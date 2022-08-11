Где покупает десерты Карелин? И что заказывает в кофейнях Слава Мэрлоу? 10 историй о новосибирцах и знаменитостях
Кофейни и кондитерские рассказали о необычных посетителях и милых случаях
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС»: сегодня это номинация «Кофейня и кондитерская года». Рассказываем, какие интересные истории произошли в их уютных стенах.
По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 429 кофеен и 130 кафе-кондитерских.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Сеть кофеен Brewsell. Голосуйте!
— Наша кофейня — это не только про кофе, но еще и про людей. Пожалуй, даже в первую очередь про людей. Свидетелями каких только жизненных историй мы не становились за годы работы кофейни, часто становясь и участниками этих историй, например помогая сделать предложение девушке или рассказать мужу о том, что скоро он станет папой.
Иногда мы думаем о том, что нам выпал какой-то особенный счастливый билет и среди наших гостей непомерно высокая концентрация интересных личностей. Иногда мы можем даже не знать имя человека, но всегда знаем, какой напиток он любит. Даже знаем, что Слава Мэрлоу пьет шиповник и собирает китов для своей девушки, а Хаски пьет классический капучино, — поделились в кофейне.
Первая кофейня открылась в 2016 году, а сейчас в сети уже четыре филиала и больше 30 человек в команде.
Кондитерская FIT BAKERY. Голосуйте!
— Однажды семейная пара, которая придерживается веганства, спросила нас: а есть ли десерт без продуктов животного происхождения? Это стало не просто кондитерским испытанием, но и новой точкой роста. Создать еще несколько авторских десертов для веганов. И мы сделали! И теперь наши трюфели и «Прага» вошли в топ даже у тех гостей, которые придерживаются выбора традиционных десертов.
Другой момент — дети. Они всегда являются главными дегустаторами и критиками. Предложи ребенку ПП-печеньку, и он тут же заподозрит подвох. Для нас было интересно, сможем ли мы пройти эту цензуру. И знаете что? Прошли! Теперь меренговый рулет является одним из главных украшений стола семьи с двумя ребятишками. Когда-нибудь мы им скажем, в чём подвох. Но точно не сегодня! — рассказали создатели кондитерской Настя и Виталя.
FIT BAKERY — это кондитерская с десертами без сахара, сливочного масла и пшеничной муки. Все десерты разработаны с нуля создательницей Настей Аксенкиной. Ее история началась в 2015 году на домашней кухне, а первая небольшая кондитерская открылась на улице Бориса Богаткова. Через год кондитерская переехала в помещение на Советской, где уже открыли полноценный цех по производству десертов и небольшую кофейню-кондитерскую. В 2021 году сделали вторую кондитерскую на Маркса. Начинать знакомство с продукцией советуют с меренговых рулетов.
Кофейни «КОФИЙ ROOM». Голосуйте!
— Однажды мы получили тревожное сообщение от нашей гостьи: «Ребята, мне нужна ваша помощь, мне некого больше попросить!» Оказалось, что она находится в другом городе и никак не может принять доставку подарка для молодого человека. Конечно же, мы откликнулись, приняли доставку в кофейне, пообещали беречь до ее возвращения. А в день ее раннего прилета в Новосибирск бариста открыл кофейню на полчаса раньше, чтобы они с молодым человеком выпили по чашке кофе, перекусили десертами и она вручила подарок, который хранился у нас, — поделились историей в кофейне.
Компания «Кофий» была создана в 2013 году. Сначала это был переоборудованный в кофейню автобус в парке Кольцово. Затем начали развивать сеть киосков «Кофий Shop» на разных станциях метро. В 2016 году открыли первую городскую кофейню «Кофий Room». А в 2017-м запустили свое производство по обжарке кофейного зерна и кондитерский цех, где делают выпечку, десерты и натуральные добавки для авторских напитков. Сейчас в сети 5 кофеен.
В кофейне говорят, что их особая гордость — сырники с брусничным соусом, бенедикт с форелью на бриоши и паста «Том Ям». Каждый сезон они разрабатывают отдельное меню, в котором бывают эксперименты. Например, как-то они придумали «Пасту-Плов», соединив в одном блюде итальянскую и узбекскую кухни.
Кондитерская Mr.Konfetkin. Голосуйте!
— Мы хотим развивать культуру натурального шоколада, расширять вкусовой опыт горожан, повышать осознанность в выборе десертов. Они должны быть полезными и при этом приносить гастрономическое удовольствие. Плитка шоколада, которую хочется есть медленно и наслаждаться оттенками вкуса, а не слопать зараз, — вот наш идеал.
Как-то был случай, когда в наш какао-бар зашел достаточно взрослый мужчина и обратился к бариста с необычной просьбой: «Хочу какао, как мне бабушка готовила в детстве». Девочки не растерялись и приготовили ему классический какао на шоколаде. Было приятно наблюдать, как после первого же глотка этого напитка мужчина томно улыбнулся и сказал: «Тот самый…»
— Здорово, что сегодня можно вот так, с помощью вкуса, окунуться в теплые воспоминания из детства, — говорит создатель кондитерской Дмитрий Секушенко.
Кондитерская Mr.Konfetkin основана в 2016 году на домашней кухне семьи Дмитрия и Ирины Секушенко. В поисках десертов без белого сахара и молочных продуктов они в итоге создали свои. Потом родилась идея о слиянии кофейни и кондитерской, и в 2020 году она открылась — в концепции какао-бара. В нём есть меланжер — это специальная мельница для измельчения какао-бобов и тростникового сахара. Поэтому посетители на входе видят, как получается натуральный шоколад. В мае 2022 года они открыли второй филиал какао-бара под брендом Lory Story в Академгородке.
Кондитерский дом «Куликовский». Голосуйте!
— Однажды в кофейню на Кирова пришла женщина с необычным запросом. В день свадьбы дочери они поняли, что забыли заказать торт. И мы с ребятами буквально за 15 минут собрали двухъярусный торт «Магнолию» из весовых категорий «гранд» — большой — и «классик» — маленький. Получилось очень красиво, спасли людям праздник, — рассказала Арина, территориальный менеджер KULIKOV.
Еще один интересный факт вспомнил менеджер кофейни на Советской Григорий:
— Иногда к нам приходит мальчишка с гитарой, на вид ему 12–14 лет, и на летней террасе играет для прохожих. У парня талант и внешность Джастина Бибера. Потом на большой сцене будет вспоминать, как мы его какао угощали в начале карьеры.
Первая кофейня KULIKOV в Новосибирске открылась в декабре 2019 года. Формат кондитерской и кофе пришелся по вкусу новосибирцам. Поэтому, несмотря на последующие турбулентности в обществе — пандемию и самоизоляцию, они смогли развить сеть до 20 точек. Компания отмечает выбор кофейной смеси, которая состоит из трех сортов арабики, выращенной в Коста-Рике, Эфиопии и Гондурасе. Так как 80% гостей предпочитают латте и капучино, они сделали специальную десертную смесь. Кофе в сочетании с молоком отдает нотками какао, крем-брюле, амаретто и талого шоколадного мороженого. В черном кофе можно почувствовать вишню, шоколад и миндаль.
Сеть кофеен «Академия кофе». Голосуйте!
— Когда открылась наша первая кофейня, к нам приходили молодые люди, которые знакомились друг с другом или приходили уже парами. В день свадьбы наши постоянные гости часто приходят в кофейню, в которой они познакомились. Это очень круто — видеть, как кофе объединяет людей. Сейчас наши первые гости приходят уже к нам со своими ребятишками. Вместе с нами появляются и растут семьи.
Самый популярный напиток — ореховый раф. Он был создан случайно, когда одна из наших гостий принесла попробовать арахисовую пасту собственного производства. Бариста добавили ее в кофе и поняли, что, доработав рецепт, можно получить классный авторский напиток, — так и получилось! Уже много лет он остается фаворитом среди наших гостей. В месяц бариста кофеен «Академии» готовят его в среднем 20 тысяч раз. Второй по популярности напиток — капучино. У нас есть правило: в какую бы из наших кофеен ни пришел гость, он всегда должен получить сбалансированный напиток единого стандарта качества, — заверили в кофейне.
«Академия Кофе» — сибирская сеть кофеен, которая зародилась в центре Новосибирска, в здании гостиницы «Центральная», 10 ноября 2014 года. Сейчас сеть объединяет 12 кофеен под собственным управлением, в том числе четыре из них в Красноярске и одну в Бердске. Лозунг кофейни — «Меняем кофейные привычки», потому что они знакомят любителей кофе с многообразием вкусов сортов из разных регионов произрастания и способами для домашнего приготовления.
Кафе-кондитерская KOOK. Голосуйте!
— Эту историю мне написала наша гостья. Она очень долго наблюдала за нами в соцсетях и всё не могла найти время, чтобы прийти, или маршрут не пересекался с нашим кафе. Как-то при встрече с друзьями они обсуждали, куда пойти. Друзья предлагали одно заведение, а она рассказывала про KOOK и уговаривала пойти к нам. В итоге после красочных рассказов она согласилась на их выбор. Каково же было ее удивление, когда они приехали к нам. Просто каждый по-своему рассказывал, а название не помнил никто. Эта история стала толчком к тому, чтобы серьезнее заняться рекламой заведения.
Самый знаменитый наш гость — Александр Карелин. Его привел наш постоянник, было много людей в зале. Я, честно, растерялась, не знала, как быть: угостить его десертами, попросить автограф или просто не беспокоить и дать отдохнуть с товарищем. Я выбрала последний вариант: никто из гостей его не беспокоил. Он купил целую витрину и ушел с пакетами десертов для своих ребят-спортсменов. До сих пор помню, как это было эффектно: он, такой высокий, широкоплечий, крупный, — и наше маленькое помещение на 7 столов, где всегда тесная посадка, отчего сильно уютно, — вспоминает основатель кафе-кондитерской Екатерина.
Екатерина говорит, что они с мужем Александром купили KOOK спонтанно 15 августа 2019 года, продав единственную квартиру и машину. До этого она должна была открыть совместный проект с инвестором, но в последний момент сделка сорвалась. Первые полгода они с мужем жили у родителей.
В 2021 году они стали партнерами в Академии Игоря Крутого и сделали там кафетерий с едой и десертами, а также открыли небольшую точку to go в тихом центре на Советской. В 2022 году достроили цех, чтобы разгрузить существующие производства и запустить свои круассаны.
Семейная кондитерская BISCUIT HOUSE. Голосуйте!
— На выходных нам позвонил мужчина и буквально молил в трубку: «Можете сделать так, чтобы она меня простила! Что угодно! Я вам заплачу». Мы, ничего не зная ни о женщине, ни о мужчине, ни о всей ситуации, сделали торт. Получается, что в руках кондитера была судьба этой пары, — говорит Галя Печенина.
Новосибирцы Галя и Артем Печенины открыли Biscuit house в 2019 году, а в 2022 году открыли еще и Breakfast House — заведение, специализирующееся на завтраках.
Кофейня «Варежка». Голосуйте!
— В преддверии Нового года, на день рождения кофейни, мы пригласили настоящих северных оленей для жителей. Кофейня находится в большом спальном районе города — Родники, где большое количество семей с детьми, и устраивать банальный праздник с Дедом Морозом совсем не хотелось.
Мы хотели подарить всем желающим частичку праздника, чтобы все могли пофотографироваться с северными оленями, обниматься и просто погладить. Эмоции, ощущение праздника и радость — это именно то, что мы хотели дать нашим гостям, — радуются в «Варежке».
Создатели кофейни-кондитерской Юля и Алексей Машины открыли свой проект 5 лет назад, чтобы сделать хорошее место в спальном районе, а не в центре. Десерты делают вручную. В кофейню приезжают из Бердска, есть постоянные гости из Казахстана и есть семейная пара, которая каждые несколько месяцев отправляет трюфели «Варежки» в Питер.
Кондитерская Kuzina. Голосуйте!
— Наши постоянные гости уже давно живут не только в Новосибирске, но и по всей стране. Нам часто пишут о том, что скучают и ждут наши синнамены и кофе в других городах и регионах.
Недавно, например, нам написал молодой человек, который возвращался из Владивостока в Сочи с часовой стыковкой в новосибирском аэропорту Толмачево. Попросил нас помочь организовать ему подарок для жены: несколько наборов синнаменов и эклеров и привезти в аэропорт к определенному времени. Он хотел сделать своей жене сюрприз и привезти их к годовщине, так как они 7 лет назад познакомились именно в «Кузине». Это была целая совместная операция в рамках аэропорта, которую мы спланировали. Нам безумно приятно получать такую обратную связь, и мы, конечно, с огромным удовольствием выполнили просьбу и даже подготовили и отправили в Сочи небольшой сладкий сюрприз от компании.
Формат кофейни — кафе у дома, поэтому у нас огромная аудитория гостей и к нам часто заглядывают даже некоторые известные люди, которые живут поблизости. В основном это, конечно, касается кондитерских в Москве, где мы также развиваем свою сеть. Так, к нам часто заглядывала на кофе известная поэтесса Вера Полозкова, которая жила недалеко от нашей кондитерской в Москве.
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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