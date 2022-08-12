Израильтянин приехал в Новосибирск разводиться с женой и влюбился в сотрудницу отеля. 10 захватывающих историй от баз отдыха

Смотрю его снимки и ничего не могу понять: фамилия пациента указана, его возраст, только это не его снимок. Спрашиваю: «Это точно ваш снимок?» Он клянется, что его. Но, понимаете, расположение и массы позвонков — всё как бы не человеческое. Выясняется, что это его дог — большая такая собака, и у нее тоже грыжа диска. Это его снимки, а не моего пациента. После этого случая я знаю, что и у собак бывают грыжи диска. Пациента, кстати, мы успешно вылечили, — описал необычный случай из практики главный врач Максим Ващенко.

— Вы будете смеяться или сочтете за преувеличение, но мы часто чувствуем себя службой СПАсения. Или бригадой скорой помощи. С той лишь разницей, что от нас не зависит жизнь человека в ее физическом понимании. Эмоциональное состояние, состояние души и тела, уверенность в себе, — это сфера нашего лечения без иголок и неприятных пилюль.

Есть у нас истории, когда звезды хотят получить заряд энергии и сил в «режиме инкогнито»; когда постоянный гость переживает утрату близкого человека с нами, как с семьей; когда на наших глазах рождаются и вырастают дети; образуются семьи, произносится признание в любви, предложение руки и сердца. Все события мы бережно храним в своем сердце. Нам тепло и радостно оттого, что стали частичкой чьей-то жизни, помогли пройти очередной рубеж, открыть свое дело или родить ребенка. В 2019 году после программы детоксикации наши гости узнали, что станут родителями после нескольких лет безответного ожидания, — рассказали в компании.