основатель PLANTS.NSK — и Света — основатель KASHPO_GORSHOK. Оба проекта начали развиваться весной 2020 года. Сначала мы вели их по отдельности, а когда познакомились, поняли, что одно идеально дополняет другое, и вместе открыли магазин. Нашему пространству на Советской уже больше года. Нас любят за самый большой в городе выбор качественных керамических кашпо и ухоженных растений, которые мы заказываем напрямую у голландских садовников.
Еще наша визитная карточка — это проведение ежемесячного свопа, бесплатного обмена растениями. Любой желающий может привезти свое растение и поменяться с кем-нибудь на другое. Вокруг этого уже есть классное комьюнити. Я создала чат в телеграме для свободного общения на тему растений: там можно обратиться с вопросом, проблемой, поделиться своими успехами в растениеводстве, получить совет.
Однажды к нам обратился клиент, который хотел поздравить девушку с днем рождения, но не обычными букетами, а она очень любила фикусы. И мы оформили комнату довольно большим количеством фикусов разных сортов и размеров. Девушка была просто в восторге!
А ещё в 2021 году мы оформляли свадьбу растениями в горшках. Невеста не захотела традиционные композиции из срезанных цветов, поэтому столы гостей украшали горшочки с пряными травами — базилик, мята, розмарин. А вместо арки на выездной регистрации стояли оливковые деревья, — описывает Мария.
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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