Где покупает десерты Карелин? И что заказывает в кофейнях Слава Мэрлоу? 10 историй о новосибирцах и знаменитостях

Как-то был случай, когда в наш какао-бар зашел достаточно взрослый мужчина и обратился к бариста с необычной просьбой: «Хочу какао, как мне бабушка готовила в детстве». Девочки не растерялись и приготовили ему классический какао на шоколаде. Было приятно наблюдать, как после первого же глотка этого напитка мужчина томно улыбнулся и сказал: «Тот самый…»

— Здорово, что сегодня можно вот так, с помощью вкуса, окунуться в теплые воспоминания из детства, — говорит создатель кондитерской Дмитрий Секушенко.

Кондитерская Mr.Konfetkin основана в 2016 году на домашней кухне семьи Дмитрия и Ирины Секушенко. В поисках десертов без белого сахара и молочных продуктов они в итоге создали свои. Потом родилась идея о слиянии кофейни и кондитерской, и в 2020 году она открылась — в концепции какао-бара. В нём есть меланжер — это специальная мельница для измельчения какао-бобов и тростникового сахара. Поэтому посетители на входе видят, как получается натуральный шоколад. В мае 2022 года они открыли второй филиал какао-бара под брендом Lory Story в Академгородке.