Израильтянин приехал в Новосибирск разводиться с женой и влюбился в сотрудницу отеля. 10 захватывающих историй от баз отдыха
Олень с резюме для зоопарка, десантура из окна и любовь с первого взгляда
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС»: сегодня это «Базы отдыха года», Мы узнали, какие интересные истории произошли на их территории.
По данным 2ГИС, в Новосибирске существует 134 базы отдыха.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
«Борвиха Hotel & SPA». Голосуйте!
— У нас есть постоянный гость, который во время командировок всегда останавливается у нас. В один из приездов администратор встретила его, зарегистрировала и выдала ключ. Гость прошел в сторону лифта, чтобы подняться в номер.
Буквально через 2 минуты администратор снова увидела, что этот же гость снова заходит в центральные двери. Сказать, что менеджер удивилась — ничего не сказать, ведь в сторону выхода через лобби гость точно не проходил.
Оказалось, что он сразу по приходе в номер выглянул в окно, чтобы полюбоваться видом на сосновый лес и так увлекся игрой белки на дереве, что десантировался из окна. Всё обошлось: он чувствовал себя прекрасно. Но теперь этого гостя в целях безопасности мы размещаем исключительно на 1-м этаже, а между собой называем десантником.
А гости, которые впервые приезжают к нам, часто удивляются трем вещам — как может быть столько еды на шведской линии, тому, что у нас есть набережная, и почему другие гости порой дымятся.
С первым всё понятно — мы стремимся всех накормить, удивить и создать атмосферу загородного курорта с полюбившимся сервисом «всё включено». Одни только бельгийские вафли, яйца Бенедикт и безлимитное игристое чего стоят.
Набережная появилась в 2022 году, но это уже одна из любимых локаций для фотосессий и романтических прогулок в свете фонарей. Многие арендуют яхты или катера, чтобы покататься по заливу, сделать фото или устроить пикник.
Ну и третье, самое внезапное, — несмотря на переменчивую сибирскую погоду и дожди, гости очень любят наш открытый бассейн с постоянным подогревом воды. Поэтому даже когда на улице
Отель существует почти 20 лет. На территории есть два бассейна, spa-центр, рестораны, теннисные корты, боулинг, волейбольная площадка.
База отдыха EcoSapiens. Голосуйте!
— Несколько лет назад один крупный корпоратив сильно задержался на тимбилдинг из-за ремонта дорог. И гости по приезде сразу побежали посещать уборные. Наши игротехники и администраторы всегда славятся заботой и гостеприимством: мы встречаем и провожаем гостей на входе. И тогда один из игротехников, Дмитрий, сопроводил девушек до уборной и уделил им массу времени. Там он и встретил девушку по имени Яна.
После Яна попалась ему в команду игры, и, конечно, проскочила искра. Сейчас Яна и Дима живут вместе, у них двое детей. Свадьбу они играли на Поляне. Сейчас Дмитрий продолжает вести секцию «Школа Выживания» и коммерческие походы для детей.
Еще один случай. Бывший управляющий базы Сергей, ремонтируя крышу чума перед зимним сезоном, увидел при мне на горизонте девушку, которая приехала делать фотосессию для Поляны. Сергей сказал тогда с юмором, не увидев девушку даже в лицо: «Вон, моя будущая жена идет!» Слово не воробей, а еще и в таком энергетически насыщенном месте! Примерно через год ребята стали нашими клиентами, справив на Поляне свою свадьбу. А сейчас у них дружная многодетная семья, трое ребятишек! Так что Полянка не простая: не только радует и веселит людей, но и объединяет сердца!
А история нашей Поляны берет свое начало в далеком 2001 году. Тогда я, будучи школьником, пришел в детскую секцию «Школа Выживания» — многопрофильную группу, где нас обучали основам туризма, альпинизма, самообороны, первой помощи. Параллельно школа вела коммерческие походы для детей, где мне потом в роли инструктора и руководителя туров удалось набраться опыта организации и проведения детских программ.
А еще одним проектом основателя секции была та самая база отдыха «Экосапиенс». В 2001 году команда базы привезла в Новосибирск программу тимбилдинга для бизнеса на базе веревочного курса. Первые игры проводились с заселением в соседней деревне у местных жителей. На Поляне проходила игра, а в деревне — банкеты с парным молочком и свежими булочками, походы в баньку и прочее. Я участвовал в роли строителя игровых препятствий и игротехника.
В 2003 году на Поляне построили чум — этнический восьмистенный гостевой дом, отапливаемый живым огнем для круглогодичного размещения, напоминающий юрты или алтайские аилы.
Я взял этот проект в управление в 2018 году. Моей основной целью было сделать Поляну как бизнес-проект известной и доступной всему городу, так как, несмотря на длинную 20-летнюю историю, об этом месте знают не все, — замечает владелец Андрей Анисцов.
Дом банного отдыха «Сибирский характер». Голосуйте!
— Наши сотрудники стали уже одной большой семьей, и каждый из них со своей изюминкой и компанией любящих гостей. К примеру, пармейстеры. К Константину идут за душевным парением: в его парных всегда играет музыка и гости поют нараспев застольные песни. К Сергею Викторовичу — за разговорами: его парения всегда полны историй о банных традициях, магии слова и лечебных свойствах трав. К Ивану — за динамикой.
А вообще «Сибирский Характер» — это не только бани. Комплекс уже давно стал привычной частью жизни горожан. Одни из наших гостей познакомились на дне рождения друга, через год, у нас же, парень сделал своей возлюбленной предложение. Спустя некоторое время мы встретили их вновь — отмечали второй день свадьбы, а не так давно — вечеринку по случаю представления пола ребенка (гендер-пати). Интересно наблюдать, как на наших глазах рождаются такие истории, — радуются в компании.
Дом банного отдыха основан в 2017 году. Основатели проекта — семейная пара Дмитрий и Ксения — сами любители русской бани. Сейчас в нем четыре направления: первый банный комплекс на три номера и купелями под открытым небом, круглогодичные гриль-домики, летние беседки и новый банный комплекс на 2 номера с выплывными бассейнами и печами «по-серому», открытый летом 2022 года. В этом году комплекс отметит свой пятилетний юбилей строительством самой большой по вместительности бани в городе, обещают в «Сибирском характере».
В числе звездных гостей дома банного отдыха были и знаменитые спортсмены, например, Александр Карелин, и представители шоу-бизнеса — Саша Зверева. Здоровые привычки и банные ритуалы также формируются в добрые традиции. Одна из знаменитых спортивных команд всегда дополняет парение обливанием свежесваренным пивом.
GREEN WOOD SPA&HOTEL. Голосуйте!
— Как известно, наш спа-центр работает с медицинской лицензией в неврологии, мануальной терапии и других направлений. В практике врача всегда есть случаи, которые обогащают твой клинический опыт, иногда они весьма курьезные. Приходит на прием пациент с острой болью в поясничном отделе с подозрением на дискодуральный конфликт: в народе «грыжа диска».
Смотрю его снимки и ничего не могу понять: фамилия пациента указана, его возраст, только это не его снимок. Спрашиваю: «Это точно ваш снимок?» Он клянется, что его. Но, понимаете, расположение и массы позвонков — всё как бы не человеческое. Выясняется, что это его дог — большая такая собака, и у нее тоже грыжа диска. Это его снимки, а не моего пациента. После этого случая я знаю, что и у собак бывают грыжи диска. Пациента, кстати, мы успешно вылечили, — описал необычный случай из практики главный врач Максим Ващенко.
— Вы будете смеяться или сочтете за преувеличение, но мы часто чувствуем себя службой СПАсения. Или бригадой скорой помощи. С той лишь разницей, что от нас не зависит жизнь человека в ее физическом понимании. Эмоциональное состояние, состояние души и тела, уверенность в себе, — это сфера нашего лечения без иголок и неприятных пилюль.
Есть у нас истории, когда звезды хотят получить заряд энергии и сил в «режиме инкогнито»; когда постоянный гость переживает утрату близкого человека с нами, как с семьей; когда на наших глазах рождаются и вырастают дети; образуются семьи, произносится признание в любви, предложение руки и сердца. Все события мы бережно храним в своем сердце. Нам тепло и радостно оттого, что стали частичкой чьей-то жизни, помогли пройти очередной рубеж, открыть свое дело или родить ребенка. В 2019 году после программы детоксикации наши гости узнали, что станут родителями после нескольких лет безответного ожидания, — рассказали в компании.
Парк-отель «Сосновый бор». Голосуйте!
— Наш отель богат интересными историями о жизни проживающих. Наш постоялец из Израиля однажды прилетел не отдыхать, а остановился, чтобы развестись с женой, которая на тот момент проживала в Новосибирске. Иностранец развелся с женой и, пока проживал в парк-отеле, восстанавливался после разрыва отношений. Спустя полмесяца он влюбился в администратора Анастасию и предложил ей выйти за него замуж. Как думаете, где через год они отпраздновали свадьбу?
И есть еще история, которая вдохновляет всех работников парк-отеля, ведь она связана с помощью гостям. В октябре 2020 года к нам заехал предприниматель из Кемерова. Он владеет строительной организацией в Санкт-Петербурге, а прилетел за 3100 километров, чтобы выиграть тендер на реставрацию общежития. Владимир не успел подготовить вовремя документы и попросил руководителя службы приема и размещения Дарью помочь ему. Так они просидели всю холодную октябрьскую ночь и сделали всё точно в срок. Владимир оставил щедрые чаевые Дарье и пригласил работать в Санкт-Петербург.
Парк-отель «Сосновый бор» построен в 1984 году, в 2005 году была реновация, а в 2017 — ребрендинг. Он расположен в городе, в 10 минутах от центра. На территории есть новые, построенные в 2021 году, виллы, spa-зона с двумя бассейнами, сауной и бильярдом, массажные кабинеты. В летний период работает большой бассейн под открытым небом. Есть беседки для барбекю, а также площадки для мероприятий.
Отель выбирают Нурсултан Назарбаев, Алена Апина, Дмитрий Колдун, Ramil и популярные блогеры Новосибирска.
Экопарк «Чкаловские дачи». Голосуйте!
— Как-то наши сотрудники расчищали площадку для пейнтбола, убирали аварийные деревья и увидели, что из чащи леса вышла бабушка с видеокамерой. Ей 83 года. Она рассказала, что ее молодость прошла здесь.
Здесь она познакомилась со своим мужем: он был работником Чкаловского завода, они много лет жили в Новосибирске и отдыхали на дачах. Потом мужа перевели в Омск. Сейчас они живут в Омске, ее муж болен и не может ходить.
И эта старушка раз в три года приезжает сюда и снимает видео о Чкаловских дачах для своего мужа, показывает ему кадры о том, как меняется это место. Это их любимое значимое место, где случилась встреча, любовь, где родились их дети.
Очень много в разговоре с гостями выясняется, что когда-то давно они тут были и жили, их родители тут снимали дачи, и все удивляются и радуются, как это место изменилось и как здорово здесь можно отдыхать.
А вообще история экопарка «Чкаловские дачи» берет свое начало с 1950-х годов. Ранее это были дачи, которые сдавали в аренду на время летних отпусков. Здесь жили и отдыхали со своими семьями сотрудники инженерно-технического состава авиационного завода им.Чкалова. Отсюда и название места.
На территории дач были корпуса для проживания, столовая, пункт медпомощи, дом культуры, где проходили концерты и танцы для проживающих. Также были спортивные площадки для различных турниров. По утрам люди занимались пробежкой, зимой — катались на лыжах. Здесь была целая жизнь. Люди встречались, знакомились, влюблялись, женились и создавали семьи.
В сезон на Чкаловских дачах отдыхали до 1500 человек. Для сотрудников Чкаловского завода был организован служебный транспорт, каждое утро автобус увозил работников на завод, а их семьи, дети и старики оставались отдыхать на дачах.
К 2007–2008 годам это место стало непопулярным и, как следствие, заброшенным. Позже его продали на аукционе как непрофильный актив. Сначала была идея построить на этом месте современный жилой комплекс среди соснового леса. Но пока велись работы по уборке и расчистке территории после долгого простоя, сюда приезжало много людей, чья история была связана с Чкаловскими дачами. У них была своя ностальгия по этом месту.
Тогда-то и пришла мысль, что вместо высоток здесь надо оставить парк семейного отдыха с возможностью проживания и различного рода досуга, сохранить лес и облагородить его.
С 2016 года началась работа по разработке концепции и проектированию нового для города экопарка, который позволит круглогодично принимать гостей, обеспечивая их наиболее полным спектром услуг экологического туризма.
Сейчас в экопарке есть 19 номеров с удобствами. Зимой работает прокат коньков, лыж, плюшек и снегоходов. Есть каток, лыжная трасса, горка для детей. Летом — прокат велосипедов. Есть пони-ферма, конные прогулки, уроки верховой езды, фотосессии с оленями, иппотерапия. В 2022 году открылся летний бассейн с подогревом под открытым небом. Есть беседки для пикников и организованная площадка для игры в пейнтбол.
Санаторий PARUS medical resort & SPA. Голосуйте!
— К нам в 2018 году приехала молодая пара. Пара замечательная, но, к сожалению, они не могли завести ребенка. Основной их целью было отдохнуть и перезагрузиться. Прогулки по сосновому лесу, питание, процедуры по программе «Общее оздоровление», различный досуг — всё это помогло привести мысли в порядок и провести время вдвоем без забот и проблем. Вскоре пара узнала, что они скоро станут родителями! По сей день эта семья приезжает отдыхать к нам в парус, но уже втроем, — поделились историей в санатории.
Санаторий был создан в 1982 году, а в 2017 полностью обновлен. 14 гектаров соснового бора, открытый летний бассейн, лобби-бар, прокат инвентаря по сезону, аквацентр и SPA, бассейн «Мертвое море», детский досуговый центр.
Велнес-центр «Мира Термы». Голосуйте!
— Мы постоянно разрабатываем что-то новое и наполняем наше пространство необычными вещами. Однажды утром рядом с зоной «Пляж» гости обнаружили огромную каменную глыбу. Некоторые стали шептаться, что метеорит упал! Оказалось, что это монолит яшмы весом 5 тонн, который основатель велнес-центра Андрей Алексеев приобрел для будущей мужской зоны «Застава». Минерал отшлифовали и пока поставили на нашем пляже. Гости с удовольствием на нем лежат, сидят и фотографируются.
А недавно мы съездили в Калининград, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, и приобрели там 1,5 тонны янтарной крошки. Так что скоро в термах появится янтарная комната! — отмечает руководитель отдела маркетинга Елена Нуйкина.
Велнес-центр «Мира Термы» в сосновом бору открылся в 2018 году как пространство для релакса и восстановления. Здесь можно не только греться в 11 видах бань и купаться в бассейнах с джакузи, но и участвовать во множестве необычных практик.
Парк-отель «Хвоя» («Былина»). Голосуйте!
— Однажды из дома шале позвонили гости и сообщили, что в овраге отеля бегает олень, наверное, он сбежал из зоопарка отеля. Директор был очень удивлен, так как такая идея давно витала в воздухе, но зоопарка не было. Оказалось, что к нам пришел дикий олень. Видимо, подать резюме в будущий зоопарк.
«Хвоя» появилась на рынке год назад — это вторая жизнь известной ранее «Былины», существовавшей на рынке более 20 лет. На сегодняшний день это 4-звездочный парк-отель с территорией более 40 гектаров реликтового леса на берегу Бердского залива. На территории есть большой глэмпинг-парк с круглогодичными домами сферической формы.
Особенностью отеля является то, что вновь построенные объекты создают ощущение полной гармонии с природой, например, в купольных домах треть стены — это панорамное окно. Ресторан имеет 100% прозрачные купольные зоны, в которых в -30 градусов можно ужинать в рубашке.
Веранды всех домов сделаны над 18-метровыми оврагами. Важно, что при этом не тронуто ни одно дерево в процессе строительства. У пляжа «Хвои» официально есть голубой флаг — это высшая категория нового российского стандарта качества и безопасности. Он внесен в реестр Ростуризма, — гордятся в отеле.
Центр здоровья и отдыха «Сибиряк». Голосуйте!
— У нас много постоянных гостей, которые уже в третьем поколении приезжают в «Сибиряк». 2 года назад наша постоянная гостья позвонила управляющей санатория и попросила помочь организовать свадьбу для дочери в трактире «Лисья нора». Как оказалось, молодожены познакомились у нас.
Будущий жених привез в санаторий отдыхать родителей и остался на выходные с ними. Заодно записался на УЗИ, где выяснилось, что необходима дополнительная диагностика. Главный врач санатория уговорила его остаться на несколько дней. В это же время на оздоровление приехала и будущая невеста. Они познакомились в лечебном отделении, а вечером на прогулке завязалась беседа. Через год ребята решили пожениться и позвать на свою свадьбу главного врача и управляющую санатория.
Еще одна история произошла совсем недавно! Девушка очень хотела детей, но никак не получалось. Приезжала каждый год к нам с мужем. В 2021 году у нас появилась программа «Женское здоровье», и она с радостью выбрала именно ее.
У них с мужем была традиция — последний вечер отдыха проводить в трактире «Лисья нора». В этот раз они также отправились на ужин. И за столом одна девушка ей посоветовала написать записку с желанием в пустую бутылку, крепко закрыть пробкой и увезти домой. Так и поступила. Через некоторое время девушка позвонила нам и сказала, что наконец беременна!
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
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