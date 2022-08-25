Певица Пелагея спела на сцене НОВАТа
Ее выступление открыло церемонию награждения «Народной премии НГС»
Сегодня, 25 августа, певица Пелагея выступила на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Она спела песню «Конь» группы «Любэ» перед началом вручения четвертой «Народной премии НГС».
На сцене НОВАТа наградят компании, которые набрали больше всего голосов новосибирцев. Победителей выбрали в 10 номинациях. Ведущими премии в этом году стали Андрей Малахов и Пелагея, на сцену также выйдут «народные герои», о которых писал НГС.
Мы организовали видеотрансляцию из Оперного театра. За ней и за онлайн-трансляцией вы можете следить здесь, а также в наших социальных сетях.
Ранее Пелагея рассказала, что скучает по своей малой родине. Певица приезжает сюда несколько раз в год.