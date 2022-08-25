Певица Пелагея спела на сцене НОВАТа

На сцене НОВАТа наградят компании, которые набрали больше всего голосов новосибирцев. Победителей выбрали в 10 номинациях. Ведущими премии в этом году стали Андрей Малахов и Пелагея, на сцену также выйдут «народные герои», о которых писал НГС.

