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Тема дняВидео-трансляция «Народной премии НГС»
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Певица Пелагея спела на сцене НОВАТа

Ее выступление открыло церемонию награждения «Народной премии НГС»

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Пелагея — родом из Новосибирска

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Сегодня, 25 августа, певица Пелагея выступила на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Она спела песню «Конь» группы «Любэ» перед началом вручения четвертой «Народной премии НГС».

Пелагея вышла на сцену в кокошнике

Пелагея вышла на сцену в кокошнике

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На сцене НОВАТа наградят компании, которые набрали больше всего голосов новосибирцев. Победителей выбрали в 10 номинациях. Ведущими премии в этом году стали Андрей Малахов и Пелагея, на сцену также выйдут «народные герои», о которых писал НГС.

Мы организовали видеотрансляцию из Оперного театра. За ней и за онлайн-трансляцией вы можете следить здесь, а также в наших социальных сетях.

Ранее Пелагея рассказала, что скучает по своей малой родине. Певица приезжает сюда несколько раз в год.

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